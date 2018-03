VINFAST sản xuất ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế

(Dân Việt) Ngày 8.3.2018, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST – một thành viên của Tập đoàn Vingroup công bố 36 mẫu thiết kế cho ô tô dòng xe điện và xe động cơ đốt trong cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất xe điện, đánh dấu bước đột phá cho sự phát triển và hội nhập của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và góp phần mang cơ hội sở hữu xe hơi đến đại chúng.

Xe điện và xe cỡ nhỏ VINFAST sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2019, nhanh hơn dự kiến gần 1 năm. Sự kiện này khẳng định mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á của VINFAST, với các sản phẩm toàn diện ở dòng xe động cơ đốt trong (phân khúc Sedan, SUV, hatchback) và xe điện.

Đối với xe điện, VINFAST quyết định đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo sự đột phá trên bản đồ ô tô Việt Nam và toàn cầu. Dây chuyền sản xuất sẽ được ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới tính đến thời điểm hiện nay nhằm cho ra đời những chiếc xe chạy bằng điện thân thiện với môi trường, phù hợp với sự phát triển và xu hướng mới nhất của ngành ô tô trên thế giới.

Bên cạnh đó, dòng xe cỡ nhỏ được phát triển với mục tiêu đưa cơ hội sở hữu xe ô tô chất lượng quốc tế với mức giá phù hợp đến đông đảo khách hàng.

“Xe điện là chiếc xe của tương lai. Với sứ mệnh tiên phong và mong muốn tạo sự đột phá trên thị trường xe hơi, chúng tôi quyết định sản xuất xe điện ngay thời điểm này. Bên cạnh đó, VINFAST cũng sẽ sản xuất xe cỡ nhỏ, bên cạnh 2 mẫu Sedan và SUV để phục vụ nhu cầu trong nước hiện tại", ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chiếc xe mang bản sắc Việt Nam vươn tầm quốc tế, VINFAST tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc đóng góp ý kiến cho những mẫu phác thảo thiết kế xe. Trong thời gian từ 14h ngày 8.3 đến hết ngày 18.3.2018, người tiêu dùng có thể tham gia chương trình “Chọn xế yêu cùng VINFAST - 2” để bình chọn 2 thiết kế xe điện và xe cỡ nhỏ yêu thích nhất tại website “www.binhchonmauxe.vinfast.vn”.

36 bản thiết kế phác thảo, bao gồm 17 mẫu xe điện và 19 mẫu xe cỡ nhỏ được sáng tạo bởi những studio danh tiếng như Ital Design, One One Lab, Pininfarina, Torino Design - nơi khởi nguồn sáng tạo của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Điểm chung của những mẫu thiết kế xe VINFAST mới đưa ra đợt này là phong cách "Trẻ trung - Hiện đại – Sang trọng - Hướng tới tương lai".

Với các mẫu thiết kế xe điện, nhà thiết kế Ital Design đưa tới những mẫu thiết đơn giản, tinh tế, gọn gàng; trong khi đó các mẫu của Pininfarina lại có đường nét góc cạnh nhưng không kém phần hài hòa, uyển chuyển. Nhà thiết kế One One Lab mang đến những bản phác thảo cá tính, năng động và hầm hố trong lần đầu tiên làm việc với VINFAST.

Đối với xe cỡ nhỏ, Italdesign tiếp tục nhấn mạnh phong cách thể thao với các đường nét dứt khoát; Torino Design với thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ; trong khi đó, Pininfaria gây ấn tượng khi kết hợp hài hòa yếu tố năng động với những đường nét dập nổi khỏe khoắn, trong đó có những mẫu được lấy cảm hứng từ mắt xếch Á Đông hay cánh chim lạc.

Mỗi mẫu đều được thể hiện từ các góc khác nhau về kiểu dáng và các bộ phận của xe để từ đó người tiêu dùng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Ngoài việc được thể hiện ý kiến về mẫu xe yêu thích nhất, khách tham gia bình chọn còn có cơ hội nhận các giải hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 800 triệu đồng, trong đó, giải nhất cuộc thi có trị giá lên đến 200 triệu đồng dành cho người có bình chọn xuất sắc nhất ở 2 hạng mục xe điện và xe cỡ nhỏ. Ngoài ra, VINFAST cũng sẽ tổ chức nhiều minigame thú vị trên Fanpage để khách hàng có thể trực tiếp tham gia chia sẻ cũng như góp ý về các mẫu xe.

