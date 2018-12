Bí ẩn "dịch bệnh" khiến cả làng thiệt mạng sau 1 đêm

Một ngôi làng ở gần hồ Nios, tại Cameroon, châu Phi bất ngờ bị “thảm sát” một cách bí ẩn vào năm 1986. Nhiều người tin rằng đó là do một dịch bệnh, nhưng sự thật là gì?

Tối ngày 21.8.1986, những người dân sống quanh hồ Nios đột nhiên thấy xuất hiện một đám mây lạ phía trên hồ, cách mặt đất khoảng 100 mét. Đám mây di chuyển dần về phía khu dân cư và đột nhiên những người dân xung quanh bất ngờ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Có người đột nhiên bị chảy máu mũi và miệng, có người đã bị ngạt thở ngay trong khi ngủ.

Trong bán kính 25km quanh hồ, 1.746 người đã thiệt mạng và 3.500 động vật bị chết, kể cả ruồi muỗi. Đến ngày 23.8, đám mây lạ kỳ hoàn toàn biến mất.

Sau đêm "thảm sát", chỉ có một số ít người sống sót và kể lại trải nghiệm kinh hoàng của họ. Anh Joseph Nkwain, người đã thức dậy lúc 3 giờ đã kể lại cho nhà nghiên cứu của Đại học Plymouth, Arnold H. Taylor: “Tôi không thể nói hay mở miệng sau khi ngửi thấy một mùi gì đó kinh khủng. Tôi đã đến giường của con gái nhưng ngay lập tức ngã quỵ, trên tay tôi có một số vết thương nhưng tôi không hiểu tại sao lại có nó. Tôi muốn nói nhưng hơi thở không thoát ra được. Con gái tôi đã chết.” Một số người cũng cho biết họ cảm thấy bỏng rất ở mũi và miệng.

Nhiều người nghi ngờ đám mây kỳ lạ đã mang đến một dịch bệnh hoặc chủng virut gây ra cái chết hàng loạt của cả người và động vật. Ngay sau đó các đội kiểm tra cùng các chuyên gia được cử đến để tìm hiểu sự thật về "dịch bệnh" mà nhiều người đồn đại.

Mọi thứ cuối cùng đã được giải đáp sau một thời gian dài nghiên cứu, “sát thủ” thật sự chính là hồ Nios. Hồ Nios nằm ở miệng núi lửa, khi núi lửa không hoạt động, nó tạo thành một hồ nước sau hàng trăm năm đón nhận những trận mưa. Nhưng thực tế, núi lửa vẫn hoạt động dù khá yếu và nó giải phóng khí carbon dioxide vào hồ, nhưng hồ sẽ ngăn chặn khí này thoát ra.

Tuy nhiên khi lượng khí carbon dioxide tích tụ quá nhiều, cuối cùng hồ sẽ không thể ngăn chặn được và nó thải ra ngoài tạo thành “đám mây” như nhiều người chứng kiến. Khi nó di chuyển tới đâu sẽ gây nghẹt thở.

Để tránh thảm kịch tái diễn, các chuyên gia đã đặt nhiều ống xả trên hồ để cho khí carbon dioxide được thải ra từ từ. Tuy nhiên những người dân chuyển đến sau đó cũng không ai dám tới gần hồ và đều sống cách xa khoảng 25km.

Khí carbon dioxide (CO2) nguy hiểm thế nào?

CO2 là một khí không màu mà khi hít phải ở nồng độ cao sẽ dễ gây ngạt thở, tạo ra vị chua trong miệng và cảm giác nhói ở mũi và cổ họng. Các hiệu ứng này là do khí hòa tan trong màng nhầy và nước bọt, tạo ra dung dịch yếu của axit cacbonic.

CO2 thu được từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả khí thoát ra từ các núi lửa, sản phẩm cháy của các hợp chất hữu cơ và hoạt động hô hấp của các sinh vật sống hiếu khí.

Khi nồng độ CO2 từ 3% bắt đầu gây khó thở, từ 8% đến 10% có thể gây mất cảm giác và chết người. Các triệu chứng tổn thương khi bị ngạt khí, nếu nhẹ sẽ có biểu hiện thở dốc, buồn nôn, đau đầu; ở mức độ trung bình, nạn nhân cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt, rối loạn thần kinh, buồn nôn, ngất xỉu; nặng sẽ bị ngất, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong.

Vào mùa đông, khi trời lạnh nhiều gia đình có thói quen đốt than trong nhà để sưởi ấm. Đây là một sai lầm rất lớn. Điều này sẽ không chỉ sinh ra khí CO2 mà quá trình cháy không hoàn toàn còn sinh ra khí CO. Khí CO có mức độ độc hại cao hơn rất nhiều so với khí CO2. Nạn nhân khi hít phải khí này, nặng thì tử vong, nhẹ thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.