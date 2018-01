Đồng hồ Ngày tận thế tiến sát đích

Nhóm Bản tin của Các nhà khoa học nguyên tử đã đẩy kim báo của Đồng hồ Ngày tận thế thêm 30 giây, báo hiệu thế giới đang gần tới ngày tận thế hơn bao giờ hết.

Đồng hồ Ngày tận thế, chỉ mang tính biểu tượng, sau khi được đẩy thêm 30 giây hôm 15.1, báo hiệu chỉ còn hai phút là tới nửa đêm (thời điểm tận thế). Chủ tịch nhóm Bản tin của Các nhà khoa học nguyên tử (BAS) Rachel Bronson lý giải, điều đó có nghĩa là thế giới đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết và sắp tới giờ diệt vong.

Quyết định trên được đưa ra sau khi BAS đưa ra những nhận xét "u ám" về các vấn đề địa chính trị.

Khi đẩy kim đồng hồ tiến gần tới nửa đêm, nhóm trên viện dẫn "những thất bại của Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác trong việc đương đầu với những mối đe dọa hiển hiện về chiến tranh hạt nhân và thay đổi khí hậu".

BAS, có 15 nhà khoa đã đoạt giải Nobel ở trong ban điều hành, tin rằng "thế giới hiện giờ không chỉ nguy hiểm hơn một năm trước kia mà mà nó còn ở bên bờ diệt vong như trong thời Thế chiến II".

Lần cuối cùng đồng hồ ngày tận thế chạy sát tới nửa đêm như hiện giờ là năm 1953, khi Mỹ và Liên Xô thử nghiệm bom nhiệt hạch.

Theo Washington Post, tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 25.1, ông Rachel Bronson và một nhóm đồng nghiệp đã liệt kê những diễn biến u ám trong năm vừa qua. Đó là Triều Tiên đạt tiến bộ nhanh chóng trong phát triển vũ khí nhiệt hạch có khả năng chạm tới Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Nga xấu đi và không có cuộc đàm phán cấp cao nào về kiểm soát vũ khí giữa hai nước. Các quốc gia trên khắp thế giới đã tiến dần tới hiện đại hóa và tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, đồng hồ này cũng được chỉnh để tiến thêm 30 giây, tới mức chỉ còn hai phút rưỡi là tới nửa đêm (thời điểm tận thế).

Đồng hồ Ngày Tận thế do nhóm BAS tạo ra năm 1947, là cách nói ẩn dụ cho thấy con người gần tới mức hủy diệt trái đất như thế nào. Đồng hồ mang tính biểu trưng này, khi mới được tạo ra chỉ 11h53 phút. Kể từ đó tới giờ, nó đã thay đổi hơn 20 lần, từ 17 phút, tới 2 phút là tới nửa đêm. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, đồng hồ báo hiệu, còn 7 phút mới tới nửa đêm. Năm 1963, đồng hồ được chỉnh lùi 12 phút.

Theo ông Bronson, mỗi khi dịch chuyển kim đồng hồ, chúng tôi đều phải trả lời 2 câu hỏi cơ bản: "Liệu thế giới an toàn hơn hay nguy hiểm hơn một năm trước đây. Và liệu rằng thế giới đang nguy hiểm hay an toàn hơn so với lịch sử của đồng hồ".