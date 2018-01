Đau xót thiếu nữ sắp chết đuối còn bị ngư dân cưỡng hiếp

(Dân Việt) Vì quá nghèo, cả gia đình cô gái ấy đã tự tìm đến cái chết như là một sự giải thoát. Bản thân cô may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng lại phải trải qua một nỗi đau khác khi bị hai người đàn ông cưỡng hiếp trong lúc đang còn bất tỉnh bên bờ biển.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân dạt vào gần ngôi làng ven biển Villupuram, bang Tamil Nadu trong tình trạng bất tỉnh và cơ thể có dấu hiệu bị cưỡng hiếp Sắp chết cũng không tha Ngày 18/12/2014, một nhóm ngư dân tại ngôi làng ven biển ở Villupuram, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đang trên đường đi làm thì phát hiện một cô gái nằm mê man trên bãi biển. Ngay lập tức, họ đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nhận thấy cô còn sống, người dân nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây, cảnh sát cho biết cô gái không có giấy tờ tuỳ thân và qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên cơ thể cô có dấu hiệu bị cưỡng bức. Sau khi được các bác sĩ cứu chưa, cô gái (giấu tên) dần tỉnh lại và khai báo với cảnh sát rằng mình đã nhảy xuống biển tự tử và bị sóng cuốn trôi tới ngôi làng, cách nơi tự tử khoảng 1 km. Tại đây, quá kiệt sức, cô thiếp đi nhưng trong lúc mơ màng cô vẫn nhận thấy có hai ngư dân đi qua. Nạn nhân cố dùng chút sức lực còn lại cầu cứu nhưng thay vì giúp đỡ, hai người đàn ông lần lượt cưỡng hiếp cô. Trong cơn mê man nạn nhân vẫn cảm nhận được sự đau đớn và tủi nhục nhưng đành bất lực. Xong xuôi, hai kẻ đồi bại bỏ đi để mặc cô gái nằm đó với quần áo rách bươm và hơi thở ngày càng yếu ớt. Sau khi thu thập đầy đủ lời khai của cô gái, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát của các khách sạn và nhà nghỉ trong khu vực, và họ đã phát hiện 2 đối tượng có những hành vi đáng ngờ tại thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hai nghi phạm này được xác định là S Raja, 35 tuổi và em họ K Vijaykumar, 32 tuổi cùng làm nghề bắt cua. Cả hai đã bị bắt ngay sau đó và đã thú nhận hành vi hiếp dâm với cảnh sát. Gia đình “thảm” nhất vùng Không chỉ bị hai tên “yêu râu xanh” hiếp dâm trong thời điểm “thập tử nhất sinh”, dư luận còn cám cảnh, xót thương cho cô gái có hoàn cảnh hết sức éo le, nhất là khi biết rằng thực chất cả gia đình gồm cô cùng cha mẹ và 4 chị em gái đều cùng nhau nhảy xuống biển tự vẫn vào ngày 18/12. Ở vùng quê Puducherry, gia đình cô là một trong những hộ nghèo nhất với 7 thành viên. Được biết, gia đình cô không có nổi một ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng và phải sống nhờ trong một ashram ở khu vực Puducherry, một dạng nhà thờ nhỏ vốn rất phổ biến tại đất nước Ấn Độ. Vì quá nghèo khổ, lo đủ miếng đã khó huống chi việc học hành của các con nên chị em cô phải nghỉ học, làm thuê từ rất sớm, ai gọi đâu làm đó, dù nặng nhọc vất vả đến đâu vẫn không từ chối. Tuy nhiên, công việc ngày có ngày không số tiền kiếm được ít ỏi chẳng đủ trang trải cho cuộc sống, thuốc men khi đau ốm. Lắm lúc trong nhà không có tiền để lo bữa ăn, cả nhà chỉ ăn rau củ qua ngày. Vậy nhưng, họ đã bị trục xuất khỏi nơi ở theo lệnh của tòa án. Chẳng có chỗ nào để đi, trong lúc nghĩ quẩn, cả gia đình chèo thuyền ra giữa biển và cùng nhảy xuống. Hai người em và mẹ của cô gái đã chết đuối, trong khi bố và 2 em gái khác của cô cũng bị dạt vào một địa điểm khác dọc bãi biển này. “Cô gái quá đáng thương còn S Raja và K Vijaykumar thật không còn tính người. Trong khi nạn nhân sắp chết mà chúng không những không cứu giúp lại thay nhau thực hiện hành vi đồi bại”, một người dân bức xúc cho biết. Được biết, sau khi hai tên yêu râu xanh phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, được sự giúp đỡ của người dân địa phương, nạn nhân cũng đã tìm lại bố và 2 người em còn sống của mình. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 26/1/2018.

