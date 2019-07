PVTEX ký kết hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm xơ sợi tổng hợp

(Dân Việt) Ngày 18/7/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí (PVTex) và Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)tổchức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.

Tham dự lễ ký có ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex, ông Cao Hữu Hiếu - Giám đốc Điều hành Vinatex, ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát, lãnh đạo các đơn vị thành viên Vinatex, đại diện Ban cố vấn đánh giá về khả năng hợp tác về Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Lễ ký kết

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch HĐTV PVN, ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, ông Đào Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVTex, cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn, PVTEX.

Thực hiện “Đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-Ttg ngày 29/9/2017, và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVTEX đã triển khai quyết liệt để xử lý những tồn tại, khó khăn, phối hợp với các đối tác vận hành trở lại dây chuyền kéo sợi DTY, xây dựng hoàn thành kế hoạch sản xuất 5 năm 2020 - 2024 và hướng tới vận hành lại toàn bộ Nhà máy xơ sợi Đình Vũ vào đầu năm 2020 để đáp ứng cung cấp một phần nhu cầu xơ sợi tổng hợp cho các doanh nghiệp trong nước.

Tiếp theo tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn dệt may Việt Nam, PVTEX đã làm việc với các đơn vị của Vinatex và các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI có nhu cầu sử dụng xơ sợi tổng hợp của PVTEX và cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc đảm bảo chất lượng và cạnh tranh về giá.

Khai mạc lễ ký, ông Đào Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVTex đã báo cáo ngắn gọn những thăng trầm trong việc vận hành thương mại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Điểm lại những công việc đã hoàn thành trong quá trình vận hành trở lại và công tác chuẩn bị vận hành toàn bộ Nhà máy.

Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex bày tỏ sự vui mừng đối với sự vận hành trở lại của Nhà máy, đánh giá cao nỗ lực khôi phục lại sản xuất kinh doanh của PVTex và các đối tác. Ông Lê Tiến Trường cũng cung cấp thêm một số thông tin mới nhất về nhu cầu thị trường xơ sợi tổng hợp trong nước cũng như thế giới. Đồng thời khẳng định sự hợp tác giữa các đơn vị thành viên của Vinatex và PVTex là sự hợp tác có tính lợi ích kinh tế cụ thể, với nguồn xơ sợi ổn định và chất lượng trong nước, các doanh nghiệp dệt may của Vinatex sẽ được hưởng lợi, tiết giảm hàng loạt chi phí trong sản xuất kinh doanh so với nhập khẩu.

Thay mặt các doanh nghiệp dệt may của Vinatex, Tổng giám đốc Vinatex khẳng định các doanh nghiệp dệt may trong Tập đoàn luôn sẵn sàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm xơ sợi tổng hợp của PVTEX trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và cạnh tranh theo giá thị trường. Đồng thời Vinatex cùng các đơn vị thành viên sẵn sàng tham gia với PVTEX ngay từ những ngày đầu sản xuất, sử dụng thử sản phẩm của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ để có sự phản hồi nhanh nhất về kỹ thuật cũng như chất lượng xơ sợi của Nhà máy.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh một lần nữa khẳng định quyết tâm khôi phục lại sản xuất và nâng cao hiệu quả trong vận hành Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Ông nhấn mạnh với những thông tin về thị trường do Vinatex cung cấp, PVN cùng PVTEX càng thêm yên tâm và vững tin đi tiếp con đường đã chọn. Khôi phục lại sản xuất của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, tạo công ăn việc làm, đời sống ổn định cho cả ngàn cán bộ nhân viên ngành Dầu khí.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Vinatex và các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong tiêu thụ sản phẩm xơ sợi tổng hợp. Đồng thời đề nghị PVTEX cùng đối tác là Tập đoàn An Phát phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp tục quyết liệt và thực hiện đúng kế hoạch khôi phục lại hoàn toàn sản xuất của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Vơi sự chứng kiến của lãnh đạo PVN, Vinatex, Tập đoàn An Phát, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, một loạt hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm xơ giữa PVTEX và các đơn vị thành viên của Vinatex, các khách hàng trên cả nước như Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định, Công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dệt – May Huế… đã chính thức được ký kết. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong kế hoạch khôi phục lại sản xuất của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, để nhà máy đáp ứng khoảng 30% sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, đúng với sứ mệnh khi nhà máy được xây dựng.