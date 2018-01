Sữa Việt vào Mỹ trị "giặc" biếng ăn

(Dân Việt) Sáng 18.1, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã ký hợp đồng với Công ty Delori để xuất khẩu sữa sang thị trường Mỹ. Theo đó, Delori sẽ phân phối sản phẩm sữa bột pha sẵn dành cho trẻ biếng ăn PediaPlus vào khoảng hơn 300 siêu thị của bang Califonia (Mỹ).

Dự kiến, doanh thu xuất khẩu năm đầu tiên của NutiFood vào thị trường Mỹ khoảng 20 triệu USD. Delori cũng đang nỗ lực đàm phán để có thể phân phối sản phẩm Pedia Plus vào hệ thống siêu thị trên toàn nước Mỹ. Dự kiến 5 năm sau, doanh thu của NutiFood tại thị trường Mỹ sẽ nâng lên 100 triệu USD/năm.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, chia sẻ, để có được hợp đồng này, Nutifood đã dành hơn 1 năm đàm phán với Delori và làm việc với tổ chức FDA Hoa Kỳ để được cấp "VISA". Tổ chức cũng này đã qua nhà máy của NutiFood kiểm tra qua nhiều bước với nhiều tiêu chí khắt khe trước khi được cấp giấy phép cho sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Ông Hải cũng cho biết, doanh nghiệp này cũng tiếp tục nghiên cứu và có thể, trong vòng 2 - 3 năm tới sẽ tổ chức xây dựng nhà máy sữa tại Mỹ để phục vụ nhu cầu của thị trường này.

Đại diện Nutifood và Delori ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sữa sang Mỹ sáng 18.1.

Đại diện công ty Delori, ông Jaime Brown - Chủ Tịch công ty thực phẩm Delori (trụ sở chính tại bang California, Mỹ) cũng chia sẻ, ông thật sự ngạc nhiên khi một doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng và phát triển được dòng sữa đặc trị dành cho trẻ biếng ăn.

“Dòng sản phẩm này được sản sinh và phát triển lớn mạnh tại thị trường Mỹ trong rất nhiều năm qua, chúng tôi nghĩ chỉ có những công ty mang tầm quốc tế - thị trường lớn mạnh như Mỹ mới có thể làm được điều đó”, ông Jaime Brown thông tin.

Cũng theo đại diện Delori, sau 1 năm mang thử nghiệm sản phẩm PediaPlus sang Mỹ, các đánh giá của bộ phận khách hàng tại các hệ thống siêu thị và người tiêu dùng Mỹ phản hồi rất tích cực về sản phẩm sữa đặc trị này của Việt Nam.

“Đó là lý do để hôm nay, tôi đại diện cho Delori có mặt tại Việt Nam để đặt bút ký hợp đồng này. Delori chọn sản phẩm PediaPlus dựa trên các tiêu chí như đóng gói, chất lượng và giá cả cạnh tranh”, ông Jaime nói thêm.

Delori được thành lập từ năm 1991, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và nhập khẩu các loại nước dinh dưỡng và sữa chua vào thị trường Mỹ. Đây cũng là công ty đầu tiên nhập khẩu nước dừa có hương vị horchata của Việt Nam. Sản phẩm của Delori được phân phối tại các kênh siêu thị như Wal-Mart và 99 cent, các kênh đặc biệt phục vụ cho thị trường Mỹ Latinh như Superior, Vallarta, Northgate, El Super, Krogers ...

Ông Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, thông tin, theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công Thương phê duyệt, đến năm 2020, cả nước sẽ sản xuất được khoảng 2,6 tỷ lít, mức tiêu thụ 27 lít/ người/ năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 120-130 triệu USD.

Đến cuối năm 2017, theo số liệu chưa đầy đủ, doanh thu toàn ngành sữa đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2016, sản phẩm sữa tươi đạt hơn 1,3 tỷ lít, tăng 6,6% so với năm 2016, sữa bột đạt 127,4 nghìn tấn, tăng 10,4% so với năm 2016. Riêng giá trị các sản phẩm sữa nhập khẩu đạt 868 triệu USD, tăng gần 2% so với năm 2016. Mức tiêu thụ sữa bình quân của người Việt Nam là 26 lít.

Ông Trung nhận định, ngành sữa Việt Nam đang phát triển khá tốt, chất lượng nguồn sữa nguyên liệu được cải thiện nhiều nhờ vào chất lượng nguồn giống và quy trình nuôi, bảo quản nguồn sữa nguyên liệu cũng như công thức chế biến.

“Dù vậy, các sản phẩm sữa Việt Nam trên thế giới chủ yếu là sữa nước và sữa chua. Trước đây tôi cũng từng nghĩ Việt Nam khó có thể xuất khẩu được sản phẩm sữa, nhưng nay, chúng ta đã làm được”, ông Trung nói.