Những người đầu tiên lái thử xe VinFast nói gì?

(Dân Việt) “Chạy thử xe của một hãng xe mới mang tới một cảm giác rất đặc biệt. Còn đặc biệt hơn khi đây lại là một hãng xe hơi Việt Nam 100%”, một đại lý VinFast ở Hà Nội cho biết sau chuyến thăm Tổ hợp sản xuất ô tô - xe máy điện VinFast và lái thử các mẫu ô tô sắp được hãng bàn giao cho khách hàng.

“Xe VinFast đầm, khỏe, rõ chất Đức”

Chiều 8.5, gần 200 đại lý, đối tác kinh doanh ô tô - xe máy điện của VinFast trên toàn quốc đã có mặt tại KCN Đình Vũ (Cát Hải, Hải Phòng) để tham quan Tổ hợp sản xuất có quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á đang trong công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Hãng xe Việt khiến các vị khách hào hứng khi tổ chức lái thử cả 3 mẫu xe VinFast Lux SA2.0, VinFast Lux A2.0 và VinFast Fadil.

“Xe tăng tốc tốt, cảm giác rất chắc chắn. Không gian rộng, nội thất đẹp đúng tiêu chuẩn cao cấp”, anh Đỗ Minh Đạo - Giám đốc công ty Minh Đạo Phát, một đại lý VinFast đến từ Thái Nguyên, nhận xét về chiếc Lux A2.0 vừa lái thử.

Từng làm đại lý cho nhiều hãng xe lớn, anh Đạo kể, lý do anh trở thành đại lý VinFast không chỉ vì “yêu nước” hay “niềm tin”, mặc dù đó đúng là những từ anh nghĩ tới trong đầu khi quyết định hợp tác với nhà sản xuất ô tô Việt.

“Ngay từ đầu tôi đã tin rằng với cách làm của Vingroup, VinFast sẽ là thương hiệu ô tô Việt Nam có chất lượng không thua kém các hãng xe lớn của nước ngoài”, anh nói. “Tận mắt chứng kiến nhà máy quy mô và hiện đại nhất khu vực đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị đi vào sản xuất hàng loạt để bàn giao xe cho khách, rồi ngồi lên ghế lái chạy thử vài vòng, lại càng thấy sự tin tưởng của mình là hoàn toàn có cơ sở. Tôi cho rằng VinFast sẽ nhanh chóng chinh phục được khách hàng bằng yếu tố quan trọng nhất, đó là chất lượng thực sự vượt trội”.

Anh Bùi Văn Tuấn, chủ đại lý VinFast - Chevrolet An Thái (TP.HCM) nói, ô tô là tài sản có giá trị cao đối với thu nhập bình quân của người tiêu dùng Việt. Hơn nữa, đây là thứ liên quan trực tiếp tới tính mạng con người nên khách hàng quan tâm trước hết tới các tiêu chuẩn an toàn, sau đó tới hình thức, tiện nghi của xe, và cuối cùng mới là yếu tố tinh thần khi sở hữu một chiếc ô tô do Việt Nam sản xuất.

“Bất cứ ai ngồi sau vô lăng chiếc VinFast lần đầu tiên cũng cảm thấy rất hứng khởi, rất tự hào với chiếc ô tô của người Việt Nam. Nhưng để họ chi ra vài trăm triệu tới cả tỉ đồng để mua xe thì bản thân chiếc xe phải chứng minh được giá trị thật của nó. Tôi cho rằng mấy ngàn khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe đã có sự lựa chọn thông minh, khi phân tích từ thông số xe và các nhà cung cấp linh phụ kiện danh tiếng, cũng như tìm hiểu kĩ về quá trình đầu tư ‘khủng’ xây dựng nhà máy của VinFast để qua đó thấy được giá trị của xe VinFast so với xe cùng phân khúc”, chủ đại lý này phân tích.

Sau khi lái thử chiếc Lux SA2.0, anh giơ ngón tay cái ra dấu “Rất tốt” và đánh giá, xe VinFast đi rất đầm và khỏe, “đúng chất Đức”.

Mẫu VinFast Fadil cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các đại lý. Không “nổi tiếng” bằng hai “đàn anh” Lux SA2.0 và Lux A2.0 từng có màn ra mắt ấn tượng tại Paris Motor Show 2018, song các đại lý của VinFast cho biết Fadil được khách hàng liên tục “hỏi thăm” vì dòng CUV này có thông số rất mạnh mẽ trong khi giá lại cạnh tranh trong phân khúc.

“Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Fadil có mặt trong top xe bán chạy. Ở phân khúc này, Fadil là cái tên rất đáng gờm”, anh Thắng - Giám đốc công ty Fastcar Thăng Long, đại lý VinFast tại Hà Nội dự đoán.

Ấn tượng với quy mô và độ hiện đại của nhà máy VinFast

Trước khi lái thử xe, các đại lý VinFast đã tham quan các phân xưởng sản xuất ô tô - xe máy điện của hãng xe Việt. Trong khi nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast đã đi vào hoạt động chính thức từ tháng 11.2018, thì nhà máy sản xuất ô tô dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 6 tới.

Tại xưởng hàn thân vỏ ô tô rộng 100.000m2, các đại lý VinFast tỏ ra choáng ngợp khi lần đầu tiên được chứng kiến 1.200 rô-bốt hiện đại do ABB sản xuất đã sẵn sàng hoạt động. Đây cũng chính là phân xưởng đầu tiên trong nhà máy sản xuất ô tô VinFast hoàn thiện chạy thử vào tháng 2.2019.

Từ cuối quý I/2019, VinFast đã liên tục gửi các lô xe sản xuất thử đến 14 nước tại 4 châu lục để kiểm thử chất lượng. “Việc chất lượng xe VinFast được đánh giá cao bởi các trung tâm kiểm định hàng đầu thế giới đã khẳng định năng lực và mức độ hoàn thiện của các dây chuyền sản xuất. Hiện chúng tôi đang hoàn tất những công đoạn cuối để có thể khánh thành và đưa nhà máy vào sản xuất hàng loạt trong tháng 6.2019. VinFast đã sẵn sàng mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm ô tô chất lượng, đẳng cấp thế giới”, đại diện VinFast cho biết.

Theo các đại lý của nhà sản xuất xe hơi thuộc Tập đoàn Vingroup, việc nhà máy ô tô VinFast khánh thành sớm 3 tháng so với kế hoạch là thông tin tạo cảm hứng rất lớn cho cả đại lý và khách hàng.

“Với các khách hàng đã đặt xe, việc nhà máy chính thức đi vào hoạt động cho thấy thời điểm giao xe đã đến rất gần. Quan trọng hơn, những khách hàng tiềm năng sẽ thấy rõ sự nghiêm túc và quyết tâm mãnh liệt của VinFast qua thời gian kì tích 21 tháng xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, dây chuyền và vận hành”, Giám đốc công ty Fastcar chia sẻ.

Cũng trong dịp này, VinFast gây bất ngờ lớn khi giới thiệu mẫu Lux V8 - “siêu phẩm” từng được trưng bày tại Triển lãm ô tô Geneva (Thụy Sỹ) hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, hãng xe Việt cũng hé lộ mẫu xe máy điện thông minh V9, hứa hẹn sẽ là xe máy điện mạnh mẽ nhất trên thị trường khi được công bố. Hiện thông tin chi tiết về sản phẩm mới này vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.