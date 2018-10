10 chuyện lạ đến mức chẳng ai tin nổi, Việt Nam cũng góp mặt

Thế giới ngoài kia có đầy rẫy những chuyện khó tin, thậm chí mới nghe thôi bạn còn tưởng chuyện đùa.

Thử tóc để phát hiện người nghiện. Khi hút thuốc phiện vào cơ thể, độc tố sẽ vận chuyển theo máu lên tóc. Cảnh sát sẽ dễ dàng dùng cách này để kiểm tra xem một người có hút thuốc phiện hay không. Đây là một trong những chuyện khó tin có thật trên thế giới.

Chinh phục đỉnh Everest. Kể từ năm 1953 khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đã có hơn 4.000 người ôm hi vọng chinh phục đỉnh núi này. Họ đã vượt qua địa hình hiểm trở và những điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nghiệt với hi vọng chinh phục nóc nhà thế giới. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn toàn mạng trở về, dọc trên đường đi đã có hơn 200 thi thể của những người leo núi khắp trên thế giới. Họ mãi mãi nằm lại ở Everest cùng với ước mơ và vinh quang của riêng mình.

Chấn thương khiến con người không thể ngủ. Sau thế chiến thứ I, binh sĩ Paul Kern của Hungary đã bị thương ở đầu, mặc dù không mất mạng nhưng ông đã vĩnh viễn không bao giờ có thể ngủ được.

Lưỡi của tắc kè hoa. Có thể bạn không tin nhưng lưỡi của tắc kè hoa còn dài hơn độ dài thân thể của chúng, thậm chí còn dài hơn. Chính vì thế, tắc kè hoa là một động vật săn côn trùng rất đáng gờm.

Kẹt xe lâu nhất trong lịch sử. Năm 2010, Trung Quốc đã xảy ra một đợt kẹt xe kéo dài nhất trong lịch sử đến 10 ngày.

Cơn mưa kỳ lạ. Năm 1994, tại thị trấn nhỏ Oakville thuộc thành phố Washington, Mỹ đã xuất hiện những sinh vật lạ giống như một loại gel theo mưa rơi xuống khiến hàng loạt người buồn nôn. Cho đến nay điều này vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.

Chú chim dũng cảm. Cher Ami, một chú chim bồ câu đưa thư trong Thế chiến thứ nhất đã cứu 194 mạng người bằng cách tiếp tục chuyến bay của mình sau khi mất một chân, một mắt và bị bắn xuyên qua ngực để truyền tin xin cứu viện. Cho đến sau này, người ta vẫn nhắc đến chú như một biểu tượng trung thành và tận tụy tuyệt đối.

Cú vượt ngục để đời. Một tù nhân đã vượt ngục thành công nhờ sợi dây thừng được đan từ sợi chỉ nha khoa. Thậm chí tù nhân này còn trốn thoát ở độ cao của bức tường lên đến 5,4m.

Người đàn ông có 39 vợ. Một người đàn ông Ấn Độ tên là Ziona Chana có tới 39 người vợ, 14 người con dâu, 33 người cháu nội. Tất cả họ đều sống chung hòa thuận dưới một nhà.

Người đàn ông tóc dài nhất Việt Nam. Ông Trần Văn Hay (ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đã không cắt tóc từ năm 25 tuổi. Cho đến nay, mái tóc của ông đã dài hơn 6,8m và nặng hơn 10kg. Ông cũng đã từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Người có mái tóc dài nhất Việt Nam".