Vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018

(Dân Việt) Tại Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ vinh danh 63 nông dân xuất sắc của 63 tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, hội nông dân các tỉnh thành đã đến dự, chứng kiến và chung vui với nông dân xuất sắc năm 2018.

Thật đáng tự hào

63 nông dân xuất sắc được vinh danh là những bông hoa đẹp, ngát hương thơm, tiêu biểu cho 3 phong trào thi đua do Hội Nông dân VN phát động (Sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng nông thôn mới; Tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng); trên 6 nhóm, lĩnh vực (Phát minh, sáng chế; Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; Nuôi trồng thủy, hải sản chất lượng cao; Trồng trọt; Chăn nuôi trang trại tổng hợp; Xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc).

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Trung ương Hội nông dân và 63 nông dân xuất sắc đã có nhiều hoạt động, thành quả nổi bật năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Khanh, tỉnh Đồng Tháp, sở hữu 120ha đất trồng lúa Nhật; ông Phan Văn Hòa,tỉnh Nghệ An, chuyên sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng và giống lúa xác nhận…doanh thu hơn 80 tỷ đồng/năm; ông Tạ Văn Minh, tỉnh Tây Ninh, trồng 70ha sắn, cao su, lúa doanh thu mỗi năm 4,8 tỷ đồng mà lợi nhuận tới 4,5 tỷ; ông Trương Thanh Mai, tỉnh Bạc Liêu, nuôi cá sấu xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động, với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng; ông Huỳnh Thanh Bình, thành phố Cần Thơ, sản xuất cá tra xuất khẩu theo chuỗi liên kết, mỗi năm đóng góp phúc lợi xã hội gần 100 triệu đồng, ông còn hiến đất làm đường giao thông và làm thổ cư cho người nghèo, trị giá gần 700 triệu đồng…

63 nông dân xuất sắc đại diện các tỉnh thành chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông báo với nông dân hàng loạt tin vui về tình hình kinh tế đất nước 6 tháng đầu năm 2018, như 12 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt; xuất khẩu đạt 238 tỷ USD, trong đó có gần 40 tỷ USD hàng nông sản, sang 180 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Từ một nước nghèo, thiếu cả gạo ăn, phải nhập, đến nay ta đã xuất khẩu, trong đó ngành nông nghiệp là đơn vị xuất siêu duy nhất.

Ông Thào xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân VN vui lắm. Ông nói: "Việc tổ chức tôn vinh Nông dân VN xuất sắc là hoạt động thường niên của Hội từ năm 2013. Nông dân xuất sắclà những người chủ trong sản xuất- kinh doanh, không chỉ làm giàu cho gia đình mình và giúp sức cho những người có điều kiện không bằng mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu; hơn hết còn là tấm gương sáng về lòng quả cảm, cần cù nhẫn lại, vượt qua hết mọi khó khăn; trăn trở, suy tư để làm ra những sản phẩm chất lượng hơn, nhiều hơn, ngon hơn, sạch hơn vì cộng đồng và góp phần xuất khẩu ra thế giới. Vị thế và tâm thế của nông dân ngày càng được khẳng định. Thật đáng tự hào".

Chủ Tịch Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng bằng khen cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018.

Còn nhiều vướng, mắc

Tại Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 3, với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay Việt Nam đã có 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng trị giá trên 2 tỷ USD, mặt hàng rau quả đã chính thức soán ngôi dầu thô và có thể đạt xấp xỉ 4 tỷ USD trong năm nay…Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, sản xuất nông nghiệp của ta phổ biến vẫn là thừa và thiếu do mất cân đối cung cầu. Nông dân chủ yếu sản xuất tự do theo thói quen, nên còn nhiều cái vướng, điểm nghẽn.

Đoàn nông dân xuất sắc tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại nông trường VinEco Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Nông dân Nguyễn Trọng Long, Giám đốc HTX Hoàng Long, ở Hà Nội, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 1.000 tấn thịt lợn, trong đó 50% đã qua sơ chế. Ông cần thêm vốn để mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng hiện đại, nhưng rất khó. Làm đề án 80 tỷ đồng, ngân hàng chỉ cho vay tối đa 8 tỷ.

Nông dân Nguyễn Văn Lượng, ở Bình Thuận, canh tác gần 10ha cây ăn quả, xuất bán hơn 200 tấn quả/năm, cho biết, đầu vào sản xuất liên tục tăng qua hằng năm, đến hơn 5 lần so với 10 năm trước; nhưng giá bán sản phẩm thì vẫn bằng, thậm chí thấp hơn, lấy đâu ra lời lãi nữa.

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch TƯ HNDVN trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 cho 63 nông dân trong đêm vinh danh.

Nông dân Ngô Văn Tiên, ở Gia Lai, so sánh: một kg hạt tiêu hay cà phê giờ không có giá bằng 1kg rau sạch, hay một kg cá thường, người trồng cây lâm nghiệp làm sao sống đây…

Trả lời nông dân, PhóThủ tướng Vương Đình Huệ nói ta chưa tổ chức tốt cái chợ nông sản, cả trong nước và toàn cầu. Ở đây vai trò của nhà nước là rất lớn. Vừa rồi đã làm khá tốt với vải thiều Bắc Giang, nhãn lồng Hưng Yên và một số sản phẩm nông sản khác, bảo đảm được mùa mà vẫn được giá. Tới đây, ngoài việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp triệt để theo chuỗi giá trị, Chính phủ hứa sẽ tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa, hiệu quả hơn nữa việc tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông điểm tắc, điểm nghẽn cho sản xuất nông nghiệp và đi chợ (toàn cầu) cùng nhà nông.

“Đồng hành cùng Trung ương Hội Nông dân VN từ lần vinh danh nông dân VN xuất sắc đầu tiên, đến nay, Bình Điền nhận thức đây là một trong nhiều việc làm, nhiều hoạt động của Công ty hướng đến tri ân nhà nông, chúng tôi rấy vui mừng về hiệu ứng của chương trình này đối với nông dân cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục không chỉ đồng hành cùng chương trình, mà còn nỗ lực hơn nữa để luôn sáng tạo, đổi mới, đưa đến bà con nông dân những sản phẩm phân bón Đầu Trâu chất lượng cao, giúp nhà nông giảm chi phí đầu vào mà vẫn đạt được hiệu quả sản xuất tối ưu, góp phần làm giàu cho nông dân, vì một nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững", ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ.