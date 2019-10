Tưng bừng ngày hội Sữa học đường Đà Nẵng

Nhận thấy các em học sinh dành nhiều thời gian tại trường học và khẩu phần ăn hàng ngày tại trường có tác động lớn đến tình trạng dinh dưỡng của lứa tuổi “vàng” này, Vinamilk tiên phong thực hiện chương trình SHĐ từ năm học 2007-2008. Với 12 năm kinh nghiệm và năng lực triển khai tại 12 tỉnh thành như: Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng (dành cho trẻ mẫu giáo)… với tổng ngân sách hỗ trợ cho chương trình SHĐ đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng đã giúp Vinamilk hỗ trợ tốt các địa phương tổ chức thực hiện chương trình một cách an toàn và hiệu quả. Với mong muốn mang đến những giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi học đường, và triển khai chương trình SHĐ một cách hiệu quả, an toàn, Vinamilk đã không ngừng học hỏi, kế thừa và vận dụng những kinh nghiệm quý báu ở những mô hình SHĐ tiêu biểu trên thế giới để áp dụng lên các chương trình SHĐ tại Việt Nam. Cụ thể đó là việc sở hữu 100% vốn của nhà máy sữa Driftwood – một trong những nhà sản xuất sữa lâu đời tại Nam California, Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp sữa cho phần lớn các trường học tại Los Angeles. Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình “Sữa học đường Quốc gia” của Chính phủ, Vinamilk còn gắn bó với các hoạt động cộng đồng, trong đó tiêu biểu là chương trình Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thực hiện từ năm 2008. Đây là một chương trình hướng đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước với sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Đến nay, chương trình đã trao gần 35 triệu ly sữa với tổng trị giá tương đương gần 150 tỷ đồng cho 440 ngàn trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Vĩnh Phúc, Bình Định, Thái Nguyên, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang…