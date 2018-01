Thương hiệu Việt góp phần phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

(Dân Việt) Ngày 24.1.2018, Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group – BCG) đã ký kết hợp tác Dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”, mục tiêu là hoạch định chiến lược, nối kết và phát triển du lịch chung cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cơ hội để du lịch ĐBSCL bứt phá xứng tầm

Nói đến ĐBSCL là nói đến nét đặc thù của vùng sông nước; đây là một thị trường du lịch rất tiềm năng do sở hữu rất nhiều cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hội tụ tinh hoa lịch sử và di sản văn hóa truyền thống đặc sắc. Nơi đây được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch khám phá… Tuy có nhiều bước tiến trong thời gian qua nhưng du lịch ĐBSCL vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng và vị thế của vùng.

Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Tập đoàn Novaland và Ông Christopher Lewis Malone – Giám đốc Phát triển Kinh tế Toàn cầu của BCG ký kết hợp tác dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”.

Thách thức lớn nhất của ĐBSCL là nơi đây đang phải đối mặt với những hệ lụy của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra nhanh hơn dự báo, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế.

Trong Lễ ký kết hợp tác giữa BCG và Tập đoàn Novaland về dự án phát triển du lịch ĐBSCL này, Ông Christopher Lewis Malone – Giám đốc Phát triển Kinh tế Toàn cầu Tập đoàn BCG cho biết: "Khi phát huy tốt nhất, ĐBSCL có thể là một viên đá quý của du lịch Việt Nam, sánh ngang với một số điểm du lịch đường sông tuyệt vời trên thế giới như Đồng bằng sông Nile ở Ai Cập, nơi tạo ra hàng triệu việc làm cho nền kinh tế và đem lại thu nhập để bảo tồn di sản văn hoá và thiên nhiên cho nơi đây. Mặt khác, nếu không được quản lý đúng đắn, ĐBSCL có thể nhanh chóng trở thành một vấn đề an nguy của Việt Nam do suy thoái môi trường và mất sinh kế của cộng đồng địa phương. Đã đến thời điểm cần có sự can thiệp ngay lập tức để đưa ĐBSCL vào một quỹ đạo phát triển mới.”

Sự hợp tác giữa Novaland và BCG sẽ mang đến nhiều lợi ích cho ngành du lịch ĐBSCL.

Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Tập đoàn Novaland: “Novaland mong muốn góp phần phát triển bền vững cùng ĐBSCL bằng những sáng kiến kết nối và những dự án cụ thể; với niềm tin khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm đến cho cả nước, khu vực và quốc tế; giúp thay đổi cách nhìn về du lịch ĐBSCL.”

Cam kết phát triển bền vững cùng du lịch ĐBSCL

Theo Nghị quyết 120 về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 11.2017,ĐBSCL là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây,95% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% sản lượng cá xuất khẩu của cả nước, và là vùng đất rất mẫn cảm, bị tác động mạnh mẽ của sự thay đổi khí hậu.

Phát triển du lịch ĐBSCL sẽ là một trong những chiến lược rất có ý nghĩa để thích ứng với sự BĐKH.

Ước tính ban đầu từ BCG cho thấy có thể tạo thêm 300.000 việc làm trong ngành du lịch vào năm 2025, đem lại sự đa dạng hóa quan trọng cho nền kinh tế và sinh kế bền vững cho người dân sống ở ĐBSCL.Một phần thiết yếu của sự phát triển sẽ là sử dụng các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất toàn cầu để đảm bảo tính bền vững, qua đó bảo tồn và nuôi dưỡng các tài nguyên văn hoá then chốt ở ĐBSCL như chợ nổi, các cộng đồng bên sông và văn hóa sống địa phương. Sự phát triển tổng thể của ngành du lịch dự kiến cũng sẽ tác động kích thích đáng kể đến sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chiếm đa số ở ĐBSCL.Ngoài ra, sáng kiến này còn chú trọng tới việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo, nhằm đưa chất lượng dịch vụ ngang bằng với chuẩn quốc tế và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nova Phù Sa – Khu nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp quốc tế được Novaland phát triển tại ĐBSCL, quản lý bởi thương hiệu Azerai giúp Cần Thơ có tên trên bản đồ du lịch thế giới.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland - chia sẻ: “Tư vấn chuyên sâu và đồng bộ của BCG về việc phát triển du lịch ĐBSCLqua việc đưa ra định hướng cụ thểvà chiến lượcsẽ cho thấy một thị trường tiềm năng và phát triển bền vững; qua đó thu hút thêm nhiều đối tác - các nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư quốc tế, đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ - những nhân tố có thể đưa khu vực lên đến cấp độ phát triển thiếp theo nhưng quan trong nhất là làm điều đó một cách bền vững. Kế hoạch phát triển du lịch tổng thể này sẽ đảm bảo các khoản đầu tư sẽ được sử dụng nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và hỗ trợ người dân địa phương trong thời gian dài.”

Đồng thời, việc cải thiện kết nối đường hàng không, đường biển và đường bộ, phát triển cảng tàu du lịch nối đến các điểm khác tại Việt Nam và Đông Nam Á;phát triển các mô hình kinh doanh mới,thực hiện kế hoạch khôi phục sức sống cho các di sản văn hoá miền sông nước như hoạt động ngoài trời, vườn cây ăn trái, các món đặc sản nổi tiếng... là vô cùng cần thiết.

Sự thay đổi mạnh mẽsẽ thu hút khách du lịch và tăng thời gian lưu trú. Cần Thơ sẽ là trung tâm dịch vụ của khu vực, và là điểm tựa cho ngành du lịch đường sông. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng giúp thay đổi cách nhìn về du lịch ĐBSCL.