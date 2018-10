SeABank nhận giải thưởng Dịch vụ Chăm sóc khách hàng xuất sắc

(Dân Việt) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa vinh dự được trao tặng giải thưởng lớn The Best Contact Center Manager of Vietnam - Giám đốc Chăm sóc khách hàng xuất sắc trong lĩnh vực Chăm sóc Khách hàng do Hiệp hội Contact Center Việt Nam (CCAV) trao tặng.

CCAV là Hiệp hội Contact Center Việt Nam hoạt động theo chuẩn mô hình quốc tế (Contact Center World) về lĩnh vực Chăm sóc Khách hàng, với sự tham gia của hơn 30 thành viên bao gồm các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức viễn thông, các công ty cho thuê dịch vụ Call center uy tín hàng đầu tại Việt nam. Các giải thưởng do CCAV trao tặng được bình chọn đánh giá bởi các chuyên gia đầu ngành Contact Center trong lĩnh vực Chăm sóc Khách hàng trên thế giới (Giám đốc hiệp hội CSKH Singapore, Malaysia và đại diện hiệp hội Contact center World). Việc đánh giá dựa trên nhiều yếu tố: Năng lực tổ chức Chăm sóc Khách hàng, năng lực vận hành dịch vụ hỗ trợ Khách hàng và khả năng đáp ứng dịch vụ theo trải nghiệm Khách hàng. Các tiêu chí này đều được đánh giá và chấm điểm theo các hạng mục tiêu chí chuẩn quốc tế dành cho tổ chức Contact center chuyên nghiệp toàn cầu. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, SeABank là Ngân hàng tiên phong trong việc tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống Chăm sóc Khách hàng tiên tiến với đa kênh tương tác dành cho Khách hàng như: Điện thoại, Email, Facebook, SMS, Webchat… Năm 2017, SeABank đã kiện toàn danh mục vận hành dịch vụ chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tra cứu đơn giản mà tập trung hướng tới trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience-CX). Với đội ngũ nhân sự đầy nhiệt huyết và năng lực quản lý vận hành Contact Center được đánh giá cao trong lĩnh vực Chăm sóc Khách hàng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng SeABank 24/7 đã nhận giải thưởng Best Contact Center Manager Of The Year 2018. Giải thưởng ghi nhận những cố gắng và sáng tạo của SeABank trong công tác Chăm sóc Khách hàng lấy Khách hàng làm trọng tâm hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu và được yêu thích nhất Việt Nam. Dịch vụ chân thành xuất phát từ trái tim sẽ là dịch vụ mang lại cho Khách hàng nhiều cảm xúc tuyệt vời nhất trong hành trình mà Khách hàng trải nghiệm dịch vụ của SeABank. Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.

Tag: SeABank