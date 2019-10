Than Quan Hanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý IV năm 2019

Than Quan Hanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý IV năm 2019

(Dân Việt) Vừa qua, tại mặt bằng +35 trung tâm mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh - TKV tổ chức phát động chiến dịch sản xuất - an toàn quý IV năm 2019.

Chiến dịch sản xuất - an toàn quý IV năm 2019, Than Quang Hanh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong quý IV và dự kiến cả năm 2019 cụ thể: Than nguyên khai tổng số961.055 tấn, dự kiến cả năm đạt 3,1 triệu tấn. Doanh thu than quý IV dự kiến đạt 1.226,6 tỷ đồng, cả năm đạt 3.870 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch; thu nhập bình quân dự kiến cả năm đạt 15,4 triệuđồng/người/tháng, bằng 115% kế hoạch.

Lễ phát động "Chiến dịch sản xuất - an toàn quý IV năm 2019" với sự tham gia đông đảo CBCN các đơn vị trong Công ty than Quang Hanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Chính, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản lượng đề ra, mỗi tấn than, mét lò sản xuất muốn giữ vững công tác an toàn thì cần phải nâng cao năng lực hiệu quả SXKD, tăng thu nhập cho người lao động, ngoài ra cần quan tâm đến các giải pháp về công tác kỹ thuật, công nghệ; công tác quản trị tài nguyên, vật tư thiết bị; điều hành sản xuất và tiêu thụ…Công ty sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng Công ty giao trong quý IV năm 2019.

"Những tháng cuối năm, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 2020; đánh giá rà soát lại và lựa chọn công nghệ sản xuất phù hợp, thực hiện mục tiêu tăng năng suất, giảm sức lao động, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025", ông Chính cho biết thêm.

Chương trình được phát động vào đầu ca 2 và 3 tới các CBCN đơn vị trong những ngày đầu tháng 10.

Để xây dựng Công ty phát triển bền vững sánh vai cùng với các đơn vị bạn trong Tập đoàn, tập thể CBCN Công ty than Quang Hanh luôn xác định kế thừa và phát huy những truyền thống, những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý của Công ty có tinh thần hăng say lao động, có tính kỷ luật cao, đoàn kết, gắn bó với đơn vị, để hòn than và người thợ mỏ được trân trọng và đánh giá một cách xứng đáng, góp phần xây dựng Thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh.

Chương trình phát động chiến dịch sản xuất - an toàn quý IV năm 2019 sẽ được các đơn vị trong Công ty hưởng ứng và phát động vào đầu ca 2 và ca 3 tới toàn thể CBCN trong những ngày đầu tiên của tháng 10.