60 ngày giấu tội của gã chồng phi tang xác vợ dưới hầm biogas

Cầm cây gỗ đánh chết vợ trong lần cãi vã trong đêm, Ban phân xác ra vứt xuống hầm nước thải rồi tung tin chị này lấy hết tài sản trốn ra nước ngoài cùng người tình.

"Ban không nói một tiếng nào, chỉ xin đừng nhắc tên vợ rồi lầm lì suốt quãng đường di lý từ miền Bắc về TP Nha Trang, buộc các trinh sát phải liên tục áp dụng biện pháp tâm lý động viên, đồng thời canh chừng, tránh anh ta tự vẫn", thiếu tá Nguyễn Quốc Bình - điều tra viên Công an Khánh Hòa - nói về hung thủ giết vợ phi tang dưới hầm nước thải 7 năm trước.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Văn Ban (40 tuổi, quê Nam Định) sinh ra trong gia đình đông con. Từ nhỏ anh ta mê chơi, nghỉ học sớm ở nhà làm đủ mọi thứ. Lang thang nhiều nơi, đến TP Nha Trang, Ban tình cờ gặp chị Hiếu, người con gái địa phương kém gã 5 tuổi rồi nên duyên vợ chồng.

Ban tại công an. Ảnh: N.V

Sau khi cưới, hai vợ chồng gom góp ít vốn, nhờ nghề giết mổ và bán thịt lợn, họ mua mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông ở mặt đường, xây căn nhà khang trang. Sống với nhau gần 20 năm, nhưng hàng xóm ít thấy vợ chồng cãi nhau. Mọi người ai cũng nể phục đôi vợ chồng trẻ có chí làm ăn, ba con ngoan ngoãn lại học giỏi.

Mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu từ khi đứa con thứ 3 ra đời, người vợ phát hiện Ban lăng nhăng bên ngoài. Nhiều lần bắt chồng bỏ người tình để níu giữ hạnh phúc gia đình bất thành, chị Hiếu chán nản. Tới cuối tháng 9.2009, phát hiện 10 triệu đồng tiền hàng bị thiếu, nghi chồng lấy mang cho người tình, chị truy vấn, nhưng Ban không trả lời mà lao vào đánh.

Ban thừa nhận, rạng sáng 2.11.2009, đang mổ lợn thì vợ nổi cơn ghen tuông, chửi mắng khiến cả hai to tiếng cãi vã. Bực tức, anh ta đứng dậy vòng ra phía sau lấy cây gỗ đánh mạnh nhiều nhát vào đầu, khiến vợ ngã gục. Hôm đó, ngoài trời mưa to như trút, các con đang ngủ, hàng xóm vẫn say giấc. Biết vợ chết, người chồng vào nhà uống trà, suy tính phi tang xác, xóa dấu vết hiện trường.

Ban dùng dao mổ lợn phân thi thể ra thành nhiều phần nhỏ, nhét qua ống thông hơi có đường kính 110 mm, đẩy xuống hầm biogas. Đôi dép, quần áo của nạn nhân cùng cây gỗ gây án, gã cho vào lò đốt. Hắn còn cẩn thận tháo lấy sim trước khi ném chiếc điện thoại của vợ xuống hầm rút nước thải. Ban dùng sim này nhắn cho người phụ nữ thân quen rằng vợ đã lấy 350 triệu đồng, bỏ nhà đi nước ngoài theo nhân tình. Chị này ngờ vực, nhưng nghĩ chuyện gia đình người khác đã không tìm hiểu.

Sáng hôm đó, Ban vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi giao thịt bình thường. Một tuần sau, không thấy bóng người mẹ các con, gia đình nhà ngoại và hàng xóm dò hỏi. Sợ mọi người nghi ngờ, Ban tới công an xã thông báo rằng vợ mất tích trong trận bão lũ vừa xảy ra. Anh ta lấy cớ này thu nợ bạn hàng, bảo lấy tiền đi tìm vợ nhưng ra Nam Định bỏ trốn.

"Khi đó, miền Trung chìm trong bão lũ. Tại Khánh Hòa hàng chục căn nhà cùng nhiều người bị cuốn trôi, nên địa phương nghĩ chuyện Ban trình báo là thật", thiếu tá Bình nhớ lại.

Trong kế hoạch, Ban mua vé đưa hai con nhỏ rời Nha Trang, nhưng vắng người lớn nên chúng không lên được máy bay. Bất thành trong đường hàng không, Ban thuê ôtô 12 chỗ chạy suốt ngày đêm đưa về Nam Định. Gần hai tuần sau, kẻ này dự tính vượt biên sang Trung Quốc.

Kế hoạch chưa kịp thực hiện, Ban nhận được tin con trai lớn 17 tuổi ở Khánh Hòa, chuẩn bị về Nam Định đoàn tụ phải nhập viện, xét nghiệm bị viêm phế quản. "Sợ con hít phải phải mùi tử khí từ hầm rút xông lên, tôi nhờ đứa cháu bịt kín lại, đồng thời tiếp tục tung tin đang đi tìm vợ", người cha ba đứa con khai.

Tại công an, Ban thừa nhận không ngờ sự tỉ mỉ của hắn lại là điểm hở để hai người em vợ phát hiện vết trám lỗ thông hơi, lật tẩy màn kịch. "Vợ không mất tích, cũng chẳng lấy tiền cho trai, nhưng bà ấy hay ghen tuông, bực dọc lâu ngày khiến tôi mới ra tay giết, ném xuống hầm", Ban khai với cảnh sát sau 2 tháng che giấu tội ác.

Sau khi phi tang xác vợ xuống hầm nước thải trong nhà, Ban cho thợ xây bịt kín lỗ thông hơi. Ảnh: N.V

Hung thủ nói từ ngày gây án, anh ta luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, hình bóng người vợ ám ảnh. Từ chiếc áo, tấm chăn trong căn phòng ngủ, mùi của vợ phảng phất, khiến Ban không dám tắt điện. Cảnh vợ nằm giữa nền bêtông bám đầy máu, co giật vì đau đớn khiến hắn vật vờ thức trắng hàng chục đêm vì không thể nhắm mắt.

Ban từ đó không dám về nhà, mà lên kế hoạch đưa các con về quê nội rồi men theo đường cửa khẩu trốn sang Trung Quốc. Âm mưu chưa được thực hiện đã bị phát giác, cảnh sát tìm tới. "Trong điện thoại người anh ruột gọi, tôi nghe tiếng đứa út khóc, hình ảnh 3 con nheo nhóc nên bủn rủn, ra đầu thú chịu án trước pháp luật", Ban nói.

Tháng 7.2012, sau nhiều lần được đưa ra xét xử, cuối cùng Ban bị tòa tuyên tử hình về tội Giết người.