Lao vào vòng xoáy tội ác vì cuộc tình với “máy bay bà già”

Lao theo cuộc tình với người đàn bà hơn mình 5 tuổi, Cà Văn Sơ (Sinh năm 1970, ngụ tại Bản Pin, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) rơi vào vòng xoáy tội ác do người tình chủ mưu. Trở thành một tội phạm giết người trốn chui, trốn lủi gần 14 năm ròng rã, Sơ luôn bị ám ảnh, mặc cảm ...

Hình minh họa.

Cuối năm 1988, trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông nơi biên giới ở bản Pin (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) bỗng xuất hiện một phụ nữ miền xuôi lạ mặt. Thấy cô gái lạ, Cà Văn Sơ (còn có tên gọi khác là Lường Văn Hải hay Sau) khi đó là đang là một chàng trai 18 tuổi liền tiến lại hỏi chuyện. Sau vài phút làm quen, Sơ mời người khách lỡ đường về nhà mình. Chẳng chút ngại ngùng, e thẹn, cô gái gật đầu đồng ý.

Làm “phi công trẻ”

Thời gian ở lại nhà Sơ, người phụ nữ cho biết tên là Nguyễn Thị Xuân (Sinh năm 1965, trú tại xóm 1, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ).

Cô gái tuy không đẹp, không nghề nghiệp cũng chẳng học hành tới nơi tới chốn nhưng có duyên nói cười lưu loát, hút hồn người đối diện mỗi khi cất lời. Xuân cũng thường rủ rỉ, tâm sự với Sơ về những mâu thuẫn gia đình khiến cô phải bỏ nhà lang bạt. Nghe chuyện buồn của Xuân, chàng trai trẻ động lòng thương cảm, rồi đem lòng thương yêu người đàn bà hơn mình 5 tuổi.

Phát hiện con trai mình có tình ý với người đàn bà lạ, ông Cà Văn Tiêng (bố đẻ Sơ) ra sức ngăn cản và Xuân đã phải gói ghém ra đi. Nhưng, gã trai mới lớn đã quyết bỏ nhà để được sống cùng người tình, thuê một căn nhà nhỏ ở ngã ba xã Chiềng Khoong.

Cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” hạnh phúc chẳng được bao lâu khi đôi trẻ ngày ngày phải đứng trước mối lo “cơm áo gạo tiền”. Bí bách, Xuân bàn với người tình trẻ làm một phi vụ cướp tài sản của... người tình cũ của Xuân. Ban đầu, Sơ từ chối, nhưng rồi nghe lời dỗ ngon ngọt của Xuân, Sơ đã làm theo.

Gây tội ác

Xuân lên kế hoạch hẹn anh Đoàn Thế Bồng (người tình cũ của Xuân) đang làm việc tại bưu điện huyện Sông Mã ra một chỗ kín đáo, ít người qua lại để quan hệ tình cảm. Sơ sẽ xuất hiện để “bắt quả tang”, phạt vạ buộc anh này phải đưa tiền. Nếu phi vụ thực hiện trót lọt, cả hai sẽ “cao chạy xa bay” để được sống hạnh phúc bên nhau.

Theo kế hoạch, chiều tối 20.11.1989, Xuân hẹn anh Bồng ra một nơi kín đáo để ôn lại chuyện cũ. Lâu ngày gặp lại người tình, anh Bồng cũng không biết rằng có “kẻ thứ ba” đang rình rập cách đó vài bước chân nên đề nghị người tình cũ cho “vui vẻ” và được Xuân đồng ý.

Đứng gần đó, thấy người tình “quấn quýt” với anh Bồng, Sơ lao ra đầy giận dữ, cầm đoạn tre vụt tới tấp tới khi nạn nhân không còn động đậy nữa.

Cơn giận qua đi, Sơ thực sự sợ hãi với việc vừa làm, Xuân vội giục: “Còn đứng đó làm gì nữa, lục túi lấy tiền và dắt xe máy đi mau”. Sơ vừa sợ vừa run, chỉ biết làm theo lệnh của người tình như một cái máy.

Cả hai lục túi anh Bồng lấy được 20.000 đồng, một số tư trang cá nhân và chìa khóa xe máy. Trước khi đi, Xuân còn lấy cỏ xung quanh phủ lên người nạn nhân rồi mới cùng Sơ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cà Văn Sơ khi bị truy nã và khi chấp hành án tại trại giam Nam Hà.

Hành trình trốn chạy

Đôi tình nhân về quê của Xuân để “lánh nạn”. Sơ giấu đi thân phận thật bằng cách lấy tên là Lường Văn Hải. Bẵng đi hai năm từ ngày con gái bỏ nhà ra đi, ông Nguyễn Văn Chín (bố đẻ Xuân) vô cùng vui mừng và bất ngờ khi thấy con trở về. Mừng vì con gái đã biết lỗi, bất ngờ hơn khi Xuân đưa về theo một chàng trai chân chất nhưng tỏ ra rất lễ phép, biết cư xử trước sau. Ông Chín còn làm mấy mâm cơm mời họ hàng tới chia vui với gia đình.

