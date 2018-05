Hợp đồng giết người thuê tiền tỷ của trùm ma túy từng là công an

Cơ quan CSĐT (PC47) Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây ma túy tổng hợp liên tỉnh do Dũng “Mượt” cầm đầu. Quá trình điều tra cho thấy 2012-2013, Dũng nổi lên là người có quan hệ xã hội phức tạp. Tháng 1.2013, Dũng “Mượt” đã tổ chức một nhóm giang hồ từ Hà Nội vào Bình Dương thực hiện “hợp đồng” giết người thuê với giá một tỷ đồng. Sau khi gây án tại Bình Dương, Dũng hoạt động ẩn mình một thời gian. Đến đầu năm 2014, Dũng làm quen và kết nối với 20 người, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng rất lớn, có tổ chức, địa bàn hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên... Theo cáo buộc, từ tháng 4.2014 đến 20.6.2014 (thời điểm bị bắt), Dũng và đồng bọn đã mua bán trái phép trên 6kg ma túy “đá”, 3.000 viên thuốc lắc, 31.000 viên hồng phiến. Kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã chuyển hồ sơ tới VKS đề nghị truy tố Dũng và 19 bị can trong đường dây về tội Mua bán trái phép chất ma túy.