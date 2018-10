Vinamilk mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi

Vinamilk nỗ lực không ngừng nâng cao, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Mới, với giải pháp dinh dưỡng được Chứng Minh Lâm Sàng, bổ sung dưỡng chất SPS giúp hỗ trợ trí nhớ, tăng 20% canxi và vitamin K2 tạo hệ xương chắc khỏe, đồng thời đáp ứng 100% hàm lượng Plant Sterols theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho người có vấn đề tim mạch, xương yếu, mệt mỏi và ăn ngủ kém. Nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent xin giới thiệu Sure Prevent dạng chai 200ml mới, tiện dụng và đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cho NCT.