Bà hoàng Từ Hy nghiện kịch dâm ô như thế nào?

Ai có thể tưởng tượng được thân là thái hậu, thuộc hàng mẫu nghi thiên hạ, nhưng Từ Hy nghiện kịch dâm ô tới mức mê mệt.

Đồng Trị tên thật là Tải Phong con trai của vua Hàm Phong và Từ Hy, là vị vua thứ 8 của triều Thanh. Năm thứ 11 Hàm Phong, tức năm 1861 Tải Phong mới chỉ có 6 tuổi đã đăng cơ hoàng đế và năm sau đó đổi thành Đồng Trị. 11 năm sau cũng là năm 1873, Tải Phong tròn 17 tuổi chính thức thân chính (đích thân lo triều chính). Nhưng chưa đầy hai năm sau thì từ giã cuộc đời khi mới chỉ 19 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tải Phong chính là bệnh giang mai. Điều đáng ngạc nhiên đường đường thân là hoàng đế có tam cung lục viện hàng ngàn mỹ nhân được tuyển chọn gắt gao sao lại mắc bệnh giang mai mà chết? Điều này liên quan đến sự hoang dâm và thói quen quái đản của Từ Hy thái hậu.

Sau khi trở thành quả phụ, những lúc rảnh rỗi cô đơn, bà hoàng có thói quen thích xem kịch, xem hát. Quái đản hơn cả là Từ Hy nghiện kịch dâm ô tới mức mê mệt. Việc làm này của Từ Hy khiến Đồng Trị cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nhưng cũng không có cách nào có thể ngăn cản được.

Vốn là người tính tình phóng khoáng, hoang dâm và có nhan sắc, lại góa bụa từ khi còn quá trẻ nên bà hoàng dám yêu dám hận. Người chịu tổn hại nặng nhất chính là con trai Đồng Trị và con dâu hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị của bà ta.

Đặc biệt bà ta không ưa hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị vì nàng là con gái của Sùng Khởi - một trong bát đại phò thần do hoàng đế Hàm Phong di mệnh lại. Nhưng chính Từ An thái hậu lại cho rằng A Lỗ Đặc Thị Đoan Trang với tính tình cẩn thận, đức hạnh rất hợp với ngôi hậu, nên Từ Hi đành chịu nhượng bộ.

Sau khi cử hành đại hôn lễ, Đồng Trị chính thức thân chính. Hoàng hậu là người học cao, hiểu lý lẽ, phong thái phi phàm, đoan trang đức hạnh, vì thế hoàng đế Đồng Trị vô cùng tôn trọng và yêu thương nàng. Tình cảm vợ chồng giữa hai người rất sâu đậm.

Từ Hi thấy thế tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng đành nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội nhằm “dạy dỗ” đứa con dâu một phen. Mỗi lần thích nghe kịch, bà ta thường cho triệu đoàn kịch ở ngoài cung vào biểu diễn, khi mẹ chồng xem kịch con dâu phải theo hầu. Ai có thể tưởng tượng được thân là thái hậu lại là mẹ chồng mà chỉ yêu thích xem và nghe dâm kịch.

Mỗi lần xem những cảnh diễn đó trên khán đàn, hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị lại vô cùng xấu hổ, nhưng không được phép lui và cũng không được cúi đầu. Những lúc như thế bà già Từ Hi lại quay sang con dâu thì thầm bên tai: “Kịch diễn hay như thế sao người không xem”? Hoàng hậu chỉ lí nhỉ trả lời : “Những kịch hoang dâm làm sao xem được ạ”!. Từ Hi nghe xong chỉ lạnh lùng nhìn hoàng hậu mà không nói gì cũng đủ kiến hoàng hậu vô cùng khiếp sợ. Đồng Trị ở bên cạnh nhìn thấy hết mọi chuyện cũng không dám nói gì chỉ cúi đầu.

Không chỉ dừng lại đó, Từ Hi thường xuyên tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con trai và con dâu. Đồng Trị không có cách nào có được cuộc sống vợ chồng bình thường với hoàng hậu. Đồng Trị không được thân mật với hoàng hậu, nên cũng tuyệt nhiên không chung phòng với Huệ phi người mà Từ Hi rất yêu thích và muốn lập làm hoàng hậu. Hoàng thượng cũng cự tuyệt tất cả đám phi tần trong hậu cung.

Ôm trong lòng nỗi đau khổ và ấm ức tột cùng, dưới sự dẫn dắt của thái giám Chu Đạo Anh và hai tay chơi lừng danh Tải Trừng, Vương Khánh Kỳ, Đồng Trị đã xuất cung tìm hoa bẻ liễu, đến Nam Thành uống rượu tìm kỹ nữ.

Cứ như thế, Đồng Trị thường xuyên xuất cung tìm thú vui tại các kỹ viện, kết quả đã bị giang mai và chết. Sau khi Đồng Trị chết, phần vì thương nhớ chồng phần vì Từ Hy tìm cách o bế, cuối cùng hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị đã tuyệt thực và chết trong đau đớn khi tuổi đời mới 22.