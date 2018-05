Hai kẻ cướp máy cassette lẩn trốn hơn 30 năm

Sau khi cùng đồng phạm nã súng cướp đài cassette ở Hải phòng, Thọ và Nguyên đã vào Đăk Lăk đổi danh tính, cưới vợ sinh con.

Nguyễn Dương Thọ lúc bị bắt đã 63 tuổi. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ vụ án, hơn 30 năm trước, sau nhiều ngày thăm dò địa hình, Vũ Ngọc Huy (28 tuổi) phát hiện nhà anh Cao Hữu Xăm ở xã Đại Hà, huyện Đồ Sơn (TP Hải Phòng) có đài cassette (trị giá 40 nghìn đồng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện mưu đồ, Huy rủ thêm Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Dương Thọ (cùng 31 tuổi), Nguyễn Dương Thẹ (24 tuổi) tham gia. Chiều 24.11.1983, nhóm tụ tập tại nhà Huy ăn cơm, lên kế hoạch. Tại đây, Thọ đưa cho Huy khẩu súng K54 và 7 viên đạn. Ba tên còn lại lận theo lưỡi lê AK, kéo...

Tối cùng ngày, chúng xông thẳng vào quán anh Xăm khi đang có khá đông khách ngồi uống nước. Huy dùng súng uy hiếp, còn Thẹ xông vào từ cửa sau cướp đài cassette. Hai tên còn lại đứng ở cửa chính để phối hợp. Khi chúng bỏ chạy, anh Xăm cùng một số khách đuổi theo, túm một tên vật lộn rơi xuống mương.

Huy và Thọ quay lại giải vây cho đồng phạm. Trong đó, Huy dùng súng bắn một phát trúng anh Xăm. Thọ rút lưỡi lê đâm một nhát trúng ngực khiến chủ quán gục tại chỗ. Nghe tiếng súng nổ, người dân ùa ra vây bắt toán cướp. Kẻ cầm súng liền bắn về phía đám đông nhưng không trúng ai. Chạy được đoạn, do hết đạn, Huy bị người dân bắt giữ, 3 tên còn lại tẩu thoát.

Do vết thương quá nặng, anh Xăm đã tử vong sau hai ngày cấp cứu. Huy sau đó bị TAND TP Hải Phòng tuyên án chung thân với 3 tội danh: Giết người, Tàng trữ vũ khí trái phép, Cướp tài sản. Riêng tên Thẹ, lẩn trốn vào miền Nam đến ngày 10.5.1984 thì bị bắt, sau đó nhận án 16 năm tù về tội Cướp tài sản.

Công an TP Hải Phòng đã truy nã Thọ và Nguyên. Nhưng hai kẻ này lẩn trốn không để lại bất cứ dấu vết nào, khiến cho việc xác định tung tích bế tắc. Sau hơn 30 năm truy tìm, đầu năm 2014, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk xác định được nơi ẩn trốn của Nguyên tại nông trường 19, xã Ea Kly, huyện Krông Păk.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đăk Lăk) cho biết, qua rà soát địa bàn, Nguyên đã đổi tên thành Trần Văn Duy. "Từ những đặc điểm nhận dạng đúng trong lệnh truy nã, chúng tôi đã ập vào khống chế Nguyên khi kẻ này vừa đi rẫy về nhà. Ông ta không ngờ đã trốn được hàng chục năm nhưng vẫn bị lộ tung tích", thiếu tá Dương kể.

Khi bị bắt, Nguyên khai, Thọ cũng đang ở xã Ea Kly. Tổ trinh sát tiếp cận và xác định tên cướp cuối cùng cũng đã đổi tên là Nguyễn Đức Bình. "Chúng tôi xác định được nhà ở của Thọ, nhưng không dám bắt, vì tên này khác hoàn toàn so với ảnh truy nã của hơn 30 năm về trước. Hơn nữa, trước khi gây án Thọ chưa làm CMND, khiến chúng tôi rất khó xác định", thiếu tá Dương cho biết.

Công an TP Hải Phòng xác minh ở xã Trường Thọ, huyện Kiến An có một người tên Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1972) nhưng đã rời bỏ khỏi địa phương mấy năm trước. "Chúng tôi xác định, Thọ lấy nguyên quán của vợ để làm CMND, rồi thay tên đổi họ. Ngoài ra, khi được tiếp cận, trong số các người con của Thọ, có cô con gái cho biết tên thật của bố mình là Nguyễn Dương Thọ", thiếu tá Dương cho biết thêm.

Nắm đủ bằng chứng, các trinh sát quyết định bắt kẻ giết người trốn truy nã. Tuy nhiên, sau khi đồng phạm bị bắt, Thọ thấy động nên đã bỏ trốn.

Cuối ngày 15.5.2015, nhận được trình báo của quần chúng, Thọ về nhà ăn giỗ, tổ trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính. Biết bị vây bắt, người đàn ông hơn 60 tuổi liền tháo chạy ra cửa sau nhưng không thoát. "Người nhà Thọ la ó, ngăn cản cho rằng chúng tôi bắt nhầm người. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, Thọ đã thừa nhận từng gây ra vụ án mạng ở Hải Phòng 32 năm trước", thiếu tá Dương nhớ lại.