Với phương châm tạo ra dòng xe những chiếc xe với đặc điểm “Bản sắc Việt – Thiết kế Ý – Kỹ thuật Đức - Tiêu chuẩn quốc tế”, VINFAST đang dồn toàn bộ nguồn lực, hợp tác với các tên tuổi hàng đầu thế giới như Bosch, Siemens, Magna Steyr, BMW, AVL…, cũng như khẩn trương hoàn thiện nhà máy tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) để phát triển ra những chiếc xe an toàn, sang trọng, hiện đại, đẳng cấp thế giới, sẽ ra mắt thị trường vào tháng 9.2019.

Giải thưởng

1 giải nhất: 1 voucher trị giá 200 triệu đồng để mua sản phẩm của VINFAST dành cho người:

(i) Bình chọn đúng cả hai mẫu xe điện và xe cỡ nhỏ có tỷ lệ bình chọn cao nhất.

(ii) Dự đoán đúng tỷ lệ bình chọn thực tế cho 2 mẫu xe.

2 Giải Nhì, mỗi giải là 1 voucher 50 triệu đồng để mua sản phẩm của VINFAST, dành cho:

01 Người tham gia chương trình có bình chọn mẫu xe điện và 01 Người tham gia chương trình có bình chọn mẫu xe cỡ nhỏ được nhiều người bình chọn nhất và có dự đoán % số người bình chọn giống mình đúng hoặc gần nhất nhưng không đạt giải Nhất

30 Giải Ba: mỗi giải 1 voucher khách sạn Vinpearl, 3 ngày 2 đêm, dành cho:

15 người tham gia chương trình có bình chọn mẫu xe điện và 15 người chơi có bình chọn mẫu xe cỡ nhỏ được nhiều người bình chọn nhất và có dự đoán % số người bình chọn giống mình đúng hoặc gần nhất nhưng không trúng Giải Nhì.

100 giải Khuyến Khích: mỗi người 1 Thẻ VinID Giftcard 2 triệu đồng, dành cho:

Tất cả người tham gia chương trình hợp lệ (không trúng giải nhất, giải nhì và giải ba) sẽ có cơ hội trúng giải khuyến khích thông qua lựa chọn ngẫu nhiên trên trang web: www.random.org.

Ngoài ra, khách hàng có cơ hội giành được 50 thẻ VinID Giftcard trị giá 1 triệu đồng khi tham gia minigame trên mạng xã hội, fanpage VINFAST trong quá trình tổ chức chương trình.

Thông tin về 4 studio thiết kế

Italdesign: Studio thiết kế có trụ sở tại Turin, Italia; được thành lập bởi nhà thiết kế huyền thoại Giorgetto Giugiaro vào năm 1968 (2018 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành lập của Italdesign). Italdesign được biết đến với các mẫu thiết kế kinh điển như BMW Nazca C2; Lamborghini Cala; Volkswagen W12 Roadster; Alfa Romeo Brera; Maserati MC12

One One Lab: Studio trẻ có trụ sở tại Lodz, Ba Lan. One One Lab hướng tới phong cách trẻ trung, hiện đại; đề cao yếu tố con người và sự khác lạ.

Pininfarina: Studio thiết kế có trụ sở tại Cambiano, Italia; được thành lập từ năm 1930 bởi nhà thiết kế Battista Pininfarina. Pininfarina nổi tiếng là studio thiết kế ra phần lớn các mẫu xe Ferrari; nổi bật trong số đó là Ferrari Dino, Ferrari Daytona, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Ferrari Testarossa, Ferrari 458 Italia, Ferrari FF, Ferrari F12 Berlinetta. Pininfarina cũng là cha đẻ của Maserati Quattroporte, Maserati GranTurismo, BMW Gran Lusso Coupe.

Torino Design: Studio tới từ Turin, Italia; được thành lập vào năm 2006 bởi nhà thiết kế Roberto Piatti. Torino Design đã hợp tác với nhiều hãng xe lớn như BMW, Ferrari, McLaren, Piaggio.