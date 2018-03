Ám ảnh cái chết đêm giao thừa của thiếu nữ “cứ nhìn thấy là sẽ bị hiếp dâm”

(Dân Việt) Vào đúng đêm giao thừa, thiếu nữ xinh đẹp đã trút hơi thở cuối cùng sau 8 ngày chống chọi với những vết bỏng nặng do bị thiêu sống, trong bụng đang mang đứa con của một trong những kẻ hiếp dâm cô.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Người mẹ khóc ngất bên thi hài cô con gái bị cưỡng hiếp nhiều lần và thiêu sống. Bi kịch người con gái giỏi giang, ngoan hiền Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Sadaf (tên nạn nhân đã thay đổi) đang chờ được thông báo nhập học ở ngôi trường mới vội vàng chạy ra. Rời khỏi ngôi làng nghèo khó của mình ở bang Bihar (Ấn Độ), cô nữ sinh 16 tuổi xinh xắn đã chuyển đến Calcutta, thủ đô tri thức của đất nước, với ước mơ một ngày nào đó trở thành giáo viên. Tuy nhiên, cô không biết rằng sau cánh cửa ấy là 6 tên côn đồ. Chúng đã kéo cô đi, thay nhau hãm hiếp và đe dọa cả gia đình nạn nhân. Nhiều giờ sau khi gửi đơn lên cảnh sát, Sadaf bị bắt cóc và cưỡng hiếp lần nữa, gia đình cô bị đuổi khỏi nhà trọ, những tên ác ôn cảnh báo chúng sẽ giết cha cô và cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào nhìn thấy nếu cô không rút đơn kiện ở chỗ cảnh sát. Cuối cùng, khi từ chối yêu cầu đó, Sadaf đã bị thiêu sống ngay trước nhà. Đêm giao thừa, cô gái trút hơi thở cuối cùng vì bị nhiễm trùng máu và suy nhược do 40% cơ thể bị bỏng. Lần chiếc vòng bạc trên cổ tay, người mẹ đau khổ cố gắng bình tâm khi kể về đứa con duy nhất trong nhà. Bà nói rằng Sadaf rất giản dị, thích nấu ăn và hay giúp mẹ việc nhà. Xinh xắn là thế, nhưng sau khi bị thiêu sống, gương mặt cô biến dạng, môi sưng phồng, da rớm máu và đen sạm vì lửa. "Con bé vừa ngoan vừa dễ thương, lại có cơ hội học hành, chúng tôi đã mong nó có một tương lai tươi sáng. Bây giờ thì chúng tôi chỉ muốn những tên côn đồ bị treo cổ và gia đình mình được bảo vệ", bà nói. Cả gia đình phải sống trong sợ hãi Bi kịch bắt đầu vào tối 25/10/2013, khi chồng bà nhận được điện thoại từ vợ, báo rằng bà quay về ngôi nhà của họ ở ngoại ô phía bắc bang Calcutta để tìm con gái đang mất tích. Ông liền đi trình báo việc Sadaf biến mất cho cảnh sát địa phương nhưng cô vẫn bặt vô âm tín, cho đến 6h sáng hôm sau. Tối hôm đó, có 6 tên côn đồ đã lôi cô ra khỏi nhà và cưỡng hiếp tập thể. "Con bé ở trong tình trạng bấn loạn, gào khóc, trên cổ hằn các dấu ngón tay", ông kể. Khi đến trình báo về việc con gái bị hiếp dâm, người cha này lại bị giam ở đồn cảnh sát đến tận tối. Trên đường trở về cùng vợ và con gái trên một chiếc xe thô sơ, họ lại bị những tên yêu râu xanh trên chặn lại. Chúng kéo Sadaf vào xe của chúng, dẫn cô đến một ngôi nhà gần ga tàu và cưỡng hiếp cô lần thứ hai. "Có ba hay bốn tên là những kẻ đã cưỡng hiếp con gái tôi lần đầu tiên. Lúc đó trời mưa, trên đường không có nhà cửa gì, xung quanh vắng tanh không có ai giúp đỡ. Tôi đã chiến đấu với chúng nhưng không được và chỉ biết khóc. Tôi van xin chúng thả con bé ra. Con gái tôi gào lên 'cứu con với', nhưng không ai nghe thấy nó cả", người mẹ kể lại. Cô gái được những người bảo vệ đường tàu tìm thấy và đưa về nhà vào hôm sau. Nhưng những kẻ hãm hiếp vẫn chưa chịu buông tha. Chúng đe dọa sẽ tiếp tục cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào chúng nhìn thấy cô nếu gia đình không rút đơn tố cáo ở cảnh sát. Dù sau đó vài tuần gia đình đã phải chạy đến một ngôi nhà khác để lánh nạn nhưng những kẻ thân thích với 6 tên côn đồ vẫn tìm ra họ và bắt đầu một cuộc khủng bố mới. Hàng chục thanh niên hung hãn kéo đến nhà họ 4 lần, đập phá, ném đá và đe dọa sẽ tiếp tục cưỡng hiếp cô gái, đồng thời giết chết người cha, ép gia đình Sadaf phải rút đơn tố cáo. "Đến hôm 23/12, vợ tôi đi ra chợ về thì phát hiện con bé đã bị thiêu sống", người cha kể. Ngay cả sau vụ giết người, nhóm hung thủ vẫn tiếp tục đe dọa gia đình nạn nhân. Cuối cùng, 2 trong số 6 hung thủ đã bị buộc tội giết người. Một trong số này là con trai của chủ nhà, nơi gia đình nạn nhân thuê trọ. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 9/3/2018.

