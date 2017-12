Tiếp tục vinh danh thương hiệu Việt uy tín

(Dân Việt) Mibrand Việt Nam và Brand Finance vừa công bố “Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam” năm 2017 (Vietnam’s Top 50 Most Valuable Brands 2017) với tổng giá trị thương hiệu hơn 11 tỷ USD. Thương hiệu Novaland sau một năm niêm yết đã chính thức góp mặt trong danh sách này.

Bảng xếp hạng của Brand Finance là bảng xếp hạng duy nhất có phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO (ISO 10668 về tiêu chuẩn định giá). Giá trị thương hiệu “đóng dấu” Brand Finance được phép sử dụng sử dụng với cơ quan thuế, kiểm toán và sử dụng trong các cuộc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Nhằm bắt xu thế toàn cầu về đầu tư vào giá trị “thương hiệu” doanh nghiệp, trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, Novaland không ngừng xây dựng uy tín thương hiệu, giữ vững các cam kết với khách hàng và đối tác. Sau một năm niêm yết trên sàn chứng khoán và thực hiện công bố minh bạch thông tin hoạt động, đáp ứng yêu cầu của bảng xếp hạng, thương hiệu Novaland đã chính thức được vinh danh trong “Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam”.

Thương hiệu Novaland được Brand Finance định giá đạt sức mạnh thương hiệu hạng A.

Bên cạnh bảng xếp hạng của Brand Finance, thương hiệu Novaland cũng được đánh giá cao bởi các tổ chức có uy tín khác. Novaland hiện nằm trong danh sách “40 thương hiệu công ty giá trị nhất 2017” (Vietnam’s 40 Most Valuable Brands), “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” (50 Best Listed Companies 2017) do Forbes Việt Nam công bố; “Thương hiệu xây dựng quốc gia” 2017” được báo Xây Dựng công nhận; “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (50 Best Performing Companies) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố, v.v…