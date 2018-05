Vinhomes Riverside được APPA vinh danh “Khu đô thị tốt nhất Việt Nam” 2018

(Dân Việt) Mới đây tại Bangkok – Thái Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside của Chủ đầu tư Vinhomes đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để được vinh danh là Khu đô thị tốt nhất Việt Namtại lễ công bố Giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (APPA 2018). Đặc biệt, Vinhomes Riverside cũng vinh dự được đề cử đi tiếp vào vòng tranh giải cấp khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2018.

Tọa lạc tại cửa ngõ sôi động phía Đông Bắc Hà Nội, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside đã gây ấn tượng mạnh với Hội đồng giám khảo bởi hệ sinh thái ngay trong nội đô với hơn 70ha cây xanh, 12,4ha mặt hồ Harmony và 18,8km kênh đào được ví như Venice giữa lòng Hà Nội. Cùng với đó là hơn 100 tiện ích đa dạng được quy hoạch đồng bộ trong khu đô thị.

Đại diện Vinhomes nhận giải “Khu đô thị tốt nhất Việt Nam 2018” cho KĐT Vinhomes Riverside do APPA vinh danh.

Nổi bật trên nền không gian xanhlà các căn biệt thự sang trọng mang kiến trúc Tân cổ điển. Nếu nhưgiai đoạn 1, các biệt thự được thiết kế theo mô hình “Thành phố ven sông” với hệ thống kênh đào xanh mát thì giai đoạn 2 Vinhomes Riverside – The Harmony lại ghi điểm nhờ kiến trúc đa dạng với 4 phong cách nổi tiếng của thế giới: Pháp, Hy Lạp, Đông Dương và Venice và hồ Harmony trung tâm rộng 12,4ha.

Cùng với Vinhomes Riverside, hai dự án khác của Chủ đầu tư Vinhomes là Vinhomes Imperia và Vinhomes Skylake cũng được vinh danh lần lượt tại các hạng mục giải thưởng Khu đô thị phức hợp và Tòa nhà cao tầng Việt Nam.

Chính thức vận hành từ năm 2012, Vinhomes Riverside hiện là nơi an cư lý tưởng của hơn 3000 cư dân. Giai đoạn 2 Vinhomes Riverside – The Harmony cũng đã chính thức chào đón cư dân về an cư từ Quý IV/2017. Trước Giải thưởng Bất động sản Châu Á –Thái Bình Dương, Khu đô thị Vinhomes Riverside cũng vinh dự được độc giả Báo Đầu tư bình chọn là “Không gian sống chuẩn mực nhất Việt Nam” năm 2018.

Thuộc hệ thống giải thưởng về bất động sản danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards, Giải thưởng bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương đánh giá nhiều tiêu chí, trong đó đề cao các tiêu chí về chất lượng cuộc sống cho cư dân. Giải thưởng được tổ chức thường niên để vinh danh các Chủ đầu tư và dự án xuất sắc trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Vinhomes Riverside – The Harmony, giai đoạn 2 gây ấn tượng nhờ kiến trúc đa dạng và hồ Harmony trung tâm rộng 12,4ha.

Trước đó, Chủ đầu tư Vinhomes đã nhiều lần được vinh danh ở các hạng mục quan trọng của giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2016, Vinhomes dành trọn 3 giải: Khu đô thị phức hợp tốt nhất; Tòa nhà cao tầng tốt nhất và Khu đô thị có thiết kế cảnh quan tốt nhất lần lượt với 3 dự án Vinhomes Central Park, Tòa Landmark 81 – Vinhomes Central Park và Vinhomes Times City – Park Hill. Sau đó, tại vòng chung kết, tòa tháp cao 81 tầng Landmark 81 thuộc Khu đô thị Vinhomes Central Park đã bước lên đài vinh quang với giải thưởng “Công trình kiến trúc cao tầng tốt nhất Thế giới”. Năm 2017, Vinhomes Metropolis vượt qua nhiều dự án tầm cỡ khác trong khu vực và vinh dự đạt giải Tòa nhà cao tầng tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương

Các giải thưởng danh giá trên không chỉ là sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế với những bứt phá không ngừng của Vinhomes, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế hàng đầu của Vinhomes trên thị trường bất động sản trong nước, mà còn góp phần đưa các sản phẩm bất động sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.