"Chân dung" Thắng "tài dậu" - Kẻ lũng đoạn bóng đá Việt Nam

Thắng “tài dậu” từng 3 lần xin đầu thú Chiều 28.11, trung tướng Nguyễn Việt Thành - nguyên trưởng ban chuyên án Năm Cam - nói rằng Thắng “tài dậu” đã ba lần thông qua người thân để xin ra đầu thú nhưng không thành. Tướng Thành cho biết: - Lần đầu tiên cuối năm 2005, người nhà Thắng đã liên lạc với lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) và xin gặp tôi để đầu thú. Theo người liên lạc này thì khoảng 3g chiều, tôi mở máy và Thắng sẽ trực tiếp gọi điện, nhưng sau đó đối tượng không liên lạc như đã hẹn. Hai lần sau, khoảng tháng 9.2006, người nhà Thắng liên lạc với đại tá Nguyễn Chí Lễ (phó cục trưởng C14) để thỏa thuận việc Thắng sẽ ra đầu thú với điều kiện phải được gặp trực tiếp tôi ở TP.HCM. Chúng tôi cũng đã bàn bạc chi tiết kế hoạch đón Thắng “tài dậu”, nhưng sau đó Thắng cũng không đến. Tôi cho rằng đối tượng đang thăm dò thái độ và do chưa tin tôi nên chưa dám ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. * Theo ông, Thắng có mối quan hệ như thế nào trong giới cá độ bóng đá? - Chúng tôi có thông tin Thắng tham gia dàn xếp tỉ số trong một số trận đấu, trong đó có cả đội Công An Hà Nội. Có lần Thắng “tài dậu” còn móc nối với một ông đại tá chỉ huy đội bóng đá Công An TP.HCM nhưng không thành. Sau đó, ông đại tá này đã bỏ nghề. Trong thời gian làm chuyên án tôi đã từng cung cấp tư liệu cho thanh tra của Liên đoàn Bóng đá VN về một số dấu hiệu tiêu cực liên quan đến các đội bóng. Ngoài ra, cũng có thông tin Thắng tìm cách móc nối cá độ trong nước khi đội tuyển bóng đá quốc gia đi nước ngoài thi đấu SEA Games. * Có thông tin Thắng “tài dậu” khi bị truy nã đã trốn đi nước ngoài, ban chuyên án có biết điều này không? - Có tin tức cho rằng khi bị truy nã, Thắng đã ngược lên biên giới phía Bắc để lẩn trốn, sang Trung Quốc và đi tàu hỏa đến Nga. Sau đó, ban chuyên án nhận được thông tin Thắng lẩn trốn ở Tula (thành phố cách Matxcơva khoảng 100km). Tại Nga có tin cho rằng Thắng tiếp tục tổ chức mạng lưới cờ bạc, cá độ bóng đá với các đối tượng người Việt tại Nga trước khi về VN đầu thú. Một đàn em của Thắng “tài dậu” ra đầu thú Hôm qua, một đàn em của Thắng “tài dậu” là Nguyễn Hoàng (Hoàng “hán”) đã ra đầu thú tại Công an Hà Nội. Hoàng “hán” sinh 1979, bị truy nã ngày 9.6.2000 về tội giết người. Trước đó, Hoàng “hán” đã đâm chết Hòa “môn” (anh trai của Hiệp “môn”, một đối tượng cộm cán trong thế giới ngầm ở Hà thành, đồng thời cũng là đàn em của Hải “bánh”). Ngoài việc tham gia đâm chém, thanh toán nhau, Hoàng “hán” cũng là một đàn em của Thắng “tài dậu” trong lĩnh vực cá độ bóng đá. Được biết, hồ sơ đối tượng này đã được Công an Hà Nội chuyển Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra.