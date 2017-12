21 năm trốn chạy của người đàn ông đâm chết thiếu tá quân đội

Nhìn Hiệp khác xa với mô tả lưu trong hồ sơ từ 21 năm trước, trinh sát phải xác minh kỹ vì sợ nhầm.

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát truy nã (Công an Hà Tĩnh), một ngày cuối tháng 12.1996, Trần Văn Hiệp (25 tuổi, trú xã Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam) đi làm về và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người.

Thấy nhóm thanh niên ẩu đả, ông Nguyễn Văn Sâm (thiếu tá quân đội) vào can ngăn. Cho rằng ông Sâm có ý đánh mình, Hiệp cầm dao đâm chết vị thiếu tá. Hiệp bỏ trốn khỏi địa bàn, khởi đầu hành trình giấu tung tích suốt 21 năm.

Năm 1996, Hiệp trốn lên Hà Giang, chiếm được cảm tình của goá phụ 21 tuổi nhờ việc kiệm lời, chăm chỉ làm việc. Hai người thành vợ chồng, có bốn con chung.

Nghi can Trần Văn Hiệp. Ảnh: C.A

Quá trình chung sống, Hiệp luôn giấu vợ việc từng giết người. Sau vài năm lẩn trốn, thấy an toàn, gia đình Hiệp về quê vợ ở phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) sinh sống. Hiệp làm lại chứng minh nhân dân đổi năm sinh từ 1971 sang 1975, đổi quê quán Hà Nam thành Hà Tây (nay là Hà Nội).

Theo nhà chức trách, quá trình truy tìm tung tích của Hiệp gặp khó khăn, do thời điểm vụ án xảy ra quá lâu, mọi mô tả đều mờ mịt. Đầu tháng 12.2017, nhận tin được thông tin mới về Hiệp, Công an Hà Tĩnh đề nghị Công an tỉnh Hà Nam cùng phối hợp xác minh.

Sau nhiều ngày chia nhau tiếp cận, theo dõi, nhà chức trách mời Hiệp đến làm việc. Khi bị cho hay có liên quan vụ giết người ở Hà Nam, Hiệp phủ nhận, nói công an bắt nhầm người.

Cuối tháng 12, sau nhiều giờ "đấu trí", trước nhiều chứng cứ được cảnh sát đưa ra, Hiệp mới gục xuống bàn, thừa nhận là hung thủ.