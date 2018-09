Những cuốn sách truyền cảm hứng kinh doanh mạnh mẽ

(Dân Việt) Những cuốn sách được đúc kết từ trải nghiệm thực tế trong kinh doanh và cuộc sống của các doanh nhân: Michael Dell, Howard Schultz, Trần Uyên Phương… sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng cho hành trình đi đến thành công.

Direct From Dell - Michael Dell: Hành trình xây dựng đế chế công nghệ tỷ đô.

“Direct from Dell” là cuốn tự truyện kể về hành trình trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới của ông chủ hãng máy tính Dell - Michael Dell được mệnh danh là “Bố già công nghệ”.

Michael Dell trở thành CEO trẻ nhất trong danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ.

Năm 19 tuổi, Michael Dell bỏ học để lập ra PC Limited, đưa công ty lên sàn chứng khoán. Năm 23 tuổi ông trở thành tỷ phú dẫn dắt đế chế thành công đến hôm nay. Năm 27 tuổi, ông trở thành CEO trẻ nhất trong danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn.

Trong cuốn sách, Michael Dell mở ra cuộc sống của chính mình một cách chân thực từ khi ông còn là một chàng sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Texas chỉ với 1.000 USD, trải qua bao thăng trầm, những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn cùng ý chí quyết tâm đã giúp ông đạt được thành công.

“Direct from Dell” là một món quà tuyệt vời mà Michael Dell dành cho tất cả những ai đang bắt đầu khởi nghiệp, đang nắm giữ một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp hoặc có thể là bất cứ ai trong chúng ta đang loay hoay tìm hướng đi cho chính mình.Cuốn sách không chỉ mang đến câu chuyện làm giàu đầy cảm hứng cho người đọc, mà còn đem đến cho độc giả những bài học về lãnh đạo đầy giá trị từ vị tỷ phú đại tài này.

“Dốc hết trái tim” – Howard Schultz: Hành trình xây dựng chuỗi cà phê nổi tiếng toàn cầu

Thành công của Starbucks là một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất về kinh doanh trong suốt nhiều thập kỷ. Một cửa hàng nhỏ ven sông ở Seattle rốt cuộc lại lớn mạnh và phát triển nên hơn một ngàn sáu trăm cửa hàng trên khắp thế giới và mỗi ngày lại có thêm một cửa hàng mới mọc lên.

“Dốc hết trái tim” (với tựa gốc “Pour In Your Heart”) là cuốn tự truyện của Howard Shultz - chủ tịch kiêm CEO (tổng giám đốc) của chuỗi cà phê toàn cầu Starbucks. Xuất thân trong một gia đình khó khăn tại khu bình dân giữa thành phố New York phồn hoa, Howard Schultz đã bỏ công việc lương cao để về làm cho Starbuck, khi đó còn là một công ty rất nhỏ chỉ vì “tiếng sét ái tình” với hương vị đậm đà của cà phê Starbucks.

Cuốn sách “Dốc hết trái tim” tự truyện của Howard Shultz - chủ tịch kiêm CEO (tổng giám đốc) của chuỗi cà phê toàn cầu Starbucks.

Những khó khăn bắt đầu khi ông liên tục bị 217 nơi nói lời từ chối góp vốn đầu tư. Đây là cú sốc lớn khiến niềm tin mãnh liệt của Howard bị choáng váng. Độc giả sẽ bị mê hoặc bởi hành trình Schultz cùng đội ngũ của mình tìm kiếm mặt bằng để mở quán, thiết kế và tra trí, lựa chọn âm nhạc, sáng tạo thức uống theo mùa… Độc giả cũng sẽ cùng hoang mang với “người đầu tàu” Starbucks mỗi khi công ty rơi vào khủng hoảng và thở phào khi ông và đội ngũ của mình đã vực dậy và đưa Starbucks trở lại đúng quỹ đạo.

Hiện ông là chủ tịch danh dự của công ty. Schultz hiện sở hữu khối tài sản trị giá 2,7 tỷ USD, đứng thứ 887 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbe

Dốc hết trái tim là cuốn sách mang đến cho bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp những bài học quý giá về giá trị của niềm tin và sự dấn thân đến tận cùng của đam mê

Competing With Giant – Trần Uyên Phương: Bài học để doanh nghiệp đứng vững, tăng trưởng và thành công trên thị trường thời hội nhập

Cuốn sách “Competing with Giants” là câu chuyện kỳ diệu của một công ty gia đình ở Việt Nam khởi nghiệp từ hoàn cảnh gian khó trong thời kỳ hậu chiến tranh và kinh tế bao cấp, để vượt lên cạnh tranh thành công và sòng phẳng với các công ty đa quốc gia hùng mạnh. Cuốn sách được doanh nhân Trần Uyên Phương viết chính cùng hai đồng tác giả là Jackie Horne (Nhà báo Anh) và chuyên gia kinh tế người Mỹ John Kador.

Ngay từ những trang đầu tiên, độc giả sẽ bị cuốn hút bởi câu chuyện 2,5 tỷ USD mà Trần Uyên Phương, em cô và cha cô là doanh nhân Trần Quí Thanh đã từ chối lời đề nghị của Coca-Cola để đổi cổ phần kiểm soát trong doanh nghiệp của gia đình cô, Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát. Chứng kiến cảnh bố mình từ chối một khoản tiền mà mọi người hầu như sẽ không bao giờ nhìn thấy trong đời, toàn bộ triết lý sống của Phương đã được thêm khẳng định từ giây phút ấy.

Doanh nhân Trần Uyên Phương và cuốn sách “Competing with Giants”.

Cuốn sách là những câu chuyện rất thực trong cuộc sống cũng như kinh doanh của một doanh nghiệp và cũng là một nghiên cứu kinh tế về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, về phương thức quản trị doanh nghiệp thời hội nhập toàn cầu, về kinh nghiệm cạnh tranh giữa doanh nghiệp bản địa với các công ty đa quốc gia, về phương châm hành động “Không gì là không thể”, dám ước mơ lớn và hành động mỗi ngày để đạt ước mơ đó.

Ông Justin Batt, đại diện cho nhà xuất bản ForbesBooks cho biết cuốn sách này là câu chuyện kể về một thương hiệu quốc gia nhỏ vươn lên và cạnh tranh hiệu quả với những công ty khổng lồ của nước ngoài có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều công ty ở Mỹ cũng như ở nhiều nước trên thế giới.