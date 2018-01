Săn nhà đẹp, lái xe sang với chương trình khuyến mại tiền gửi “Tết đắc lộc, Xuân sum vầy”

(Dân Việt) Với tôn chỉ “Khách hàng là trọng tâm” và mong muốn đem đến lợi ích tối đa cho khách hàng, trong năm 2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã triển khai 5 chương trình khuyến mại tiền gửi với tổng giá trị quà tặng gần 65 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của các chương trình khuyến mại này, để đem đến cho các khách hàng những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân sang, BIDV triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tết đắc lộc, Xuân sum vầy” từ ngày 2.1.2018 đến ngày 30.3.2018.

Tham gia chương trình, khách hàng có cơ hội trúng thưởng 1 căn hộ chung cư cao cấp, 2 ô tô và hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn khác. Tổng giá trị giải thưởng trên 18 tỷ đồng.

Với mức tiền gửi 10 triệu đồng ở kỳ hạn 18 tháng (hoặc mức tiền gửi cao hơn ở các kỳ hạn ngắn hơn), khách hàng sẽ được nhận ngay 01 mã số dự thưởng để trúng 01 căn chung cư cao cấp diện tích 54m2 tại khu K Park Văn Phú Hà Đông trị giá 1 tỷ đồng hoặc 1 trong 2 chiếc xe ô tô Mazda 2 (4 cửa) 1,5L AT trị giá 600 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng có từ 3 mã số dự thưởng trở lên sẽ có cơ hội nhận ngay quà tặng tiền mặt từ 30.000 VND đến 1.200.000 VND. Thêm vào đó khách hàng còn có cơ hội nhận được bộ 6 bát sứ xinh xắn hoặc cốc sứ thời trang tiện dụng. Thể lệ chương trình tại website www.bidv.com.vn.

Hãy đến trải nghiệm dịch vụ tại BIDV ngay hôm nay để nhận được hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 hoặc truy cập website: www.bidv.com.vn/uudai

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV tự hào và vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2015, 2016 & 2017 do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Nhất 2 năm liên tiếp 2016 & 2017 do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.