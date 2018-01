PVcomBank một lần nữa nhận cú đúp giải thưởng uy tín quốc tế

(Dân Việt) Ngày 26.1.2018, trong Lễ trao giải cho các ngân hàng bán lẻ xuất sắc do Tạp chí quốc tế International Finance Magazine (IFM - Vương quốc Anh) tổ chức tại Singapore, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã được bình chọn và trao hai giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam 2017” (Most Innovative Retail Bank – Vietnam 2017) và “Ngân hàng tài trợ thương mại hiệu quả nhất Việt Nam 2017” (Best Trade Finance Bank - Vietnam 2017).

Các giải thưởng này được IFM bình chọn và ghi nhận trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của PVcomBank thông qua các chỉ số tài chính, quy mô doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới, tình hình giao dịch và những đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường tài chính Việt Nam. PVcomBank được Ban Tổ chức chấm giải đánh giá cao về những nỗ lực và thành quả đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Qua đó khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của ngân hàng trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam hiện nay. Đại diện PVcomBank tham dự Lễ trao giải, ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp chia sẻ:“Hai giải thưởng lần này nằm trong nhiều giải thưởng mà PVcomBank đã được IFM và các tổ chức uy tín khác vinh danh. Đây là niềm tự hào đối với Ngân hàng cũng như mỗi cán bộ nhân viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức cần vượt qua nhưng những sự ghi nhận này đã khuyến khích và tạo động lực rất lớn đối với chúng tôi - đội ngũ xây dựng, quản trị trong việc cải tiến, sáng tạo ra những ứng dụng/sản phẩm nhạy bén để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu mới từ khách hàng và thị trường”. Là tạp chí chuyên ngành tài chính - ngân hàng uy tín có trụ sở chính tại London - Vương quốc Anh, IFM có đối tượng độc giả trên 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các tổng giám đốc, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích trong lĩnh vực kinh tế, nhà đầu tư và lãnh đạo các cơ quan chính phủ. IFM được giới chuyên gia đánh giá cao về giá trị, tính chính xác và kịp thời của các thông tin trong ngành, cũng như luôn đưa ra những nhận định đúng đắn về thị trường khu vực và thế giới. Giải thưởng năm nay có sự tham gia của nhiều ngân hàng uy tín tại Châu Á, Việt Nam và những tên tuổi khác trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công nghệ, bất động sản, tiêu dùng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp PVcomBank nhận được giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ đổi mới hiệu quả” của IFM. Đồng thời, trong năm 2017, ngân hàng này còn nhận thêm nhiều giải thưởng uy tín khác như: Ngân hàng có sản phẩm Mobile Banking sáng tạo hiệu quả và Ngân hàng có giải pháp Core Banking đột phá, hiệu quả (Tạp chí Asian Banking Finance), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017, Top 4 các nhà tuyển dụng được yêu thích ngành tài chính ngân hàng (Tổ chức tuyển dụng quốc tế Career Builder), Top 3 Ngân hàng có chỉ số Vietnam ICT cao nhất (Bộ Thông tin Truyền thông cùng Hội tin học Việt Nam)…