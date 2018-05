Bẫy nhan sắc của kiều nữ phố núi khiến nhiều chủ tiệm vàng điêu đứng

Sau những lần bị đánh ghen, cô gái xinh đẹp phố núi không tiếp tục "nghề làm vợ bé" mà tham gia đường dây lừa đảo, dùng sắc đẹp khiến nhiều chủ tiệm vàng xao lòng.

Đặng Thị Hoa Diễm (31 tuổi, trú thành phố Pleiku) và Phạm Ngọc Tuấn (22 tuổi, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Diễm và Tuấn là tình nhân, nằm trong đường dây lừa đảo do Phan Văn Hoàn (31 tuổi, trú Pleiku) cầm đầu.

Theo điều tra, mẹ bỏ đi từ nhỏ, Diễm sống với bố và mẹ kế. Từ khi mới 15 tuổi, Diễm xinh đẹp có tiếng ở phố núi Pleiku. Giữa năm học lớp 10, ham chơi hơn học, hotgirl bỏ nhà đi bụi, bước chân vào giới giang hồ.

Thời gian đầu, Diễm quan hệ tình cảm với một giám đốc lớn tuổi, được đầu tư cho đi học nghề nhưng phần lớn thời gian cô ta lại góp mặt ở vũ trường, quán bar. Sau hơn hai năm, mối quan hệ tình nhân tan vỡ, Diễm tiếp tục đời lang bạt.

Diễm là "cánh tay phải" của kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Tại Đăk Lăk, để có tiền tiêu xài, "kiều nữ" làm thuê tại quán cà phê. Với vẻ đẹp mặn mà cô ta nhanh chóng được nhiều người để ý. Diễm làm "phòng nhì" cho một giám đốc và mối quan hệ kéo dài nhiều năm cho đến khi người vợ phát hiện, đánh ghen.

Giữa năm 2015, về Pleiku, Diễm quen Phan Văn Hoàn, kẻ không nghề nghiệp, đã 2 lần vào tù. Trong nhóm bạn của Hoàn, Diễm quan hệ tình cảm với "phi công trẻ" là Tuấn. Từ "kiều nữ" được đưa đón, chu cấp tiền tiêu xài, giờ túng thiếu nên khi được Hoàn gợi ý tham gia vào đường dây lừa đảo, Diễm lập tức đồng ý.

Diễm cùng tình nhân kém gần chục tuổi.

Ngày 11.5.2016, Diễm cùng đồng bọn mang dây chuyền vàng đến một tiệm vàng ở xã Tam Hải (huyện Núi Thành) để bán. Sau khi khách về, dùng máy khò kiểm tra, chủ tiệm tá hỏa phát hiện là vàng giả. “Nhóm này rất tinh vi, biết tiệm vàng có camera nên khi vào giao dịch thường đội mũ và cố tình né hướng quay. Tuy nhiên, chúng không ngờ tiệm có đến gần chục góc quay”, thiếu tá Võ Hồng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Nam) nói.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera cộng với lời khai của chủ tiệm về đặc điểm nghi can, Công an Quảng Nam tung quân về các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi truy tìm thủ phạm.

“Gia Lai từng xuất hiện nhiều vụ lừa đảo như thế này. Với sự hỗ trợ của công an sở tại, chúng tôi lần ra Hoàn bởi anh ta gần đây giàu có bất minh. 2 lần đi tù về, không có nhà, sống lang bạt nhưng vợ chồng anh ta xây được cả nhà to đẹp nên công an đưa vào diện nghi vấn”, thiếu tá Nam kể. Tuy nhiên, Hoàn đã bỏ trốn trước khi công an thực thi lệnh bắt. Cặp tình nhân Tuấn và Diễm sa lưới sau gần một tuần gây ra vụ lừa đảo cuối cùng.

Tại công an, Diễm khai đã gây ra 12 vụ lừa đảo vàng giả ở Quảng Nam, chỉ trong ngày 11.5.2016 thực hiện 6 vụ. Vụ "đậm nhất" kiếm được gần 200 triệu đồng, ít khoảng 30 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra chỉ có 8 chủ tiệm xác nhận là nạn nhân của nhóm này. Những tiệm còn lại, công an nghi ngờ sau khi bị lừa, chủ tiệm không biết vàng giả đã bán lại cho người dân nên phủ nhận.

“Số vàng giả này nhìn mắt thường không thể phân biệt, phải kiểm tra bằng máy khò. Thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, chúng khai xuống Quảng Nam từ cuối thàng 3 nhưng không gây án ngay mà đi khắp các tiệm vàng ở nhiều huyện như Tiên Phước, Núi Thành, Bắc Trà My... để tiếp cận, tạo niềm tin”, vị đội trưởng hình sự cho hay.

Một số dây chuyền vàng giả nhóm của Diễm mang đi lừa. Ảnh: A.X

Đến tiệm vàng, nhóm của Hoàn không bán ngay dây chuyền giả mà chỉ mang cầm với lý do đang cần tiền gấp, dặn chủ tiệm giữ lại để chuộc. Vài ngày sau, chúng đến chuộc như đã hứa. Khi đã tạo được niềm tin, nhóm lừa đảo mới bắt đầu ra tay.

“Một số lần sau khi bán được nhiều vàng giả, chúng lại mua một ít nhẫn hoặc dây chuyền để nhận được hóa đơn. Sau đó tiếp tục đến tiệm vàng khác bán đồ giả nhưng trưng ra hóa đơn này nói vừa mua xong nhưng cần tiền gấp”, thiếu tá Nam kể.

Theo lời khai, Diễm được giao nhiệm vụ chính trong việc bán vàng giả. Với vị khách xinh đẹp này, nhiều chủ tiệm vàng đã ưu ái. "Diễm khi tiếp cận để gây án đã khiến một số ông chủ tiệm vàng phải lòng, ngỏ ý rủ về làm việc với những lời ong bướm. Có người còn gạ gẫm làm nhân tình, hứa sẽ chu cấp đầy đủ...”, Đội trưởng hình sự dẫn lời khai của Diễm.

Thiếu tá Nam cho hay, lúc bị bắt, Diễm không hé nửa lời nhưng sau đó đã thú nhận. Cô ta cùng những người trong đường dây được Hoàn chỉ đạo không được khai gì với công an, không có chứng cứ công an sẽ phải thả sau 2 ngày.

Diễm khai không biết gì về Hoàn, nguồn gốc số vàng giả do các con bạc cầm cố. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng nội dung khai báo này chưa chính xác. Công an Quảng Nam đang truy bắt kẻ chủ mưu là Hoàn, đề nghị các nạn nhân tiếp tục đến trình báo.