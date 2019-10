Than Quang Hanh: Hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường

(Dân Việt) Song song với việc đầu tư có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, Công ty Than Quang Hanh - TKV luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp cho công nhân mỏ và nhân dân trên địa bàn nơi Công ty hoạt động.

Khu vực Ngã Hai - Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) 10 năm trước là một vùng đất hoang sơ, bị nhiều “thương tích” do nạn làm than “thổ phỉ” gây ra. Than Quang Hanh khi đó còn có tên gọi Công ty Than Bái Tử Long, ra đời cũng nhằm mục đích ổn định lại trật tự tại khu vực, vừa “vá lành những vết thương”, vừa mở rộng khai thác, nâng cao đời sống cho công nhân và nhân dân Ngã Hai.

Hệ thống phun sương tránh bụi giúp lượng bụi thải ra môi trường gần như đã được xử lý triệt để.

Giờ đây, khu trung tâm mỏ Ngã Hai đã được quy hoạch lại, các công trình phụ trợ được xây dựng và dần đi vào phục vụ công nhân,những con đường trải dài quanh co bằng nhựa Asphalt và bê tông phẳng đẹp, thay cho những cung đường vào mỏ gồ ghề, khó đi và bụi bặm như những năm trước đây.

Đặc biệt, những năm gần đây, Công ty đã đầu tư và hoàn thiện nhiều tuyến băng tải kín vận chuyển than sau khi khai thác từ hầm lò lên về kho than nhằm ngăn chặn không làm phát sinh bụi. Công tác bảo vệ môi trường còn được thực hiện tỉ mỉ và triệt để, trong khuôn viên mỏ từ cổng vào được đầu tư lắp máy phun sương tránh bụi. Tại các điểm băng tải, máng rót than đều xây dựng và lắp đặt các hệ thống phun sương dập bụi nhằm hạn chế phát tán ra môi trường. Với việc đầu tư vào hệ thống bằng băng tải, lượng bụi thải ra môi trường gần như đã được xử lý triệt để.

Đối với nguồn nước thải, mặc dù khai thác than chỉ có nước trong lòng đất dềnh lên, nhưng công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý hiện đại. Nước rửa trôi bề mặt tại các mặt bằng sân công nghiệp, các vị trí sản xuất đều được thu gom, xử lý theo hệ thống các tuyến rãnh thu gom nước thải về các hố lắng tập trung trước khi thải ra môi trường. Toàn bộ nước thải hầm lò được bơm lên hệ thống bể thu nước tại các mặt bằng sân công nghiệp, sau đó được bơm về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.200 m3/h. Nguồn nước thải sinh hoạt được công ty đầu tư bể chứa để xử lý triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Riêng với chất thải, quá trình khai thác than hầm lò, lộ thiên và chế biến than, chất thải rắn phát sinh chủ yếu là đất đá thải, xít thải với khối lượng 2 triệu m3/năm, tất cả đều được công ty thu gom, vận chuyển và đổ thải lên bãi thải theo hộ chiếu đổ thải.

Với các chất thải nguy hại, được thu gom và phân loại riêng biệt, tập kết vào đúng vị trí (các ngăn chứa, các thùng chứa có ghi mã của từng loại chất thải nguy hại) để thuận lợi cho việc quản lý và xử lý.

Môi trường sinh thái trên khai trường và ở khu dân cư liền kề luôn được đảm bảo.

Trong những năm qua, công ty đã thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Đối với khu vực chuẩn bị hết diện khai thác, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch đóng cửa mỏ, phục hồi, hoàn nguyên môi trường sau khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty còn làm tốt công tác phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân qua các hình thức tuyên truyền bằng khẩu hiệu, tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại, tập trung vào các đợt cao điểm như: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Với những giải pháp triệt để, quyết liệt, đến nay môi trường sinh thái trên khai trường và ở khu dân cư liền kề luôn được đảm bảo.

Bằng các giải pháp quyết liệt bảo vệ môi trường gắn với phát triển sản xuất, sản lượng khai thác than của công ty luôn giữ vững được tốc độ tăng trưởng, điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động ngày càng an toàn và cải thiện rõ nét. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Khai trường của công ty không có hiện tượng chồng lấn ranh giới mỏ, không có các tụ điểm khai thác, chế biến than trái phép, tình hình an ninh trật tự địa bàn khai thác được giữ vững. Ấn tượng của Than Quang Hanh chính là một khai trường xanh,sạch thân thiện với môi trường.