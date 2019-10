Câu chuyện rùng rợn về lâu đài ma cà rồng ở Transylvania

Bên cạnh truyền thuyết về bá tước Dracula, xứ Transylvania còn nổi tiếng với truyền thuyết rùng rợn về lâu đài Hunyad, một lâu đài ma cà rồng nổi tiếng.

Một câu chuyện rùng rợn, đau thương về lâu đài Hunyad - lâu đài ma cà rồng ở Transylvania lưu truyền đến ngày nay khiến nhiều người rùng mình, ớn lạnh.

Hunyad - Lâu đài của ma cà rồng là nơi xuất hiện câu chuyện bi thương của ba tù nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Lâu đài Hunyad hay còn gọi Corvin ở Hunedoara là một công trình tuyệt vời có niên đại từ thế kỷ 14 - 15, là một phần của công quốc Transylvania. Nơi đây được tin rằng là nơi bá tước khát máu Vlad III của Wallachia (thường được biết đến với tên bá tước khát máu Dracula) bị giam giữ trong vòng 7 năm trong ngục tối sau khi bị phế truất vào năm 1462.

Điều thú vị là lâu đài Hunyad có một tòa tháp mang tên Nje Bojsia (có nghĩa là "Đừng sợ") do những binh lính đánh thuê người Serbia đã từng chiến đấu ở lâu đài này.

Từ lâu, người dân địa phương lưu truyền giai thoại về việc lâu đài Hunyad bị ma ám vô cùng rùng rợn. Một trong những câu chuyện kinh hoàng xảy ra tại lâu đài của ma cà rồng này có liên quan đến ba tù nhân người Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, một trong những người chủ lâu đài này là Iancu đã đưa ra thỏa thuận sẽ thả ba tù nhân người Thổ Nhĩ Kỳ nếu như họ đào được mạch nước từ trong những vách đá.

Chính vì lời hứa được trả tự do đó, ba tù nhân đã đào suốt 28 năm và cuối cùng cũng đào được mạch nước. Tuy nhiên, điều không may đó là khi họ đào được nguồn nước thì chủ nhân lâu đài Iancu qua đời. Khi đó, vợ của Iancu không hề quan tâm đến lời hứa xưa kia của chồng với ba tù nhân. Do đó, nữ chủ nhân của lâu đài ra lệnh chặt đầu ba tù nhân khốn khổ trên.

Trước khi chết, ba tù nhân đã viết lên tường của lâu đài những lời cay đắng về hành động mất danh dự của gia đình Iancu: "Hiện các người đã có nước để dùng nhưng lại không có trái tim" và viết thêm tên của chính mình thêm vào đó. Ngày nay, du khách có thể nhìn thấy những dòng chữ trên được viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.