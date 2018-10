SHB nâng hạn mức chuyển khoản nhanh qua số thẻ và tài khoản

(Dân Việt) Nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, mới đây, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã chính thức nâng hạn mức giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 qua Ngân hàng điện tử SHB lên tới tối đa 300 triệu đồng/giao dịch.

Hạn mức mới áp dụng đối với tất cả các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng của các khách hàng cá nhân qua SHB Online tại địa chỉ: https://ibanking.shb.com.vn. Theo đó, các khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản nhanh 247 mỗi ngày tối đa 500 triệu đồng nếu đăng ký sử dụng gói iGold và 1 tỷ đồng đối với gói iDiamond, với hạn mức chuyển khoản mỗi giao dịch tối đa 300 triệu đồng.

Sử dụng dịch vụ SHB Online, khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền vào bất kỳ thời điểm nào, mọi lúc mọi nơi tới số thẻ và tài khoản của hầu hết các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Các giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 được ngân hàng ưu tiên xử lý ngay lập tức với thời gian chuyển tiền được rút ngắn chỉ trong vòng 5 phút.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30.11.2018, các khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 qua Ngân hàng điện tử SHB sẽ được tham gia chương trình ưu đãi “Chuyển khoản nhanh, canh lộc vàng” với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Bên cạnh giải nhất 7 chỉ vàng SJC dành cho khách hàng có tổng số lượng giao dịch cao nhất, SHB dành 3 giải nhì mỗi giải 3 chỉ vàng SJC và 5 giải ba mỗi giải 1 chỉ vàng SJC cho các khách hàng có số lượng giao dịch cao tiếp theo trong thời gian triển khai chương trình. Ngoài ra, 100 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch chuyển khoản mỗi tháng sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng vào tài khoản.

Bên cạnh khả năng chuyển tiền liên ngân hàng siêu tốc cùng nhiều chương trình ưu đãi, dịch vụ Ngân hàng điện tử của SHB còn được đông đảo khách hàng tin dùng bởi giao diện đơn giản, thân thiện đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. SHB là một trong số ít các ngân hàng Việt Nam triển khai thành công đồng thời 2 hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC-27001:2013 về quản lý An toàn thông tin và PCIDSS - chứng chỉ bảo mật hệ thống thẻ thanh toán theo đúng định hướng của NHNN. Nhờ đó, hệ thống công nghệ thông tin của SHB đáp ứng đầy đủ, chặt chẽ 6 nhóm yêu cầu an ninh, bảo mật theo chuẩn quốc tế, bao gồm: duy trì hệ thống mạng bảo mật; bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán; duy trì an ninh mạng; xây dựng hệ thống kiểm soát xâm nhập; theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên; chính sách bảo vệ thông tin.

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, SHB không ngừng đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng – tài chính – bảo hiểm…, luôn chú trọng đầu tư phát triển công nghệ và hiện đại hóa ngân hàng, liên tục đón đầu xu hướng của công cuộc cách mạng 4.0 với những sản phẩm, dịch vụ khác biệt và vượt trội.