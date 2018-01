Bé gái 3 tháng tuổi bị cha hành hạ đến chết và nỗi uất nghẹn của người mẹ

(Dân Việt) Trong nước mắt, người mẹ có con gái 3 tháng tuổi tử vong do bị chính cha đẻ hành hạ dã man nức nở: “Tôi là người có tội khi sinh con ra mà không bảo vệ được con. Tôi nào có ngờ, người mà tôi gọi là chồng, con tôi gọi là bố lại có hành động không phải của con người”…

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Bé gái Neha Afreen, 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, thương tích đầy mình. Vụ án gây chấn động Ngày 5/4/2012, bé gái Neha Afreen, 3 tháng tuổi đã được đưa tới bệnh viện Vani Vilas (Bangalore, Ấn Độ) trong tình trạng vô cùng nguy kịch, thương tích đầy mình. Sau khi các bác sĩ kiểm tra thì phát hiện trên thân thể non nớt của cô bé 3 tháng tuổi có rất nhiều vết thương, chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ bị trật khớp, các phần da mỏng manh bị trầy xước kèm theo các vết cắn và bỏng khắp người. Khi được chuyển tới bệnh viện, bé gái đáng thương này được các bác sĩ giỏi nhất của thành phố nỗ lực cứu chữa. Mặc dù Afreen có dấu hiệu hồi phục vào ngày thứ 3 nhưng tình trạng của cô bé xấu dần đi vào buổi tối hôm đó vì những cơn co giật. "Cháu bé đã rơi vào tình trạng bán hôn mê từ đêm thứ 3. Chúng tôi đã dùng máy thở cho cháu, nhưng không may, cháu không thể qua khỏi", bác sĩ Some Gowda, giám đốc chuyên môn của bệnh viện nơi cô bé chữa trị cho biết. Trong gần một tuần, cô bé đáng thương đã dũng cảm chống lại đau đớn song không thắng nổi thần chết. Ngày 11/4, Neha đã trút hơi thở cuối cùng. Các bác sĩ cho rằng những vết thương quá nghiêm trọng ở vùng đầu là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của em. Theo thông tin từ cảnh sát, người gây ra những vết thương tàn nhẫn và cái chết đau lòng của cô bé 3 tháng tuổi chính là cha ruột em - Umar Farooq, một công nhân sơn xe. Vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, khi Reshma đi ngủ, Farooq đã nhét giẻ đầy miệng con gái để ngăn bé khóc và ra sức đánh đập cô bé bằng những gì anh ta vớ được. Tại sở cảnh sát, khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn, ban đầu Umar Farooq phủ nhận tội giết người. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát thông báo con gái đã chết, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm, khiến nhân viên thẩm vấn phải nghi ngờ về sự điềm tĩnh bất thường này. Người cha ác quỷ sau đó thừa nhận đã dùng nhiều hung khí đánh con gái đến chết. “Tội” sinh ra là con gái Người mẹ khóc ngất khi nhận thi thể con gái. Reshma Banu - mẹ cô bé, mới 19 tuổi, đã khóc nức nở khi nhận lại thi thể con gái từ tay các bác sĩ. Afreen là con đầu lòng của cô. Gầy gò, hốc hác trong chiếc áo màu đen, Reshma không thể tin vào sự thật quá phũ phàng. Trong nước mắt, cô nghẹn ngào: “Tôi là người có tội khi sinh con ra mà không bảo vệ được con. Tôi nào có ngờ, người mà tôi gọi là chồng, con tôi gọi là bố lại có hành động không phải của con người như thế...”. Reshma Banu, đau đớn cho biết người chồng nát rượu 37 tuổi của cô đã không ngừng dằn vặt, đánh đập vợ để đòi có con trai. Và kể từ khi Afreen ra đời thì cô thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn “thừa sống thiếu chết” của chồng. Hắn đánh đập vợ con bất cứ lúc nào thấy khó chịu. Reshma hết lần này đến lần khác cố gắng chịu đựng vì muốn giữ gìn gia đình. Hành hạ vợ chưa đủ, hắn ta nhẫn tâm đánh đập Neha. Người mẹ 19 tuổi Reshma Banu đau lòng kể: “Chồng tôi nổi giận vì tôi đã sinh con gái. Anh ta thù ghét con bé. Anh ta muốn tôi phải bỏ rơi đứa trẻ hoặc vứt nó đi cho khuất mắt”.Thậm chí có những lúc say rượu, hắn ta còn cắn con gái, lúc hút thuốc thì dí điếu thuốc đang cháy đỏ lên lưng và trán Afreen. Đêm ngày 4/4 là ngày kinh hoàng đối với mẹ con Afreen, khi người mẹ thiếp đi sau trận đánh vô cớ của người chồng. Sau đó, người cha độc ác nhét giẻ và bắt đầu tra tấn cô con gái nhỏ. Lúc Reshma bất ngờ tỉnh giấc thì thấy con gái đang co giật, cô sợ hãi khi con bé bắt đầu nôn ra máu. Gọi người chồng thì anh ta không thèm để ý và bỏ đi uống rượu. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, Reshma đưa con nhập viện còn Farooq bỏ trốn. Ngày 8/4, kẻ táng tận lương tâm bị bắt và đã ra hầu tòa với tội danh giết người. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 25/1/2018.

