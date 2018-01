Khi người trẻ đánh mất mình, lao vào vòng tội lỗi

Những ngày qua dư luận tại TP Hồ Chí Minh vẫn bàn tán về hai vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trong cùng một ngày. Họ không bàn về cách thức thực hiện vụ cướp như thế nào. Điều họ bàn tán, tiếc rẻ là về tương lai của hai đối tượng trong hai vụ cướp.

Hai đối tượng còn quá trẻ, một đối tượng là cử nhân của một trường cao đẳng, đối tượng còn lại cũng đang hoàn tất những bài thi cuối để ra trường. Tương lai của hai cử nhân đáng lẽ phải tươi sáng bởi những ước mơ, hoài bão phía trước...

Nhưng không! Suy nghĩ và hành động một cách bồng bột, vì lâm vào những trò chơi đỏ đen trên mạng Internet rồi vay tiền tín dụng dụng đen với lãi suất cắt cổ, không, khả năng chi trả nên rồ dại thực hiện hành vi cướp với một ý nghĩ đơn giản là kiếm tiền trả nợ. Hai con người được học hành một cách bài bản nhưng phút chốc đã ném toàn bộ tương lai, sự nghiệp của mình, đánh mất đi kỳ vọng của gia đình bạn bè chỉ vì không làm chủ được mình…

Cướp vàng xong trốn vào... tủ quần áo!

Cặp kính cận trên gương mặt thư sinh càng làm toát lên dáng vẻ của cậu sinh viên chỉ biết vùi đầu vào học hành mà không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, chỉ vì muốn ra trường theo một cách… khác người, Lý Diệu Minh, năm nay mới 22 tuổi, ngụ quận 6 đã “ném” hơn 700 triệu cho một đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch để rồi cuối cùng mình thành kẻ dàn cảnh cướp vàng.

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an quận 1.

Minh sinh ra trong một gia đình có công ty sản xuất các mặt hàng xuất nhập khẩu, trong đó sản phẩm chủ yếu mà công ty nhà Minh sản xuất chính là sơ dừa. Được cho là hiền lành, ngoan ngoãn, ngoài thời gian ở trường, Minh hay đến công ty giúp cha mẹ lo chuyện tính toán sổ sách, thu chi và giấy tờ giao dịch.

Tin tưởng con trai, một ngày đầu tháng 4, cha mẹ Minh giao cho Minh 450 triệu đồng để Minh đi đặt cọc tiền mua chiếc xe 7 chỗ cho công ty gia đình. Cầm tiền trong tay Minh chưa vội đem đi đặt cọc tiền mua mà đem số tiền trên giao cho một người đàn ông lạ mặt để người đàn ông này… “lo” tấm bằng ra trường cho Minh.

Ngoài số tiền 450 triệu đồng cha mẹ đưa, Minh còn vay mượn thêm 300 triệu đưa cho người đàn ông trên. Tuy nhiên gần 3 tuần trôi qua, người đàn ông lạ mặt không những không giúp được Minh mà còn cố tình lẩn tránh. Kỳ hẹn tiền cọc mua xe đã đến nhưng Minh lại không đòi lại được tiền, sợ cha mẹ biết chuyện, túng quẫn, Minh nghĩ đến chuyện cướp tiệm vàng để “giải quyết” công việc của mình.

Minh khai, do thường giao dịch giúp công ty của cha mẹ quy đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Khai Thịnh (đường An Dương Vương, phường 8, quận 5) nên Minh rõ hình thức buôn bán của tiệm vàng này. Cùng thời điểm này, bạn gái của Minh đi thực tập ở Long An đưa chìa khóa nhà cho Minh giữ hộ, nên Minh quyết định chọn căn nhà này làm điểm gây án.

Sáng 19.4, Minh ra chợ An Lạc (Bình Tân) mua một con dao của người bán hàng rong và đem về nhà người yêu cất trong giỏ xách rồi đến tiệm vàng Khai Thịnh đặt mua 20 lượng vàng SJC. Minh yêu cầu nhân viên của tiệm vàng đến giao vàng tại địa chỉ căn nhà trong hẻm 219, Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1. Do trong tiệm chỉ có 10 lượng vàng nên chủ tiệm đưa cho anh Do Tứ Tường đem đến giao trước cho Minh.

