Hành trình truy bắt kẻ sát hại dã man cô giáo trẻ

Cách đây hơn 14 năm, một vụ án kinh hoàng xảy ra ở ngay khu vực trung tâm thành phố khiến nhiều người không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc lại. Nạn nhân xấu số là một cô giáo trẻ hiền lành, có nhan sắc. Trong đêm tối ở nhà một mình, cô giáo trẻ này mất cảnh giác nên đã bị kẻ ác lợi dụng ra tay sát hại để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của hắn.

Đó là đêm ngày 22.7.2004, người dân sống quanh khu vực ngõ 23 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bàng hoàng phát hiện chị Na, sinh năm 1979, bị sát hại tại nhà riêng trong ngõ. Những người dân sống quanh đây cho biết chị Na vốn là giáo viên trường trung học cơ sở xã Đại Bản, huyện An Dương, tính cách rất hòa đồng, tốt bụng, không có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai. Vậy nên cái chết kỳ lạ của chị khiến nhiều người không thể tin nổi. Tin báo về vụ án tức tốc được chuyển tới CAQ Ngô Quyền. Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo và được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP Hải Phòng, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm.

Ảnh minh họa.

Tại hiện trường, các trinh sát phát hiện ở trong nhà, chị Na đã chết nằm ở tư thế ngửa trên giường, cổ bị xiết chặt bằng sợi dây điện, mất quần, áo tốc ngược, đồ đạc trong nhà cũng bị xáo trộn. Đáng chú ý là chiếc xe máy Honda BKS 16F1 - 1160 của chị cũng “không cánh mà bay”. Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố quyết định xác lập Ban chuyên án do Thượng tá Đỗ Hữu Ca - Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thời bấy giờ trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo.

Lực lượng trinh sát tinh nhuệ nhất đã được tung vào cuộc, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, chứng cứ. Kết quả từ quần chúng nhân dân đã cho thấy một nguồn tin vô cùng quan trọng, đó là vào thời gian xảy ra vụ án, có đối tượng Đỗ Mạnh Trình, sinh 1982, dắt xe máy ở nhà chị Hạnh đi ra.

Đến 8h45 ngày 27.7.2004, bằng các biện pháp nghiệp vụ, một mũi trinh sát Công an quận Ngô Quyền đã bắt gọn tên Trình tại khu vực trạm thu phí Quán Toan. Việc khai thác xét hỏi Đỗ Mạnh Trình cũng được tiến hành ngay sau đó và chẳng mấy chốc, kẻ thủ ác đã phải cúi đầu thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

Theo lời khai của Trình, vào 18h20 ngày 22.7.2004, Trình trèo qua tường nhà vệ sinh giáp ranh nhà chị Na để hái trộm quả trên cây roi. Nhìn thấy Trình, chị Na không mắng mỏ gì mà chỉ bảo Trình bẻ xong vào nhà để chị hỏi nhờ chuyện về việc đào cống thoát nước bên ngõ 28 Lương Khánh Thiện (là ngõ nhà Trình ở). Thấy chủ nhà có thiện chí, Trình vào nhà ngồi tự nhiên trò chuyện thân mật ít phút. Dăm ba câu chuyện làm quà, Trình phát hiện ra lúc này trời đã tối, trong ngôi nhà chỉ có mình hắn và cô giáo trẻ, hơn nữa cô gái lại rất xinh xắn, trắng trẻo, mặc bộ quần áo ngủ đơn giản… Thoáng chốc trong đầu Trình nổi lên dục vọng đê hèn, nhân lúc chị Na thiếu cảnh giác, hắn đưa tay quờ quạng liền bị chị lập tức quát mắng. Lúc này không kìm nổi “thú tính”, Trình liền lao tới quật chị Na xuống giường dùng tay bịt miệng chị và thoả mãn dục vọng.

Quá hoảng loạn vì bị tên “yêu râu xanh” giở trò, chị Na đã chống cự quyết liệt và hô hoán, tuy nhiên Trình đã nhanh tay bóp chặt cổ khiến chị bị ngất. Sợ chị Na tỉnh dậy, tên Trình dùng dao cắt dây nồi cơm điện quấn xiết cổ chị Na và tiếp tục giở trò đồi bại với thân thể chị. Khi thấy chị Na đã tắt thở, tên Trình lục soát đồ đạc trong nhà, chiếm đoạt luôn chiếc đồng hồ và giấy tờ cùng chiếc xe máy của chị.

Gây án xong, hắn chạy về nhà lấy quần áo, tiền để chạy trốn. Trình đã đem xe máy cướp được đến nhiều hiệu cầm đồ nhưng không cầm được vì không có chứng minh thư nhân dân. Đến ngã 3 Cột Đèn, Trình bắt gặp hai người bạn là hai đối tượng nghiện gồm: Trần Thanh Ba, sinh 1974. ở Dư Hàng, Lê Chân và Vũ Đức Định, sinh 1976, ở Hào Khê, Dư Hàng Kênh, Lê Chân. Điều kỳ lạ là những kẻ phạm tội sau khi gây án thường tìm mọi cách để chạy trốn khỏi sự bủa vây của cơ quan chức năng, tuy nhiên riêng Trình lại tìm đủ cách để thác loạn, hưởng thụ số tài sản hắn vừa cướp được.

Gặp 2 tên bạn nghiện như “vớ được vàng”, Trình rủ rê bạn về quán H.M và gọi 2 tiếp viên phục vụ là Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, đi mua ma tuý về sử dụng và thác loạn qua đêm. Sáng hôm sau, Trình “thể hiện đẳng cấp” khi bo chiếc đồng hồ cướp được cho Huệ. Đến 17h cùng ngày, tên Long đưa Trình đến hiệu cầm đồ ở Ngô Gia Tự, Cát Bi, cắm xe máy cướp được lấy 3 triệu đồng. Vừa có tiền trong tay, Trình lại tiếp tục “thể hiện”, hắn mua 1 nhẫn vàng tặng cho Thuỷ và đưa tiền cho tên Long đi mua ma tuý về cả bọn sử dụng.

Đến nửa đêm lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ, tên Trình liền nấp xuống hố nước gần đó và thoát thân… Biết là lực lượng công an đang truy lùng ráo riết nên lúc này hắn mới “chột dạ” quay về Hải Phòng xin tiền gia đình để chạy trốn. Tuy nhiên đến Quán Toan thì Trình bị tóm gọn. Ban chuyên án công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng triệu tập các đối tượng có liên quan và truy thu kịp thời vật chứng của vụ án

Với những tội ác không thể chối cãi, đến ngày 4.10.2004, Đỗ Mạnh Trình đã bị HĐXX sơ thẩm Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt: Tử hình vì tội giết người, 4 năm tù vì tội cướp tài sản, 3 năm tù vì tội hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngày 22.12.2004 Toà phúc thẩm hình sự tối cao xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trình và tuyên y án sơ thẩm. Ngày 6.7.2004 Chủ tịch nước CHXHCNVN ra quyết định bác đơn xin giảm án tử hình đối với Đỗ Mạnh Trình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi