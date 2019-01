Lộ diện dự án ‘khủng’ hút khách nước ngoài dịch chuyển về khu Tây Hà Nội

(Dân Việt) Khu vực Tây Hà Nội đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “vàng” để trở thành tâm điểm mới của thị trường căn hộ cho thuê, nhất là phân khúc khách hàng là người nước ngoài. Mặt bằng giá căn hộ cho thuê liên tục “lập đỉnh” với tính thanh khoản cao, đặc biệt khi làn sóng đầu tư nước ngoài đổ về Hà Nội ngày càng nhiều.

“Làn sóng” dịch chuyển ngược

1500 USD là giá thuê một căn hộ 3 phòng ngủ mà gia đình chị Lee, một doanh nhân người Hàn Quốc từng phải chi trả khi sống ở khu vực Đống Đa. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận mức giá không hề thấp này thì chị Lee cũng như các thành viên trong gia đình cũng không hoàn toàn hài lòng bởi nạn kẹt xe nội đô và sự chật chội của những chung cư cao tầng thiếu vắng sân chơi, vườn hoa, công viên, tiện ích hiện đại nội khu.

Khoảng hai năm gần đây, chị Lee và nhiều người đồng hương của gia đình chị “rủ” nhau dịch chuyển về khu vực Mễ Trì và Trung Hòa, Nhân Chính. Mặc dù sống xa nội đô hơn nhưng chị Lee cho biết cảm thấy dễ chịu hơn bởi các khu chung cư hay nhà phố liền kề ở khu vực này thoáng đãng và tiện ích ổn hơn. Chưa kể, mức giá cho thuê cũng mềm hơn. Điều này phần nào lý giải cho “mật độ” người Nhật Bản hay Hàn Quốc ngày một đông đúc ở khu vực này.

“Nhưng bây giờ, ngay cả Trung Hòa, Nhân Chính cũng trở nên ngột ngạt, trẻ con thiếu chỗ chơi, bụi bặm và kẹt xe, giá thuê cũng trở nên đắt đỏ hơn, chúng tôi đang tính sẽ di chuyển xa hơn, về khu vực Hà Đông hoặc xa hơn nữa, phía đại lộ Thăng Long chẳng hạn”, chị Lee chia sẻ.

Nguyên Tùng, một môi giới chuyên nghiệp, sở hữu data base khách hàng Nhật, Hàn, Nga khu vực Trung Hòa “xác nhận”, những khách hàng muốn dịch chuyển về khu Hà Đông hay xa hơn nữa, là có thực. Văn phòng của Tùng, hiện mỗi ngày đều nhận được oder của khách hàng cho những khu đô thị mới. “Rất nhiều khách hàng hỏi về tiến độ của các dự án mới, nhất là các dự án của Vingroup như Vinhomes Green Bay hay Vinhomes West Point vì tiêu chuẩn quản lý của Vinhomes là điểm cộng tuyệt đối với nhóm khách hàng cao cấp. Các dự án của Vin cũng đủ đầy tiện ích.”.

Không quá khó hiểu trước “làn sóng” dịch chuyển “ngược” của phân khúc khách hàng nước ngoài. Từ một vùng trũng về hạ tầng và tiện ích, sau 10 năm thực hiện quy hoạch chung của thành phố với định vị trở thành khu công nghệ cao và trí thức của Hà Nội, giờ đây chỉ trong bán kính 7km quanh Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đã có gần 1.000 điểm trường học, bệnh viện với nhiều tên tuổi uy tín như: hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường THPT Amsterdam, Đại học Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Y học cổ truyền Dân tộc Quân đội,…Hệ thống các trung tâm thương mại, giải trí cũng mọc lên sầm uất, tấp nập.

Đặc biệt, sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt để phát triển thành trung tâm hành chính, hàng loạt trụ sở các bộ, ngành hàng đầu đã bắt đầu di chuyển về đây như Trung tâm hành chính Quốc gia, Sở Giao thông Vận Tải, Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước Tp. Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, Liên minh các hợp tác xã,…kéo theo hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ dồn về phía Tây với lực lượng chuyên gia chất lượng cao hùng hậu.

Mới đây khi quy hoạch đường đua F1 được công bố, phía Tây lại có thêm 1 “vũ khí” mới để trở thành “siêu vị trí” của Thủ đô Hà Nội.

