Chuyện ít biết về vị hoàng đế phong lưu, đa tình nhất Trung Hoa

Khang Hi không chỉ nổi tiếng là người anh minh, tài giỏi mà còn là vị hoàng đế phong lưu, đa tình bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Hoàng đế Khang Hi, tên thật là Ái Tân Giác La Huyền Diệp (1654 - 1722) lên ngôi khi tròn 8 tuổi. Bên cạnh sự tài giỏi, minh quân này còn nổi tiếng là người phong lưu, đa tình và có nhiều vợ nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Theo nhiều tài liệu sử, Hoàng đến Khang Hi có tới hơn 50 người vợ được phong sắc, khoảng 200 phi tần được ông sủng ái và 55 người con (35 người con trai và 20 người con gái). Trong khi đó hầu hết các vị vua triều Thanh chỉ có khoảng 10 phi tử chính thức. Dù vậy, con số thống kê vẫn chưa thật sự chính xác.

Trong sách Khang Hy toàn truyện có ghi lại rằng: "Từ chức Quý nhân trở lên thì trong hậu cung của Khang Hi có khoảng 49 người. Những người được sắc phong chính thức có khoảng 67 người, còn nếu tính cả những người có thân phận thấp thì trong hậu cung của Khang Hi có không dưới 200 người."

Chân dung Khang Hi đế (Ảnh: Internet)

Kết hôn năm 12 tuổi

Năm 1665, Khang Hi đế khi đó mới 12 tuổi đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý, cháu gái của Ngao Bái. Mặc dù cuộc hôn nhân chỉ nhằm mục đích chính trị và cả 2 người đều còn nhỏ, nhưng Ngao Bái đã tìm mọi cách để Khang Hi và cháu mình ân ái nhằm sớm có thai.

Ít lâu sau, Hách Xá Lý mang thai và hạ sinh một hoàng tử. Tuy nhiên, cậu con trai này chỉ sống được chưa đầy 4 năm thì qua đời.

Năm 1669, sau khi lật đổ Ngao Bái, tình cảm giữa vua Khang Hi và Hách Xá Lý nhạt nhòa dần. Kể từ thời điểm này, Khang Hi đế không ngừng tuyển chọn mỹ nữ vào cung để hầu hạ. Trong số đó cung nữ nhỏ tuổi nhất khoảng 12, còn người nhiều tuổi nhất cũng chỉ ở độ tuổi 16.

Mỹ nhân chiếm trọn trái tim Khang Hi

Dù có tới hơn 50 người vợ nhưng Khang Hi chỉ thực sự dành trọn trái tim cho Vinh phi. Vinh phi tên thật là Vinh Phi Mã Giai thị (1652 - 1727) là con của Viên ngoại lang Cái Sơn. Nàng cũng là một trong những phi tần đầu tiên của vua Khang Hi.

Vinh phi là phi tần được vua Khang Hi sủng ái nhất (Ảnh minh họa)

Tháng 8 năm thứ 16 Khang Hi, nàng được phong là Vinh tần. Đến tháng 12 năm thứ 20 Khang Hi, nàng cùng Nghi phi Quách Lạc La Thị, Đức phi Ô Nhã Thị được tấn phong là phi. Vinh phi trở thành một trong 4 nàng phi đầu tiên của Khang Hi đế.

Không chỉ là phi tần được vua sủng ái nhất, Vinh phi còn là người sinh nhiều con nhất cho vua Khang Hi. Cả thảy, Vinh phi sinh được 6 người con (5 hoàng tử và 1 công chúa); nhưng không may 4 hoàng tử lần lượt chết yểu.

Trong Thanh sử cảo có ghi chép lại: "Năm thứ 6 Khang Hi, Vinh phi sinh hoàng tử đầu tiên Thừa Thụy, khi được 4 tuổi thì chết yếu. Năm thứ 10 Khang Hi, nàng lại sinh hoàng tử Trại Âm cũng chết non. Năm thứ 12 Khang Hi sinh hoàng tam nữ, năm thứ 13 sinh hoàng tử Trường Hoa cũng chết non, năm thứ 14 sinh hoàng tử Trường Sinh cũng chết non. Tháng 2 năm thứ 16 sinh Thành Quận Vương Dận Chỉ".

20 năm ở bên vua, Vinh phi không được tấn phong gì nữa. Nếu như các con nàng sinh ra đều khỏe mạnh, có lẽ cuộc đời và tên tuổi của nàng trong lịch sử Trung Hoa sẽ tươi sáng hơn.