Thấy anh Tường đến, Minh vời anh Tường lên gác kiểm tra vàng. Khi thấy chỉ có 10 lượng Minh trách anh Tường giao không đúng số lượng giao dịch. Anh Tường trình bày với Minh và kêu Minh đến tiệm vàng giao dịch sẽ đem đủ số vàng đến giao, Minh giả vờ đồng ý theo anh Tường đến tiệm vàng.

Khi anh Tường đang lui cui dắt xe thì Minh lấy con dao trong giỏ xách ra khống chế anh Tường yêu cầu anh Tường đưa 10 lượng vàng cho Minh. Anh Tường giằng co với Minh nên bị nhiều vết cắt trên người nhưng vẫn cố bung cửa thoát ra ngoài kêu cứu.

Biết mình bị lộ Minh chạy vào nhà chốt cửa và chui và tủ quần áo trên gác lẩn trốn nhưng bị công an quận 1 lục soát và bắt giữ Ngồi đối diện với điều tra viên, Minh bắt đầu cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình gây ra. Minh bồn chồn, lo lắng và sợ thông tin mình cướp vàng sẽ đến tai của cha mẹ, khiến họ phải đau khổ vì đứa con bất hiếu. Minh cũng rụt rè hỏi han tình hình sức khỏe của anh Tường và một mực cho biết, chỉ muốn dùng dao uy hiếp anh Tường để anh Tường sợ và giao vàng cho Minh, chứ không ngờ anh Tường phản ứng mạnh như vậy.

Mê đỏ đen mà đánh mất mình

Trong vụ cướp táo tợn thứ 2 xảy ra cùng một ngày với vụ cướp của Minh, Lý Mỹ Quyên, cũng mới 23 tuổi, ngụ quận 6 có hoàn cảnh đáng thương. Cha mẹ ly dị lúc Quyên mới 6 tuổi nên Quyên sống cùng người cha và gia đình bên nội. Năm Quyên học lớp 8, cha Quyên cũng bỏ Quyên ra đi vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Chỉ vì mê những trò chơi cá cược trên mạng mà Quyên đánh đổi cả tương lai của mình.

Dù gia đình bên nội khó khăn nhưng mỗi người một tay đỡ đần nuôi nấng cho Quyên ăn học đàng hoàng. Năm ngoái, Quyên vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ra trường chưa có việc làm, Quyên đâm ra buồn chán và vùi đầu vào những trò chơi đỏ đen ăn tiền trên mạng. Chơi nhiều, thua nhiều số tiền nợ mỗi ngày một tăng lên nên Quyên đánh liều mượn L.B.Q (25 tuổi, quê quán Hà Nội) 10 triệu đồng với lãi xuất 20%/tháng để trả nợ.

Đến hạn trả nợ nhưng không xoay đâu nổi tiền nên Quyên bắt đầu nảy sinh ý định đi cướp. Lần đầu thực hiện hành vi của mình, Quyên lo lắng, run sợ nên tìm địa điểm gây án xa TP Hồ Chí Minh. Quyên cầm theo hung khí thuê xe ôm đến tận xã Hữu Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm “con mồi” để cướp. Tuy nhiên cả một ngày tìm kiếm, chờ đợi, Quyên không xác định được “con mồi” và cũng không dám ra tay nên kêu xe ôm chở về lại TP Hồ Chí Minh.

Sáng 19.4, bị chủ nợ hối thúc đòi tiền, sợ bị các đối tượng giang hồ “xử”, Quyên đánh liều đi cướp lần 2. Lần này, để thực hiện kế hoạch, Quyên ra chợ Bà Hom, quận 6 mua một con dao Thái Lan giấu vào trong áo khoác, sử dụng khẩu trang bịt kín mặt và thuê xe ôm chở đi qua nhiều tuyến đường tìm người để cướp. Đi cả một ngày trời, đến khoảng 19h30’ đến trước tiệm bán giỏ xách trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, Quyên thấy chỉ có một nhân viên nữ trông coi cửa hàng nên kêu bác tài xe ôm dừng xe chờ mình.

Chị Nhi, nạn nhân trong vụ cướp sẵn sàng tha thứ cho Quyên khi biết hành vi của Quyên chỉ là hành động nông nổi.

