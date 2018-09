LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định

(Dân Việt) Mới đây, tại hội trường trụ sở công an tỉnh Nam Định, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ công an tỉnh Nam Định phối hợp với công ty LeadViet, tổ chức hội nghị “Truyền thông về chăm sóc sức khỏe chủ động, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, xây dựng gia đình hạnh phúc” cho hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn tỉnh.

Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông dài hạn mà LeadViet tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe, đóng góp vào công cuộc nâng cao sức khỏe toàn dân trong nhiều năm qua và những năm sắp tới. Bác sĩ Lê Văn Cự - Nguyên Phó Giám Đốc Bệnh Viện Phòng Không Không Quân- Chuyên gia tư vấn LeadViet. Tham dự hội nghị có PGS.TS, Đại tá Phạm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Cùng các đồng chí lãnh đạo, Trưởng phòng công an huyện, thị thuộc công an tỉnh Nam Định. Về phía công ty LeadViet, bà Lê Minh Huấn - Chuyên gia tư vấn và Đại tá Bác sĩ Lê Văn Cự - Nguyên Giám đốc bệnh viện Phòng không Không quân, cùng các cán bộ nhân viên công ty LeadViet. PGS TS Phạm Văn Long - Phó giám đốc CA tỉnh Nam Định và bà Lê Minh Huấn. Tại hội nghị, bà Lê Minh Huấn là báo cáo viên chính, đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực xung quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh ung thư. Đồng thời làm rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe chủ động. Những loại thực phẩm dễ gây ung thư, cách thức để phòng tránh ung thư một cách tối đa và giới thiệu đến các cán bộ, chiến sĩ công an một số sản phẩm của LeadViet trong việc nâng cao sức khỏe. Chương trình đã giúp các cán bộ, chiến sĩ công an hiểu rõ về sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết dẫn tới nhiều bệnh mãn tính. Đồng thời qua phần tư vấn, bà Lê Minh Huấn đã cung cấp một số giải pháp phòng tránh thông qua việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Ở cuối hội nghị, các cán bộ chiến sĩ còn được kiểm tra các chỉ số sức khỏe miễn phí. Sự kiện kết thúc mang lại nhiều nhận thức mới về sức khỏe nói chung và căn bệnh ung thư nói riêng đến đông đảo các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định.

Tag: LeadViet