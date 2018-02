Kẻ trộm Nhà hàng Hoa An Viên "sa lưới” sau gần 3 năm trốn nã

Sau gần 3 năm bị truy nã về tội “Cướp tài sản”, đối tượng Bùi Huy Hoàng đã bị CQCSĐT CA quận Bắc Từ Liêm khống chế, bắt giữ. Bùi Huy Hoàng được xác định là đối tượng đồng phạm trong một “màn kịch” cướp tài sản tại Nhà hàng Hoa An Viên vào giữa năm 2015.

Lãnh đạo CA quận Bắc Từ Liêm cho biết, thực hiện theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, khoảng 23g30 ngày 19.1, một tổ công tác CA quận Bắc Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính trên địa bàn do Thiếu tá Trần Nhật Quang, Đội trưởng Đội ĐTTH CA quận Bắc Từ Liêm làm tổ trưởng, đã phát hiện và bắt giữ Bùi Huy Hoàng, SN 1985, trú tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, là đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt của CQCSĐT CA quận Nam Từ Liêm từ năm 2015 với tội danh “Cướp tài sản”.

Trước đó, đêm 19.1, khi chuẩn bị lên đường tuần tra, tổ công tác nhận được nguồn tin trinh sát báo có thể Hoàng sẽ xuất hiện trên địa bàn. Chỉ huy CA quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường lực lượng, giao chỉ huy Đội ĐTTH làm tổ trưởng cùng với lực lượng hình sự và các đội nghiệp vụ khác, CA phường rà soát trên toàn địa bàn. Đến khoảng 23g30, phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ lang thang trên địa bàn có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với Bùi Huy Hoàng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Bùi Huy Hoàng bị CQCA bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn

Khi thấy bóng lực lượng CA, nam thanh niên bỏ chạy và tổ công tác đã bố trí đội hình, khép chặt vòng vây, quây bắt đối tượng. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định nam thanh niên chính là Bùi Huy Hoàng và đưa về trụ sở CQCA. Bùi Huy Hoàng là đối tượng được xác định đồng phạm trong một vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 5.5.2015 tại nhà hàng Hoa An Viên, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Theo chỉ huy CA quận Bắc Từ Liêm, đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Như Hùng, SN 1981, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 30.6.2017, Nguyễn Như Hùng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam với tội danh trên. Còn đối tượng Bùi Huy Hoàng là đối tượng đồng phạm trong một vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Lợi dụng việc thay đổi biện pháp ngăn chặn của Viện KSND quận Nam Từ Liêm, được tại ngoại chờ xét xử, Hoàng đã bỏ trốn sang Lào.

Theo tài liệu điều tra, anh Vũ Văn Diệm và vợ là chị Lê Thị Thắm có ngôi nhà ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 24.5.2014, anh Diệm ký hợp đồng cho anh Vũ Văn Sơn là người cùng quê thuê ngôi nhà trên để mở dịch vụ xông hơi massage với giá 40 triệu đồng/tháng. anh Sơn rủ thêm Nguyễn Như Hùng tham gia kinh doanh. Ngay khi ký hợp đồng thuê nhà xong, anh Sơn và Hùng rủ anh Diệm đi liên hoan. Anh Diệm say được Hùng đưa về một khách sạn ở Cầu Giấy nghỉ ngơi. Ngay sáng hôm sau, anh Diệm phải cấp tốc lên đường sang Nga làm ăn.

Lệnh truy nã đặc biệt.

Biết chủ nhà đã xuất ngoại, Hùng liền gọi điện thông báo anh Diệm nợ đối tượng 4,6 tỷ đồng do tối hôm say rượu hai người đánh bạc bằng miệng với nhau. Hùng sẽ trừ dần vào tiền thuê nhà. Bức xúc trước khoản nợ khổng lồ từ “trên trời rơi xuống”, ngày 29.4.2015, anh Diệm trở về Việt Nam để nói chuyện với Hùng. Hùng hẹn Bùi Huy Hoàng đến Nhà hàng Hoa An Viên chờ sẵn và gọi điện thoại cho anh Diệm đến nói chuyện về khoản tiền anh Diệm nợ Hùng.

Mục đích Hùng gọi Hoàng đến nhằm đe dọa và bắt vợ chồng anh Diệm phải trả tiền cho Hùng. Hoàng nhận lời và điện thoại cho Đặng Văn Ích cùng với Dũng rồi cả nhóm đến nhà hàng ăn cơm, gặp anh Diệm. Anh Diệm cùng vợ đến ngồi cùng bàn với Hùng. Hùng yêu cầu anh Diệm trả 4,6 tỷ đồng tiền nợ đánh bạc. Anh Diệm không đồng ý, Hùng gọi cả nhóm Hoàng sang. Ích đánh vợ anh Diệm còn Hoàng đánh anh Diệm. Hùng nói chỉ lấy của anh Diệm 1 tỷ đồng và sẽ trừ vào tiền thuê nhà, nhưng vợ chồng anh Diệm không đồng ý.

Dũng bắt anh Diệm viết giấy vay tiền của Hùng, nhưng anh Diệm cương quyết không làm theo và bị Dũng cầm dép vụt vào mặt. Hoàng, Ích tiếp tục cùng đánh, ném cốc thủy tinh vào người anh Diệm khiến nạn nhân ngã bị thương. Lo sợ bị đánh tiếp nên vợ chồng anh Diệm đồng ý viết giấy vay tiền. Hùng đọc cho vợ anh Diệm viết sau đó đứng dậy bỏ đi. Nội dung giấy vay nợ là anh Diệm vay của Hùng 1 tỷ để kinh doanh, cam kết tháng 6.2015 trả 600 triệu đồng trước và số còn lại trả vào cuối năm.

Hoàng cầm giấy vay nợ và được Hùng dặn nếu bị phát hiện thì xé đi để phi tang. Ngay sau đó vợ chồng anh Diệm trình báo CQCA về việc vừa xảy ra. Ngày 11.5.2015, Bùi Huy Hoàng đi đến Nhà hàng Hoa An Viên gặp Hùng, phát hiện có lực lượng CA đã xé giấy vay tiền làm hai mảnh, nhưng vẫn bị bắt và bị lực lượng CA thu giữ trên tay tờ giấy nhận vay tiền.

Sau 9 ngày tạm giữ hình sự, Bùi Huy Hoàng được tại ngoại liền bỏ trốn từ đó đến nay. CQCSĐT CA quận Bắc Từ Liêm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bàn giao đối tượng Bùi Huy Hoàng cho CQCSĐT CATP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc vẫn đang được CQCSĐT CATP Hà Nội điều tra làm rõ.