Từ đó, Sơ sống không hôn thú với Xuân nhưng cả hai tuyệt không một lần nhắc lại tội ác đã gây ra năm nào. Đến năm 1994, Xuân sinh một lèo cho Sơ (lúc đó mang tên Hải) ba con: một trai, hai gái. Nhưng Sơ không tài nào quên được buổi tối tội lỗi, lúc nào cũng nơm nớp lo bị bắt nên quyết định từ bỏ mối tình “phi công trẻ” với Xuân.

Sau một cuộc cãi nhau kịch liệt, Sơ lẳng lặng khăn gói bỏ đi không lời từ biệt, về lại chính Sơn La bởi nghĩ rằng: “nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất”, tìm đến xin việc ở một công trường xây dựng để tạo vỏ bọc hợp pháp cho mình. Trong một lần làm việc tại xã Chiềng Xôm, Sơ làm quen rồi yêu cô gái bản tên là Lù Thị Phòng rồi định cư tại bản Tông, xã Chiềng Xôm quê vợ.

Lưới trời lồng lộng

Trở lại vụ án, khoảng một tuần sau khi Sơ và Xuân ra tay giết hại anh Bồng, người dân địa phương đã phát hiện một xác người đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.

Kết hợp thông tin mà chị Lê Thị Tụ (Sinh năm 1960, trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) báo tin chồng mất tích đã mấy ngày nay, kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định đó chính là anh Đoàn Thế Bồng, tử vong bởi những tác động ngoại lực ở vùng đầu và cổ. Nạn nhân đã bị giết và cướp tài sản gồm chiếc xe máy và một số tư trang cá nhân mang theo.

Quá trình điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an gặp vô vàn khó khăn bởi không có nhân chứng, các chứng cứ có tại hiện trường đều rất “mờ”, các mối quan hệ của anh Bồng rất rộng nên trinh sát phải nhọc công tìm kiếm, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Sau 8 tháng, một nguồn tin cho hay, vào chiều ngày 20.11.1989, một cán bộ bưu điện Sông Mã nhìn thấy có một cô gái đến tìm nạn nhân. Hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, sau đó cô gái còn ôm nạn nhân trước khi ra về. Thông tin này khiến các trinh sát hình sự đặc biệt chú ý, chắc chắn là một mối quan hệ “trên mức bình thường” nhưng lại không được nhiều người biết đến, kể cả vợ anh Bồng.

Từ thông tin trên, các trinh sát tiếp tục tìm kiếm cô gái mà nạn nhân gặp lần cuối ấy. Các trinh sát vô tình có được thông tin từ một người dân tại huyện Chương Mỹ cho hay, chiếc xe mà anh này đang đi có đặc điểm trùng với miêu tả của lực lượng công an.

Từ manh mối đó, trinh sát nắm được thông tin người bán chiếc xe tên Lường Văn Hải, đặt ra nghi vấn hung thủ sát hại anh Bồng còn có đồng phạm khác tham gia tích cực. Theo hướng phán đoán này, lệnh truy nã Lường Văn Hải được Công an tỉnh Sơn La ban bố nhưng khi đến nơi Hải trú ngụ thì gã đã bỏ vợ con đi đâu không biết từ hơn một năm trước.

Đến đầu tháng 10.2002, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã PC52 - Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin về một người đàn ông đang sinh sống tại xã Chiềng Xôm có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với lệnh truy nã của Công an tỉnh Sơn La. Một tốp trinh sát được lệnh lên đường nhận dạng đối tượng.

Trưa ngày 3.10.2002, Công an xã Chiềng Xôm mời Cà Văn Sơ lên trụ sở công an làm việc. Khi lên tới nơi, thấy những cán bộ công an lạ mặt, Sơ như có linh cảm rằng tội ác năm nào của mình đã bị phát hiện. Khi một trinh sát hỏi: “Cà Văn Sơ, anh còn có tên Lường Văn Hải. Anh có biết vụ án xảy ra tại bãi cỏ hoang tại xã Chiềng Khoong không?”.

Sợ bủn rủn chân tay và cúi đầu đáp: “Tôi biết rồi sẽ có ngày này...” rồi đưa tay mình vào còng số 8. Cho đến ngày bị bắt, Sơ đã trốn lệnh truy nã 13 năm 11 tháng.

Sau khi bắt được Sơ, một tốp cán bộ PC 52 Công an tỉnh Sơn La tiếp tục tìm về Thanh Oai. Lúc này, Xuân cũng đã có một gia đình mới. Khi nhìn thấy lực lượng công an có mặt, người phụ nữ nổi tiếng buôn bán khắp các chợ vùng Kim Thư ngồi phịch xuống, không nói thành lời.

Ngày 14.7.2003, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Sơn La mở lưu động tại bản Pin, xã Chiềng Khoong đã tuyên phạt Sơ và Xuân bản án chung thân.