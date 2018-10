Kỹ sư có 2 bằng thạc sĩ bị chó cưng phê ma túy cắn xé đến chết

Kỹ sư có 2 bằng thạc sĩ bị chó cưng phê ma túy cắn xé đến chết

(Dân Việt) Do nuốt phải lượng cocain liều cao rơi ra nhà, chú chó thường ngày rất hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh đã “nổi điên, lao vào cắn chết chủ nhân 41 tuổi của mình.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Mario Perivoitos từng là một kỹ sư giỏi cho đến khi dính vào ma túy. Cái chết kinh hoàng Trong căn hộ của mình tại Wood Green (phía bắc London, Anh), Mario Perivoitos đang hào hứng cùng ekip truyền hình địa phương chuẩn bị cho buổi ghi hình một chương trình về ma túy. Anh là khách mời tham gia phỏng vấn, với tư cách là người không may dính vào nghiện ngập nhưng đã vượt qua cám dỗ. Khi tiến hành quay được khoảng 30 phút, đột nhiên chứng động kinh của Mario phát tác, chương trình đành phải ngừng lại. Sau đó, Mario xin phép đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi một chút mà không biết rằng, thảm kịch đang đợi anh ngay sau cánh cửa ấy. Khi Mario rời khỏi không lâu và ekip chương trình cũng chuẩn bị đóng máy, họ bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của chủ nhà. Vội vàng chạy lại phía phòng ngủ, họ nhìn thấy người đàn ông 41 tuổi cố bò ra ngoài cửa trong khi con chó của anh đang điên cuồng lao vào cắn xé tấn công chủ nhân của mình. Cơ thể mệt mỏi, Mario khá khó khăn để chống cự lại và chỉ còn biết cố la hét để mọi ngưới đến cứu giúp. Tới lúc được cứu ra, đầu và cổ Mario đã có rất nhiều vết thương nặng, máu chảy ồ ạt. Mặc dù được đưa vào bệnh viện khẩn cấp nhưng do mất máu quá nhiều, chỉ vài tiếng sau, Mario tử vong. Kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận thấy cái chết của kỹ sư 41 tuổi này hoàn toàn là do con chó giống béc giê mõm ngắn tên là Major gây nên. Tuy nhiên, tất cả hàng xóm đều nhận xét chú chó cưng Major rất ngoan, thông minh, khỏe mạnh và khá thân thiện. Mario cùng con chó của mình đi dạo bất cứ khi nào có thể đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc hằng ngày của người dân xung quanh. Vì thế, không ai hiểu vì sao ngày hôm đó khiến Major lại trở nên điên loạn như vậy. Vết trượt của kỹ sư có 2 bằng thạc sĩ Mario bị chó cưng đang phê ma túy cắn xé đến chết. Sau khi sự việc diễn ra, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Xét nghiệm nước tiểu của con chó Major, các chuyên gia nghiên cứu độc tố về thú y đã phát hiện mức cocaine và morphine rất cao, gấp 8 lần bình thường. Hiện trường cũng có những gì còn sót lại của chất lạ mà sau đó cảnh sát đã xác định được là ma túy. Từ đó, nhóm điều tra tin rằng Major đã ăn nhầm chất kích thích của chủ nhân dẫn đến hành vi những hành vi khác thường. Là một giống chó hung dữ, trong trạng thái bị kích động, con béc giê mõm ngắn này sẽ sẽ tấn công tất cả những gì được nó cho là mối đe dọa đối với nó. Hình ảnh Mario co giật vì cơn động kinh được nhận đình là yếu tố đã kích thích Major, khiến nó lao vào cắn xé. Biết thông tin về sự việc đau lòng, bạn bè của Mario cho biết, Mario thực sự rất giỏi, từ nhỏ đến lớn luôn đứng trong top của lớp và đã sở hữu 2 bằng thạc sĩ, hiện đang làm kỹ sư cho một doanh nghiệp có tiếng trong vùng. Đáng tiếc, người đàn ông học rộng hiểu nhiều này lại dính phải ma túy. Hậu quả của nó là những lần “phê” thuốc, sốc thuốc dẫn tới các chứng bệnh về thần kinh. Vài năm trước, cha của anh Mario qua đời, người mẹ mắc bệnh Alzheimer cũng đã được đưa vào viện dưỡng lão. Không thể chịu đựng những mất mát về tinh thần liên tiếp như thế, Mario dần trở nên chán chường, bỏ bê mọi thứ. Khi một người bạn tặng Major cho Mario, chú chó cưng này đã khiến anh vui vẻ trở lại. Vậy mà chẳng ai ngờ, chỉ vì không cất kỹ ma túy, để chó cưng ăn nhầm, Mario đã phải trả giá bằng cái chết đau đớn của mình. Qua đây, người ta cũng phát hiện Mario thực chất vẫn lén sử dung ma túy chứ không phải đã cai được như cách người đàn ông này đi nói với mọi người. ------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 19/10/2018.

