Đeo bám người đàn bà tìm tung tích kẻ trộm nhà Bí thư huyện

Xác định người đàn bà ở vùng ven Sài Gòn là vợ kẻ đột nhập nhà Bí thư huyện Đức Hòa (Long An) - được đồng phạm nổ súng giải cứu - các trinh sát theo dõi nhiều ngày.

Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Nhiều gia đình trên tỉnh lộ 825, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) rạng sáng 30.12.2015 giật mình tỉnh giấc bởi tiếng súng vang lên từ căn biệt thự của ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy. Phát súng do nhóm người đi ôtô bắn, giải vây cho kẻ đột nhập trộm tài sản, và làm con trai ông Út bị thương. Khi mọi người chạy đến thì chiếc ôtô đã phóng đi.

Nhiều trinh sát tinh nhuệ của Bộ Công an được huy động phối hợp đồng nghiệp tỉnh Long An điều tra. Từ hình ảnh camera tại biệt thự nhà ông Út, cảnh sát tình nghi kẻ đột nhập là Lê Văn Hoàn (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) - mang hàng loạt lệnh truy nã của Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đăk Nông...

Theo hồ sơ, Hoàn cùng đồng bọn gây ra nhiềuvụ đột nhập nhà giàu trộm két sắt, ôtô... Khi gây án chúng luôn mang theo mã tấu, "hàng nóng" để khi bị phát hiện sẽ chống trả. Nhóm này không ở một nơi nhất định mà liên tục di chuyển, sử dụng giấy tờ giả khiến công tác xác minh rất khó khăn.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (Phó tổng Cục Cảnh sát), Cục cảnh sát truy nã (C52) lập chuyên án bắt bằng được nhóm trộm. Hàng chục trinh sát được tung đến các tỉnh thành truy tìm Hoàn.

Mới đây, cảnh sát phát hiện người đàn bà bán quần áo ở huyện Hóc Môn, TP HCM, có nhân dạng rất giống vợ Hoàn nhưng lại mang tên khác. Sau nhiều lần đeo bám cô này đến chung cư 590 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), họ xác định Hoàn có thể đang trốn trong căn hộ nên lên kế hoạch "giăng lưới".

Chiều 25.2, trinh sát trong vai người thợ sửa nước gõ cửa căn hộ tình nghi để xác nhận mục tiêu. Gã đàn ông hé cửa đầy dè chừng, tỏ vẻ khó chịu và không cho người lạ tiếp cận. Xác định anh ta chính là Hoàn, trinh sát giật tung cửa xộc vào trong.

Hoàn vội quay lưng bỏ chạy, phóng ra cửa sau từ tầng 2 lao xuống nhưng đụng phải tổ công tác đã "đón lõng" từ trước .

Một số lệnh truy nã của Hoàn. Ảnh: C.A

Khám xét căn hộ này, nhà chức trách thu được hơn 300 triệu đồng, nhiều nghìn USD, CMND, giấy phép lái xe giả của Hoàn...Tại một số nơi ẩn náu khác của anh ta, các trinh sát còn phát hiện có nhiều đao kiếm, công cụ trộm cắp...

Hoàn được xác định cùng nhóm mình trộm ôtô Camry trị giá 1,5 tỷ của gia đình tại Đăk Nông. Trong vụ này, 3 đồng phạm sa lưới còn hắn vẫn ung dung gây nhiều vụ khác.

Lần đột nhập nhà ông Út bị phát hiện, gia chủ hô hoán nên Hoàn tấn công. Khi con trai Bí thư Huyện uỷ từ trên lần chạy xuống, Hoàn phóng ra ngoài nhưng bị anh này giữ lại. Đồng phạm của Hoàn từ ngoài đã nã súng trúng vùng bụng nam thanh niên, giải vây cho Hoàn.

Cảnh sát đang truy bắt những kẻ liên quan.