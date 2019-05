Một doanh nghiệp ‘xuất khẩu” bất động sản ra thị trường thế giới

(Dân Việt) Một doanh nghiệp tại TP.HCM đã giới thiệu những căn hộ của dự án River Panorama và Sky89 đến các nhà đầu tư bất động sản Hong Kong, mở đầu cho việc “xuất khẩu” sản phẩm bất động sản ra thị trường thế giới.

Ngày 4 và 5.5.2019 vừa qua, những căn hộ của dự án River Panorama và Sky89 đã được Tập đoàn An Gia và đối tác Asia Bankers Club giới thiệu đến các nhà đầu tư bất động sản Hong Kong, khởi đầu cho việc “xuất khẩu” những sản phẩm bất động sản ra thị trường quốc tế.

Nhân viên kinh doanh của An Gia giới thiệu căn hộ tới các khách hàng nước ngoài.

Việc tiếp cận được thị trường khó tính và khắt khe như Hong Kong là dẫn chứng thuyết phục cho chất lượng sản phẩm của An Gia trên thị trường bất động sản Việt Nam. Vào cuối tháng 4.2019, hơn 30 chuyên viên kinh doanh – môi giới bất động sản người Hong Kong thuộc tập đoàn Asia Bankers Club đã qua Việt Nam tham quan Angia Gallery, nơi đặt căn hộ mẫu dự án River Panorama và Sky89, đồng thời tham quan các dự án đã hoàn thành lân cận như Riverside, Skyline tại khu vực quận 7, TP.HCM.

Đây là hoạt động nắm bắt thông tin thị trường, trao đổi sâu các thông số và tiện ích nổi bật của River Panorama với chủ đầu tư nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quảng bá, tiếp thị và phân phối các sản phẩm của dự án này tại Hong Kong.

Các nhà đầu tư đến từ nước ngoài cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và sâu sát khi đã đi tìm hiểu về khu Nam Sài Gòn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), điều này nhằm nắm rõ thực chất yếu tố địa lý độc đáo ven sông của dự án cũng như những tiện ích lân cận mà dự án có thể dễ dàng tiếp cận đến, phục vụ cho việc tư vấn chính xác đến các khách hàng Hong Kong.

Các chuyên viên đến từ Asia Bankers Club ấn tượng và ngưỡng mộ những sản phẩm được đầu tư và thiết kế chỉn chu của An Gia. Đây được xem là bước phát triển lên một tầm cao mới của An Gia khi bước đầu bắt tay với giới kinh doanh bất động sản từ Hong Kong – được xem là nơi quy tụ của những khu căn hộ, thương mại sầm suất bậc nhất Châu Á với những tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế, xây dựng khắt khe hàng đầu thế giới, một trong những thị trường khó tính nhất, nơi được mệnh danh là “thánh địa” của giới nhà giàu châu Á.

Dấu mốc hợp tác lần này giữa An Gia và Asia Bankers Club hứa hẹn tiềm năng lớn để An Gia đưa những sản phẩm bất động sản của mình tiếp cận đến các khách hàng, giới đầu tư từ Hong Kong, Singapore, Thượng Hải… và tiếp cận đến các thị trường quốc tế khác. Và đặc biệt chỉ trong 2 ngày 4 và 5.5.2019, hơn 80 sản phẩm của River Panorama và Sky89 đã được giao dịch thành công với các khách hàng và nhà đầu tư Hong Kong, thể hiện mạnh mẽ năng lực các sản phẩm An Gia đáp ứng các đòi hỏi khắt khe từ các khách hàng quốc tế.

Asia Bankers Club là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản quốc tế tại thị trường Hong Kong và Trung Quốc từ năm 2012, được nhận định là một tập đoàn đến từ Hong Kong có hoạt động tích cực nhất tại thị trường Việt Nam.

Hiện nay Asia Bankers Club đã có số lượng hơn 1,000 căn hộ đã được bán tính từ năm 2016. Tại khu vực châu Á, Asia Banks Club có hơn 10 văn phòng hoạt động tại khắp các nước bao gồm: Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, và Manila… Tại Việt Nam, Asia Bankers Club hiện hợp tác với các chủ đầu tư có uy tín và thương hiệu trên thị trường như: Keppel Land, CapitaLand, Gamuda Land…

Thành lập vào năm 2008, Tập đoàn An Gia là công ty chuyên đầu tư và phát triển các dự án nhà ở, căn hộ với nhiều dự án cao cấp như: Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside, The Garden, The Star. Tháng 7.2015, An Gia hợp tác với Quỹ đầu tư Creed Group với mục tiêu trở thành một đơn vị BĐS uy tín và thương hiệu vươn tầm quốc tế. Ngoài ra với những thành công đã đạt được tại thị trường bất động sản TP.HCM, thời gian vừa qua An Gia đã đón tiếp các Nhà đầu tư quốc tế đến từ Nhật Bản, Anh Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong… đến tìm hiểu cho những kế hoạch hợp tác trong tương lai.