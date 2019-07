Tin cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong: Người nhà nói gì?

Ông Trần Bắc Hà, sinh năm 1956, quê Bình Định, bắt đầu làm việc tại BIDV tháng 2.1981 và nghỉ hưu theo chế độ từ hết tháng 8.2016. Ông Trần Bắc Hà có 35 năm công tác tại BIDV và 8 năm 8 tháng giữ chức Chủ tịch HĐQT của BIDV. Có thể nói, ông Trần Bắc Hà là nhân vật tiếng tăm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Vào năm 2013, có tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt cùng lúc được tung ra cùng với tin đồn Ngân hàng Nhà nước phá giá tiền đồng 2-3% đã khiến thị trường chứng khoán lao đốc mạnh, giá vàng, USD đồng loạt tăng. Ngay sau đó BIDV đã bác bỏ tin đồn trên và cho biết đó là thông tin bịa đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi. Sau đó, một số người tung tin đồn này đã bị bắt, mỗi người bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nhưng cơ quan công an không công bố danh tính. Năm 2017, tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt lại rộ lên sau khi nội dung kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy ông có ký duyệt cho vay đối với Ngân hàng Xây Dựng. Tuy nhiên sau đó ông vẫn bình thường. Khi phiên tòa Phạm Công Danh, Trầm Bê xét xử, mặc dù được tòa triệu tập nhưng ông Trần Bắc Hà đều vắng mặt với lý do đi chữa bệnh.