Vào trong tiệm, Quyên vờ hỏi mua chiếc túi xách thì được nhân viên cửa hàng là chị Ngân Thị Hoài Nhi, 17 tuổi, quê quán Đắk Lắk cho biết, giá chiếc giỏ xách là 350 ngàn đồng. Quyên lấy tờ 500 ngàn đưa cho Nhi và đi theo Nhi đến quầy tính tiền. Khi chị Nhi mở bóp lấy tiền thối lại, Quyên phát hiện bên trong bóp có nhiều tiền nên dùng dao vòng qua cổ Nhi khống chế bắt Nhi phải đưa bóp tiền. Lúc này chị Nhi chống cự thì bị lưỡi dao của Quyên sượt qua cổ tạo thành vết cắt dài khoảng 15cm.

Lưỡi dao của Quyên còn sượt qua cắt vào khủy tay của Nhi tạo ra vết thương nặng. Trong lúc giằng co, bóp tiền của chị Nhi (bên trong có hơn 3,5 triệu) rơi ra, Quyên vừa cầm dao giằng co với chị Nhi vừa chụp chiếc giỏ xách định bỏ chạy. Lúc này Nhi nói với Quyên, phía trước có nhiều người muốn thoát để tao mở cửa sau cho thoát.

Tin lời Nhi, Quyên chạy ra phía cửa sau thì thấy nhiều người ở đây nên không dám chạy ra. Lợi dụng cơ hội này, Nhi vật Quyên xuống nền nhà và truy hô. Thấy nhiều người Quyên ném con dao và túi xách lại rồi vùng chạy ra một Ngân hàng gần đó lẩn trốn nhưng bị lực lượng chức năng phối hợp truy bắt được...

Đánh mất tương lai

Giờ đây ngồi trong nhà tạm giam cả Minh và Quyên đều hối hận về hành động của mình gây ra và phải trả giá quá đắt cho hành vi nông nổi của mình. Chỉ khổ cho người thân của họ khi bao nhiêu tình thương và hy vọng đều đặt vào con cái.

Hiện trường vụ chị Nhi bị Quyên khống chế cướp tài sản.

Bà Lý Ngọc Mỹ (cô ruột của Quyên) đến giờ này cũng không tin đứa cháu gái thường ngày hiền lành, ngoan ngoãn của mình lại có hành động táo tợn đến như vậy. Bà Mỹ cũng không tin rằng, nguyên nhân dẫn đến hành vi cướp tài sản của Quyên là do nghiện những trò chơi đỏ đen trên mạng.

“Thời gian gần đây Quyên có nhiều biểu hiện lạ, gia đình hỏi han thì Quyên cho hay đang làm việc tại một công ty và được giao giữ tiền công quỹ. Quyên xài lố hết 7 triệu đồng. Quyên đem sổ hộ khẩu đi cầm 12 triệu đồng với lãi xuất cao để bù vào tiền công quỹ, số tiền còn lại Quyên tiêu xài hết. Tôi nghĩ nó vay nóng để trả nợ công quỹ chứ tôi đâu ngờ Quyên nó sử dụng số tiền trên để tham gia những trò cờ bạc trên mạng ”- Bà Mỹ chua xót.

Ngoài hai đối tượng trên chúng tôi còn muốn nhắc đến trường hợp của chị Nhi, người bị Quyên khống chế gây thương tích ở cổ và tay. Khi hiểu được hoàn cảnh của Quyên, chị Nhi dường như quên hết mình là nạn nhân mà luôn mở miệng với tấm lòng bao dung: “Quyên gây ra vụ cướp thì phải chịu trách nhiệm về hành động của mình nhưng em nghĩ, Quyên không có tình muốn giết mình để cướp tài sản. Em mong rằng Quyên sẽ nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình và sống tốt hơn khi trở về với xã hội, gia đình, có việc làm ổn định!”-Nhi chia sẻ.

Vụ án khép lại, Minh và Quyên phải nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình. Vụ án đã khép lại nhưng khi nhắc đến nhiều người vẫn còn tiếc cho tương lai của hai cử nhân sớm khép lại bởi hành động nông nổi. Mong rằng, với hai trường hợp này sẽ là bài học lớn dành cho những bạn trẻ, nhất là những bạn trẻ mê đỏ đen, suy nghĩ nông cạn, hành động sốc nổi… sẽ không lầm đường lạc bước như hai đối tượng trên để đánh mất tương lai của mình.

Hành động của các bạn trẻ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của các bạn mà còn gây hệ lụy đến những người thân trong gia đình các bạn. Hãy suy nghĩ chín chắn trước khi thực hiện những hành vi của mình, đừng để sự ích kỷ, sự thỏa mãn cá nhân mà gây thiệt hại cho chính mình và đem lại nỗi đau dai dẳng cho người thân.