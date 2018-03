Muốn làm giàu từ chăn nuôi, cần tham gia liên kết chuỗi

(Dân Việt) Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tỷ lệ tham gia liên kết chuỗi trong lĩnh vực chăn nuôi heo tại Việt Nam chỉ mới đạt 4%, một con số quá nhỏ, lý giải cho tình trạng khủng hoảng do bão giá heo năm vừa qua. Một phần do người chăn nuôi vẫn quen với hình thức chăn nuôi đơn lẻ vốn đã quen thuộc và phổ biến với một nước có nền nông nghiệp lạc hậu và thô sơ như nước ta.

Có nhiều hình thức hợp tác chăn nuôi tùy theo khả năng tài chính và điều kiện của chủ trại: thuê trại, gia công, hợp tác sản xuất…

Chăn nuôi đơn lẻ có ưu điểm tận dụng được nguồn lực lao động gia đình, đất đai, thức ăn, nhất là phụ phẩm nông nghiệp; không cần nhiều vốn hoặc kỹ thuật cao, dễ quản lý. Song, nhược điểm là khó kiểm soát dịch bệnh, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; năng suất thấp (do tăng trọng thấp, sinh sản kém, chi phí thức ăn cao...); khó tiếp cận thị trường tiêu thụ, dễ bị ép giá; ô nhiễm do tận thu nguồn thải, chất thải không được xử lý tốt và khó áp dụng công nghệ cao. Mặt khác, chăn nuôi nhỏ lẻ cũng tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ sản phẩm và không có sự đảm bảo về đầu ra trong điều kiện thị trường diễn biến khó lường.

Trong khi đó, nếu tham gia liên kết chuỗi, cáctrang trại có thể ổn định trước các cơn bão giá vì được vận hành bởi các ông lớn chăn nuôivới công nghệ và quy trình tiên tiến, chặt chẽ, hoàn chỉnh.

Điển hình, trang trại Liêm Hải (xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) có quy mô 1.200 con heo nái trên diện tích 6 ha. Năm 2017, giữa cơn bão giá heo, chủ trại vẫn bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng và còn lên kế hoạch mở thêm 2-3 trang trại mới. Theo anh Trần Văn Mười, chủ trang trại Liêm Hải, nếu chăn nuôi đơn lẻ chỉ có thể vận hành ở quy mô nhỏ, lại phải tự mày mò về công nghệ, quy trình chăm sóc, tự tìm đầu ra cho sản phẩm, sản xuất chỉ mang tính ghép nhặt và rủi ro thua lỗ cao. Trong khi đó, cho một ông lớn trong ngành chăn nuôilà Tập đoàn Mavin khai thác trại, anh luôn có thu nhập ổn định, kể cả khi thị trường khó khăn. “Công việc đơn giản hơn rất nhiều, tôi có đất để mở trại, Mavin đồng ý làm trại, tôi chỉ việc ra ngân hàng làm thủ tục bảo lãnh để được cấp vốn xây dựng trại. Tiền thuê trại hàng tháng đủ để người nuôi trang trải chi phí và có lãi cao. Cứ đến tháng, công ty rót thẳng tiền về ngân hàng để trả lãi và gốc”, anh Mười cho biết.

Tập đoàn Mavin đang giúp hàng trăm hộ nông dân thu bạc tỷ từ các quỹ đất hoang hóa.

Một ưu điểm khác của việc liên kết là có thể tận dụng được quỹ đất nông nghiệp trồng màu cho năng suất thấp, đất hoang hóa vào chăn nuôi. Sự tiếp sức của các ông lớn chăn nuôi với công nghệ chăn nuôi hiện đại, quy trình tiên tiến, chặt chẽ và hoàn chỉnh đã và đang giúp người nông dân thu bạc tỷ từ những mảnh đất tưởng như cằn cỗi, “cho không ai lấy”…

Tập đoàn Mavin, đến từ Australia, đã hoạt động tại Việt Nam gần 15 năm, hiện là công ty duy nhất trên thị trường sở hữu trọn vẹn chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, gồmthức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y, giải pháp chăn nuôi hiệu quả và thực phẩm chế biến. Năm 2017, giá thịt lợn giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp chăn nuôi điêu đứng song Tập đoàn Mavin lại mở mới hàng trăm trang trại chăn nuôi và tăng gấp đôi sản lượng heo thịt ra thị trường lên tới gần 300.000 con.

Cùng với Mavin, các trang trại đối tác cũng tiếp tục phát triển, không những duy trì mà còn mở rộng quy mô, có lợi nhuận. Sở hữu đầy đủ chuỗi giá trị đã và đang mang lại cho Mavin rất nhiều ưu thế so với các đối thủ trong ngành, như: cam kết về chất lượng sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng nhờ chủ động hoàn toàn về con giống, tiêu chuẩn và quy trình chăn nuôi, chế biến sạch; Tối ưu năng lực sản xuất, giảm chi phí nhờ sự hỗ trợ chéo giữa các mắt xích trong chuỗi; Tạo ra lợi nhuận bền vững cho các đối tác chăn nuôi nhờ chủ động được đầu ra sản phẩm;…

Hợp tác với các ông lớn chăn nuôi, trang trại được vận hành với công nghệ hiện đại và quy trình chặt chẽ, hoàn chỉnh.

Tại miền Bắc, Mavin đang là đối tác chăn nuôi tin cậy số 1 của người nông dân với tốc độ tăng trưởng hệ thống trang trại từ 150 – 200%/năm. Tại miền Nam, Mavin sẽ khai trương Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Châu Thành, Đồng Tháp vào tháng 4/2018 và tiếp tục mở rộng mạng lưới trang trại chăn nuôi để hỗ trợ liên kết chuỗi cho người nông dân khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đối tác có thể lựa chọn hình thức hợp tác với Mavin tùy theo khả năng tài chính và điều kiện của mình như: thuê trại (đối tác đầu tư trại, Mavin cung ứng đầu vào, vận hành và nhận đầu ra), gia công (đối tác đầu tư trại, Mavin cung ứng đầu vào và kỹ thuật, giám sát sản xuất, nhận đầu ra và trả công ổn định), hợp tác sản xuất (Mavin cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra theo giá thị trường).