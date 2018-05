Dã tâm “chiều chồng” lúc nửa đêm của người đàn bà ngoại tình

Doan lừa gọi chồng dậy “quan hệ” để anh này đi vào nhà vệ sinh, tạo cơ hội cho gã nhân tình trẻ cầm gậy lao tới tấn công đến chết.

Ngày 15.7.2014, con trai của Nguyễn Thị Doan (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) khi thức dậy đi vệ sinh bỗng ú ớ không thành lời khi phát hiện bố là Trần Văn Hê nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Doan chạy ra mếu máo rồi bình tĩnh yêu cầu hai con trai không được khóc ầm ĩ. Cô ta sau đó chỉ thông báo cho một số người thân hai bên nội, ngoại rằng chồng bị “trúng gió” tử vong.

Doan vội làm thủ tục để tổ chức đám tang cho chồng. Tuy nhiên, khi thay quần áo cho anh Hê, gia đình phát hiện thi thể có nhiều vết thâm tím. Trong lúc này, Doan kêu khóc, giục nhanh chóng khâm liệm cho chồng để kịp giờ.

Đến 16h, người thân cho rằng anh Hê bị sát hại, chết oan uổng nên trình báo Công an xã Vũ Xá. Nhà chức trách đã lật nắp quan tài, khám nghiệm tử thi.

Kết quả cho thấy, nạn nhân không phải chết do cảm mà bị vỡ sụn giáp và dập vỡ, xung huyết động mạch cảnh hai bên. Nghi phạm nhanh chóng được làm rõ là vợ nạn nhân và gã tình nhân trẻ hơn 6 tuổi Vũ Sĩ Mạnh, (34 tuổi, ở xã Hồng Quang, Ân Thi)

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh, chỉ vì muốn chung sống với nhau, Doan và người tình đã âm mưu sát hại chồng. 3 lần Doan trực tiếp cầm thuốc chuột, thuốc diệt cỏ định đầu độc chồng nhưng chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ý định sát hại chồng chưa nguôi.

Chiều 14.7.2014, Doan mua một con vịt về "chiêu đãi" chồng con. Khi chồng đã ngà ngà say, Doan pha cốc bột sắn kèm thuốc ngủ cho anh này uống, rồi gọi người tình mang gậy đến. Nửa đêm, anh Hê đang say ngủ, Doan vào lay dậy bảo đi vệ sinh rồi vào sẽ quan hệ vợ chồng. Dù đang mơ màng nhưng anh Hê vẫn chập choạng ra ngoài sân. Lúc này, nhân tình của vợ nấp sẵn ở chân cầu thang lao ra, dùng gậy đập từ phía sau. Nghe tiếng chồng gọi, Doan không vào cứu mà tiếp tục ra tín hiệu cho Mạnh đánh…

Khi bị bắt và đưa lên trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Doan vẫn đang mặc bộ quần áo tang đen ở đám ma của chồng. Nhiều lần chị ta khóc, ngụy biện rằng do lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà nghèo, bị mẹ ép gả khi không biết thế nào là tình yêu. Từ khi chồng bị tai nạn giao thông, tính tình thay đổi, hay cáu gắt, hay vô cớ đánh đập Doan.

Doan một mực cho rằng: "Anh ý còn dọa tôi, nếu bắt được quả tang chuyện của tôi với Mạnh thì sẽ giết tôi". Trong khi đó, Mạnh rất thương yêu và dịu dàng, đó là thứ tình yêu mà chị ta chưa bao giờ có được, cảm thấy được thỏa mãn khát khao đàn bà…

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Mạnh, anh ta kiệm lời hơn, thừa nhận tình yêu với Doan, cúi mặt kể về tội ác một cách thành khẩn. Sau này, ở trong trại tạm giam, do không chịu nổi bởi ám ảnh, Mạnh đã tự sát.

Doan và Mạnh tại cơ quan điều tra.

Trong phiên tòa xét xử, một mình trước vành móng ngựa, Doan không ngẩng đầu nhìn ai. HĐXX tuyên phạt cô ta bản án chung thân, thụ án tại Trại giam Ninh Khánh.

Trong trại giam, Doan bảo đang học làm nghề may và tâm lý ổn định, yên tâm cải tạo. Nữ phạm nhân này vẫn tìm mọi cách để biện minh tốt nhất cho mình, bảo thỉnh thoảng vẫn mơ thấy chồng về bảo: "Anh thương em, em ngu lắm". Cũng có khi Doan lại mơ thấy người tình nói: "Anh xin lỗi em, tất cả là do anh". Trong những câu chuyện của Doan, cô ta vẫn muốn nhiều phần đúng thuộc về mình, nói do "chỉ ngu nghe theo", "mọi việc đều do tình nhân gây ra"…

Các con của Doan dù thương yêu mẹ nhưng trước hành động độc ác vì thứ tình yêu bất chính đã cùng gia đình bên nội ra công an xã trình báo sự việc dù bị Doan cấm cản: "Nếu ra báo thì bằng rút dao đâm mẹ". Thời điểm mới bị bắt, Doan nhận một mình gây ra tội để che giấu cho người tình, khi được đưa lên cơ quan công an để khuyên bảo mẹ, những đứa con đã không thể che giấu được sự phẫn uất…

Doan bảo bây giờ người chị chồng đã tha thứ và gọi điện hỏi thăm. Hai con trai cũng thi thoảng theo bà ngoại đến thăm mẹ ở trại giam. Nếu cải tạo tốt và được ra trại sớm, Doan bảo "không dám nói trước nhưng chắc sẽ nương nhờ cửa Phật”.