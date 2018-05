Uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh, khách hàng bất ngờ trúng 2 giải chục triệu đồng

(Dân Việt) Khách hàng Nguyễn Thị Thanh Phương (37 tuổi), hiện đang làm việc cho một công ty ở phường An Thạnh, Thuận An (Bình Dương) đã may mắn trúng 2 giải 10 triệu đồng trong 2 lần quay số khác nhau trong chương trình khuyến mãi hè của Tân Hiệp Phát.

Trong những ngày nắng nóng oi bức, khiến cơ thể mất nhiều nước, gây mệt mỏi, căng thẳng, chị Phương cho biết thường hay mua các thức uống có nguồn gốc tự nhiên về cho cả gia đình sử dụng. Thức uống yêu thích là Trà Xanh Không Độ và Trà thanh nhiệt Dr Thanh, vừa có tác dụng giải nhiệt, vừa giúp thanh lọc cơ thể khỏi các tác nhân gây nóng trong người. Chị kể lại vào đầu tháng 4, chị có mua một thùng Trà Xanh Không Độ về nhà uống, thấy trên nhãn chai có chương trình trúng thưởng “4 giải 10 triệu”nên nhắn tin tham gia thử vận may. Chị Phương đã được 2 lần đứng trên sân khấu nhận giải thưởng 10 triệu. Trước đây chị có tham gia một số chương trình khuyến mãi nhưng chưa bao giờ trúng thưởng, chỉ hy vọng trúng được chiếc thẻ cào hay chai sản phẩm là vui rồi, nhưng bất ngờ khi được tổng đài gọi thông báo trúng thưởng 10 triệu đồng. Thấy chương trình quá hấp dẫn và dễ trúng nên chị Phương tiếp tục mua thêm các sản phẩm về uống và tham gia nhắn tin quay số. Không những thế chị còn tích cực kêu gọi bạn bè và người thân tham gia. Chị Phương chia sẻ:“Cứ nghĩ mình chỉ may mắn một lần thôi, chứ không có cơ hội lần thứ hai đâu, nếu trúng được chiếc thẻ cào điện thoại là vui rồi, không ngờ sau một tháng lại trúng thưởng tiếp 10 triệu đồng nữa. Cả gia đình vui mừng lắm, bạn bè ở chỗ làm ai cũng bất ngờ khi tôi trúng tới 2 giải 10 triệu”. Sau khi làm thủ tục và nhận giải thưởng lần thứ 2, chị cho biết sẽ tiếp tục nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi, hy vọng vận may sẽ tiếp tục đến nữa.“Vừa được sử dụng các loại thức uống có nguồn gốc tự nhiên giúp giải nhiệt, tốt cho cơ thể vào những ngày nắng nóng, mà lại còn có cơ hội trúng thưởng cả chục triệu thì tội gì không tham gia, đằng nào cũng lợi hết”, chị Phương hóm hỉnh cho biết thêm. Chị cho biết sẽ tiếp tục tham gia cho đến khi hết chương trình khuyến mãi. Đây được xem là một chương trình khuyến mãi lớn nhất trong dịp hè năm nay. Theo đó, mỗi ngày BTC sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra 4 khách hàng trúng mỗi giải 10 triệu đồng, các khách hàng khác cũng có cơ hội trúng thưởng “cơn mưa” 300 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50 ngàn đồng và hàng nghìn chai sản phẩm. Để tham gia quay số, người tiêu dùng khi mua các sản phẩm Trà Xanh Không Độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Nước tăng lực Number 1, Number 1 Chanh và Dâu, Number 1 Active nhắn mã code phía sau nhãn chai gửi đến tổng đài 6020 (1000 đ/tin nhắn) hoặc nhập mã code (miễn phí) trên website của chương trình www.chuctrieumoingay.com để tham gia quay số. Chương trình sẽ tiếp tục đến hết ngày 30.6.2018.

