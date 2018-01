Cuộc sống địa ngục của cô bé giúp việc 11 tuổi bị gã chủ xát ớt vào “vùng kín”

(Dân Việt) Nhà quá nghèo nên mới 11 tuổi cô bé ấy phải xa cha mẹ đi làm giúp việc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhưng cuối cùng lại không may rơi vào chốn “hang hùm”.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Sarjil Ansari (phải) khi bị bắt giữ. Khi tiếng nhạc át tiếng khóc Vào một ngày đầu tháng 1/2014, những người dân tại quận Thane , thành phố Mumbai, bang Maharashtra (Ấn Độ) nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ gia đình Sarjil Ansari (38 tuổi) – một thương nhân kinh doanh mặt hàng khăn ăn có tiếng trong vùng. Một lúc sau, người ta thấy cô bé giúp việc cho gia đình Sarjil vừa dọn dẹp vừa bước từng bước khó nhọc, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt hằn rõ vẻ sợ hãi. Cảm thấy có điều bất thường, một người hàng xóm đã gặng hỏi nhưng cô bé lén nhìn ông chủ rồi lắc đầu. Hai nhà gần nhau, đã không ít lần người này nghe thấy những tiếng khóc kỳ lạ nhưng chỉ được một lúc lại bị tiếng nhạc át đi. Ngày hôm sau, gặp cô bé quét dọn ngoài cửa, người hàng xóm tốt bụng lại lân la nói chuyện và phát hiện thấy những vết đỏ lớn bất thường trên cánh tay và cổ em. Đưa cô bé về nhà mình, sau một hồi động viên, cô bé 11 tuổi mới nói ra sự thật ngày hôm qua đã bị ông chủ xát ớt tươi lên cơ thể và cả bộ phận sinh dục. Quá căm phẫn với hành vi cầm thú của Sarjil Ansari, người hàng xóm đã giúp em báo cảnh sát. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên bé gái bị tra tấn. “Nạn nhân nói rằng thường xuyên bị gia chủ đánh đập, bắt ăn ớt tươi và dùng ớt tươi giã nhỏ xát lên cơ thể mình. Thường mỗi khi hành hạ cháu bé, chủ nhà cho mở nhạc thật lớn để không ai nghe thấy tiếng nạn nhân gào khóc, cầu cứu”- một sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ án cho biết Câu chuyện đau lòng của cô bé giúp việc 11 tuổi bị hành hạ dã man suốt gần 1 năm năm đến lúc này mới bị vỡ lở khiến dư luận hết sức căm phẫn. Địa ngục trần gian Nạn nhân (giấu danh tính) sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại bang Uttar Pradesh. Trước đó 1 năm, Sarjil Ansari đã trả cho cha mẹ em số tiền 15.000 rupee để thuyết phục họ bán con gái về ở và phụ việc kinh doanh khăn giấy ăn cho gia đình hắn. Khi đó, Ansari còn hứa hẹn với gia đình nạn nhân rằng bé gái ở với gia đình hắn sẽ được chăm sóc tốt, được đến trường. Biết rằng không thể lo cho con một cuộc sống dễ chịu, cha mẹ em nhận lời mà không lường trước được những nguy hiểm có thể xảy ra với con mình. Và thay vì được đối xử tử tế, những ngày tháng ở nhà của Ansari là những ngày em phải sống trong địa ngục. Mỗi ngày, em phải dậy từ tờ mờ sáng để dọn hàng, khênh bàn ghế, nấu nướng cho chủ. Vất vả là thế, nhưng cô bé đáng thương vẫn không tránh được đòn roi của chủ nhà. Theo lời khai với cảnh sát, trong thời gian làm giúp việc tại đây, em bị đối xử độc ác, thường xuyên bị bỏ đói hoặc nếu có được cho ăn thì cũng chỉ là chút cơm. Những khi em phạm lỗi dù rất nhỏ, Ansari lại đánh đập thậm tệ , khi thì dùng cốc, khi thì bát đĩa, gậy gộc, guốc dép… để trút lên đầu em những trận đòn “thừa sống thiếu chết”. Thời gian gần đây, tên này thường bắt bé gái ăn ớt tươi và dùng ớt tươi giã nhỏ xát lên cơ thể, vùng kín, thay vì những hình thức tra tấn trên. Hậu quả, em bị bỏng nặng khắp vùng lưng bụng và hạ bộ nhưng không được cho đi bệnh viện. Ansari chỉ cho em lọ thuốc bôi vào chỗ bỏng và giam ở trong nhà. Cứ như vậy, em đã bị tra tấn suốt gần 1 năm trời cho đến khi được người hàng xóm giúp em báo cảnh sát, với vô số vết sẹo cả cũ lẫn mới còn hằn trên cơ thể. Ngày 13/1/2014, cảnh sát Ấn Độ đã đưa cô bé tới bệnh viện khám xét và tiến hành bắt giữ Sarjil Ansari với cáo buộc tra tấn dã man bé gái giúp việc 11 tuổi Người vợ của Sarjil Ansari cũng bị đưa tới thẩm vấn. Tại sở cảnh sát, cô khai nhận biết rõ những hành vi độc ác của chồng mình nhưng không dám can thiệp vì sợ bởi nếu cô lên tiếng, ngay lập tức sẽ chịu chung cảnh ngộ với nạn nhân.