Đâu là “tâm điểm mới” của thị trường?

Tây Mỗ Đại Mỗ đang là cái tên được giới đầu tư nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây với kỳ vọng khu vực này sẽ tiếp tục nối bước Trung Hòa Nhân Chính, Mễ Trì, Mỹ Đình…trở thành “miền đất mới” cho nhà đầu tư phân khúc căn hộ cao cấp, liền kề phố, shophouse cho thuê.

“Giải tỏa” cơn khát của nhà đầu tư, ngày 4.12.2018, Công ty Cổ phần Vinhomes đã chính thức ra mắt dự án VinCity Sportia với quy mô khủng và giá bán vừa tầm với số đông đại chúng, thôi thúc và tạo ra những kỳ vọng không hề nhỏ cho cả giới đầu tư và cư dân có nhu cầu ở thực.

Được phát triển từ ý tưởng thành phố thể thao năng động theo mô hình “Singapore và hơn thế nữa” - VinCity Sportia sở hữu quỹ đất rộng lớn để kiến tạo những tiện ích vượt trội, độc đáo.

Trên tổng diện tích lên đến 280ha với mật độ xây dựng chỉ 14,7%, đại đô thị thể thao VinCity Sportia dành phần lớn không gian phát triển các tiện ích công cộng gồm: Công viên thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á với hơn 1.200 máy tập, 8 công viên tiện ích (công viên BBQ, công viên aerobic, công viên patin, công viên dã ngoại, công viên dưỡng sinh, công viên xe đạp địa hình, công viên khiêu vũ, khu chèo thuyền kayak,…), 200 sân thể thao các loại , 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em, chòi nghỉ thư giãn cùng với hệ thống sân vườn, đường dạo,… Hệ thống thể thao liên hoàn này mang đến không gian vận động thể chất quy mô lớn an toàn và độc đáo ngay trong khuôn viên khu đô thị.

VinCity Sportia cũng sở hữu hệ thống tiện ích toàn diện dành cho giáo dục, sức khỏe, vui chơi - giải trí, bao gồm: hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến liên cấp gồm trường Vinschool và các trường từ công lập, tư thục đến quốc tế đa dạng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trung tâm Thương mại và Giải trí Vincom, khu phố thương mại sầm uất và đặc biệt là toà văn phòng toạ lạc ngay tại nội khu dự án.

Một điểm cực kỳ thu hút của đại dự án này là cam kết từ chủ đầu tư sẽ quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn Vinhomes với môi trường cảnh quan, tiện ích tốt nhất. Nổi bật là hệ thống an ninh gồm camera an ninh giám sát 24/7, hệ thống thang máy bảo mật sử dụng thẻ quẹt cư dân, hệ thống an toàn PCCC với tầng lánh nạn và cửa chống cháy.

Khảo sát sơ bộ của các sàn môi giới căn hộ cho người nước ngoài thuê khu vực Tây Hà Nội cho thấy dù mới ra mắt nhưng VinCity Sportia nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng cũng như nhà đầu tư. “Họ nhìn thầy tiềm năng cho thuê dài hạn mạnh mẽ của VinCity Sportia, từ không gian sống văn minh, hài hòa với thiên nhiên cùng lợi thế giao thông thuận lợi, vị trí giữa trung tâm hành chính mới của Thủ đô - nơi tập trung đông đảo khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và các cộng đồng người nước ngoài”, anh Nguyên Tùng, nhà môi giới chuyên nghiệp nhận định.

Hơn thế nữa, năm 2018 đánh dấu năm kỷ lục của Hà Nội trong thu hút FDI với số vốn FDI và số dự án thu hút được dẫn đầu cả nước, dự báo lượng nhân lực người nước ngoài tới sinh sống và làm việc tại Hà Nội còn tăng cao và sẽ đổ dồn về khu vực phía Tây, hứa hẹn đem đến sự sôi động cho cộng đồng cư dân Tây Hà Nội. Các sàn môi giới nhà cho người nước ngoài thuê dự báo, không mấy nữa, khu vực Tây Hà Nội sẽ có tình trạng “cầu” “vượt cung” với xu hướng chọn nơi an cư không chỉ gần nơi làm việc mà còn hài hòa giữa thiên nhiên, giàu tiện ích, đẳng cấp và tách biệt khỏi sự chật chội của nội đô.