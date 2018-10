Bí thuật có 1-0-2 về nàng Hạ Cơ: Ân ái nghìn lần vẫn là… gái trinh

Hạ Cơ vốn là gái nước Trịnh sống vào thời Xuân Thu (- 722 đến -480 TCN) sau về làm dâu nước Trần. Trong đời người phụ nữ này đã quyến rũ nhiều đàn ông từ vua chúa đến quan lại tướng lĩnh.

Ngay từ nhỏ Hạ Cơ đã sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành với khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn màng. Không chỉ có vậy, nàng còn sở hữu một đôi mắt phượng cùng đôi môi gợi tình, ai nhìn cũng cảm thấy nao lòng.

Nhắc đến tên Hạ Cơ, sử sách Trung Hoa ghi lại rằng người phụ nữ này có một khả năng vô cùng đặc biệt mà chưa một người con gái nào có thể làm được, đó chính là khả năng “Hoàn tân” như cũ. Đây là một “công năng” nằm trong bí thuật “Hấp tinh đại pháp” mà Hạ Cơ đã luyện được.

Theo đó, dù quan hệ tình dục với rất nhiều đàn ông nhưng Hạ Cơ luôn khiến cho “đối tác” cảm thấy nàng là gái trinh khi “cô bé” luôn khít khịt mỗi khi giao hợp cũng như luôn chảy ra vài giọt máu hồng sau giao hợp, đúng y như một… trinh nữ vẹn nguyên.

Chính nhờ thuật “hoàn tân” có 1-0-2 và kỹ thuật phòng the điêu luyện cùng thân hình nuột nà, trắng mịn, Hạ Cơ đã khiến biết bao người đàn ông mê mẩn, thậm chí nàng còn được gọi với cái tên “trinh nữ” suốt đời!

Việc Hạ Cơ sau nhiều lần “ân ái” có thể trở lại như cũ thật khiến người đời nghi ngờ. Giả như nàng thực sự có thuật “hoàn tân” ấy thì cũng là câu chuyện có một không hai trong lịch sử!

Tuy nhiên đó là điều bí mật ở thời kỳ đó, còn ngày nay, thuật “Hoàn tân” của Hạ Cơ đã được giải thích theo phương diện khoa học như sau:

Hạ Cơ có một cấu tạo đặt biệt ở cơ quan sinh dục, các cơ vòng bao quanh ống âm đạo có thể điều khiển được sự co thắt theo ý muốn như trường hợp một vài người có thể điều khiển vành tai. Cho nên lúc nào giao hợp dương vật cũng được âm đạo ôm sát và co bóp liên tục, nên tạo cho người tình cảm giác “chặt chẽ, khít khao”, y… như mới.

Còn nguyên nhân vì sao mà mỗi khi quan hệ với 1 người đàn ông mới, Hạ Cơ luôn khiến cho người ta “tin sái cổ” bởi những giọt máu hồng trên giường là bởi không ai kiểm chứng đó là… máu gì.

Nhiều chuyên gia về giải phẫu cho hay, một người đàn ông cho dù là tay “cự phách” trong chuyện giường chiếu đi chăng nữa cũng khó lòng biết đó là máu do màn trinh bị xé rách. Do máu của giai đoạn đầu hay cuối của kinh nguyệt, máu do đứt tay hay máu của thú vật đã nằm phục kích sẵn trong âm đạo. Vì thế rất có khả năng đám đàn ông của người phụ nữ này đều đã bị mắc lừa, khi chính những giọt máu đó đã được Hạ Cơ chuẩn bị sẵn từ trước và để trong âm đạo của mình.

Ngoài khả năng “hoàn tân”, sử sách của Trung Hoa cũng ghi lại rằng, Hạ Cơ còn có một khả năng vô cùng đặc biệt trong chuyện phòng the nhờ bí thuật “Hấp tinh đại pháp”, khiến cho nàng ta dù chung đụng với rất nhiều đàn ông nhưng lửa tình luôn phơi phới, lần sau “mạnh mẽ” hơn lần trước.

Theo đó bí thuật này có thể hút hết khí lực của đàn ông để “bồi bổ” cho mình, cho nên bao nhiêu đàn ông được nàng “ban ân huệ” phải trả giá cho khoái lạc cực điểm của mình bằng cái chết thương tâm.

Vì thế từ người tình đầu tiên của nàng là công tử Trần Man, được hưởng thú hoan lạc với Hạ Cơ được vài năm rồi bỗng dưng lăn ra chết. Tiếp đến là người chồng đầu tiên là Tư Mã Hạ Ngự Thúc cũng không bệnh tật mà chết đột tử ngay sau cuộc ân ái.

Sau khi chồng chết, Hạ Cơ còn nổi tiếng với mối tình tay bốn cùng hai vị quan là Khổng Ninh, Nghi Hàng Phu và vua Trần Linh Công. Nàng còn tặng 3 người mỗi người một vật làm tin, nào là “cẩm dương” (chiếc quần lót bằng gấm), nào là “bích la nhu” (áo lót bằng lụa màu xanh biếc). Từ đó, mỗi lần bãi triều, ba người lại đem “bảo vật”ra khoe với nhau. Vì thế người ta đánh giá rằng đây là một triều đại quái dị chưa từng có chỉ vì 1 người đàn bà đa dâm.

Bí truyền về Hấp tinh đại pháp đã ám ảnh Đông phương nhiều thiên niên kỷ, sau này Kim Dung trong các tác phẩm của mình còn coi Hấp tinh đại pháp là môn võ công tà phái chuyên hút công lực người khác làm của mình, cả võ lâm phải tập hợp để tru diệt bất cứ người nào luyện nó.

Nhưng các “lang trung” thì coi Hấp tinh đại pháp như thần pháp cho bất niên giai lão, trẻ mãi không già. Và cuối cùng những bí thuật đã được phát hiện. Hấp tinh đại pháp thật ra chỉ là một phương pháp tập luyện để có thể tự điều khiển được các cơ tròn để gây khoái lạc cho người nam cùng một số bài thuốc để giữ sự trẻ trung của người nữ. Võ Tắc Thiên cũng từng luyện Hấp tinh đại pháp để có thể giữ được khả năng làm tình mạnh mẽ vào tuổi 70.

Cũng chính nhờ luyện được bí thuật này nên Hạ Cơ là người phụ nữ duy nhất được ghi vào sử sách Trung Quốc với 3 lần làm vương hậu, 7 lần làm phu nhân và 9 lần làm quả phụ.