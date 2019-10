PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

(Dân Việt) Vừa qua tại Brunei, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm “PV DRILLING V" với Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Hợp đồng đã ký có thời hạn 6 năm chắc chắn cộng thêm 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2021 để phục vụ cho chương trình khoan của BSP tại Brunei.

Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường và Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Kỹ thuật BSP Yap Kong Fah ký kết hợp đồng.

Giàn khoan PV DRILLING V của PV Drilling là giàn khoan TAD thứ 8 trên thế giới, thuộc thế hệ giàn khoan TAD hiện đại nhất hiện nay với Model SSDT 3600 E HP. Đây là thế hệ giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT) với công suất thiết bị chống phun (BOP) được thiết kế với áp suất làm việc lên đến 15.000 psi (tương đương 1020 atm).

Giàn được hoàn thành đầu tư vào cuối năm 2011 và bắt đầu thực hiện hợp đồng khoan cho Biển Đông POC tại mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh từ đầu năm 2012 với tổng số 16 giếng khoan ở vùng nước sâu, xa bờ có điều kiện địa chất hết sức phức tạp và khó khăn khăn nhưng đã hoàn thành trước kế hoạch, giúp Biển Đông POC tiết kiệm được thời gian và chi phí phát sinh. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, giàn PV DRILLING V luôn vận hành an toàn, hiệu quả với hiệu suất hoạt động trên 96%, được đánh giá cao về hiệu quả tài chính cũng như việc ứng dụng công nghệ cao và năng lực quản lý vận hành giàn khoan nước sâu đầu tiên tại Việt Nam.

Tại thời điểm cuối năm 2016, thị trường khoan nước sâu gần như đã bị đóng băng do hiệu ứng tiêu cực của việc sụt giảm giá dầu, kể từ đó giàn PV DRILLING V đã neo đậu trong tình trạng “cold stack” (ngủ đông). Từ đầu năm 2017, PV Drilling luôn nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm cho giàn PV DRILLING V tại thị trường trong nước. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan, dự án khoan nước sâu duy nhất tại thị trường trong nước vào thời điểm này đã được dừng vô thời hạn và chưa có kế hoạch tái triển khai. Rất nhiều phương án khác đã được Ban lãnh đạo PV Drilling cân nhắc để giải quyết vấn đề việc làm cho giàn khoan nước sâu TAD - PV DRILLING V như hoán cải thành giàn khai thác hoặc bán giàn cho đối tác khác. Tuy vậy, do thị trường khoan nước sâu quá trầm lắng, tất cả các dự án nêu trên đều chưa chắc chắn về kế hoạch, tính khả thi về mặt kỹ thuật/chi phí còn thấp và chưa thể hiện thực hóa.

Đánh giá nhu cầu thị trường trong nước đối với giàn TAD gần như không có, PV Drilling đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm việc làm cho giàn PV DRILLING V tại thị trường nước ngoài và vui mừng nhận được thông báo vào đầu năm 2019 là tại thị trường Brunei BSP có nhu cầu về giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm.

Trải qua gần 7 tháng PV Drilling dốc sức làm việc để chuẩn bị tham gia gói thầu cũng như đưa ra các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt đối với việc sử dụng tháp khoan DES có tải trọng vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của BSP mà vẫn đảm bảo khả năng thực hiện được của PV Drilling, ngày 27/8/2019 sau khi đánh giá kỹ lưỡng về mọi mặt một cách nghiêm ngặt, BSP đã phát hành Thư trao thầu cho PV Drilling với ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là 01/04/2021. Thời hạn hợp đồng là 6 năm chắc chắn cộng thêm 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm. Ngày 28/8/2019, PV Drilling đã xác nhận đồng ý với Thư trao thầu của BSP. Ngày 24/9/2019, PV Drilling và BSP đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan TAD – PV DRILLING V cho dự án khoan nước sâu của BSP tại Brunei.

Việc PV Drilling ký kết thành công hợp đồng cung cấp giàn khoan TAD cho BSP thể hiện nỗ lực giải quyết vấn đề việc làm cho giàn TAD theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy PV Drilling. Hơn nữa, hợp đồng này còn là cơ hội để PV Drilling chứng minh năng lực khi lần đầu tiên tham gia cung cấp dịch vụ cho BSP. Đây cũng là hợp đồng khoan có thời hạn dài nhất của PV Drilling, đặt nền tảng cho Tổng Công ty thâm nhập sâu rộng vào thị trường khoan tại Brunei.

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING V giữa đại diện lãnh đạo của PVN / PV Drilling và BSP.

Việc PV Drilling ký kết hợp đồng với BSP thực sự là tín hiệu đáng mừng khi giá dầu đang hồi phục ổn định, ngân sách cho các chương trình thăm dò khai thác đã được gia tăng, các chương trình khoan được khởi động nhiều hơn, đồng thời hỗ trợ mang lại dòng tiền, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty những năm tiếp theo.