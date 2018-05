Lấy người từng có 2 vợ đều tự tử, nữ bác sĩ xinh đẹp nhận cái kết bi thương

(Dân Việt) Với vẻ ngoài đàng hoàng, lại có trình độ, học vấn, công việc tử tế, gã đàn ông này dễ dàng chiếm được lòng tin của gia đình một nữ bác sĩ giỏi giang, xinh đẹp. Nhưng rồi khi đã trở thành vợ chồng, bộ mặt thật của kẻ từng khiến 2 người vợ trước phải tự tử mới được bộc lộ.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt. Nữ bác sĩ Anjali Chandanao đã bị chính chồng mình bắn chết. Bi kịch của nữ bác sĩ hiền lành, giỏi giang Tại khu vực đông dân cư ở Wakad thuộc thành phố Pune, bang Maharashtra, một phòng khám sản phụ khoa đóng cửa im lìm. Hai cửa hàng bên cạnh - một về bất động sản và một cửa hàng giặt ủi – cũng hoạt động cầm chừng, lúc mở lúc không. Tình trạng này diễn ra đã nhiều tháng nay, kể từ khi chủ nhân phòng khám – bác sĩ Anjali Chandanao (34 tuổi) bị chồng mình là Manoj Patidar (40 tuổi) bắn chết tại đây. “Mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với chồng cô ấy nhưng tôi biết anh ta thường xuyên quấy nhiễu và đánh đập vợ ngay ở phòng khám của cô ấy. Vài tháng trước, thậm chí ngay trước mặt bệnh nhân, Manoj đã hành hung Anjali dã man khiến bệnh nhân đó vội gọi cho cảnh sát. Nếu ngày hôm ấy Anjali nghe theo lời khuyên và đồng ý làm đơn tố cáo chồng thì hôm nay đã không phải bỏ mạng thế này”, một người dân gần đó cho hay. Tiếp lời hàng xóm, chủ cửa hàng bánh ngọt - người đầu tiên phát hiện ra vụ án mạng cũng cho biết: “Cô ấy là một bác sĩ hiền lành, giỏi giang. Hầu hết các buổi tối tôi đều thấy chồng cô ấy đến và quát tháo ầm ĩ”. Em trai nạn nhân - Amar Santram Chandanao (32 tuổi) nói rằng lỗi duy nhất của chị gái mình là luôn cam chịu và cố gắng làm việc chăm lo cho gia đình. “8 tháng trước, gia đình tôi đã gợi ý chị ấy về việc ly hôn và mở một phòng khám ở nơi khác. Tuy nhiên, chị tôi sợ phải đối mặt với các rào cản của một phụ nữ ly hôn, đặc biệt là lo sợ cháu trai tôi sẽ bị ảnh hưởng”, Amar nói. Theo cáo trạng, tối 13/7/2017, người dân quanh phòng khám sản phu khoa của nữ bác sĩ Anjali Chandanao nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ phát ra từ trong phòng khám của cô. Chuyện này đã diễn ra quá thường xuyên nên đã không ai tới can thiệp. Một lúc sau, họ nghe thấy những âm thanh lạ giống như tiếng nổ nhỏ vang lên, nhìn sang thấy cậu con trai 2 tuổi của họ đang chơi ngoài cửa nên nghĩ rằng chỉ là tiếng xe cộ qua lại. “Sau này, tôi mới biết đó là tiếng súng”, người hàng xóm cho biết. Chỉ đến khi họ thấy một người đàn ông lao nhanh từ bên trong ra với quần áo dính đầy máu, hành vi không bình thường thì mới vội vàng chạy tới. Nhưng tất cả đã quá muộn, Anjali nằm trong vũng máu với cơ thể đầy thương tích. Cô tử vong trên đường tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết Manoj đã bắn vợ mình vào khoảng 21 giờ hôm đó bằng khẩu súng được mua bất hợp pháp khoảng hai năm trước. Sau vụ giết người, bị cáo đã ném nó xuống sông phi tang. Phòng khám của nữ bác sĩ, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. 3 vợ thì 2 người tự tử, 1 người bị giết 5 năm trước, Anjali kết hôn với Manoj theo sự sắp xếp của gia đình. Manoj là kỹ sư phần mềm làm việc trong một công ty nổi tiếng về công nghệ thông tin còn Anjali là một chuyên gia sản khoa, phụ khoa và vô sinh. Manoj đã từng kết hôn hai lần trong quá khứ và cả hai vợ người vợ đã chết do tự tử. “Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của chị gái tôi. Lúc đó, gia đình tôi có nghe qua việc anh ta từng có 2 người vợ đã mất nhưng không tìm hiểu kỹ nên đã đồng ý chỉ vì thấy anh ta có trình độ, học vấn tốt, công việc tử tế và nhìn có vẻ là người đàng hoàng. Và đó chính là sai lầm đã phải trả giá. Mãi sau này, chúng tôi mới biết rằng hai người vợ trước vì không thể chịu nổi việc bị Anjali hành hạ nên đã tự kết liễu đời mình”, Amar - em trai nạn nhân nói. Sau khi kết hôn, Anjali bắt đầu lộ rõ bản chất. Anh ta cấm đoán vợ đi làm và tra tấn cô về thể chất và tinh thần trong hai năm qua chỉ vì cô quyết định mở phòng khám riêng. “Anjali cần tiền cho những yêu cầu cơ bản của hai mẹ con trong khi Manoj luôn từ chối cung cấp cho vợ bất cứ thứ gì. Và khi cô ấy tự đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con thì lại bị chồng mình gây khó dễ”, cảnh sát cho biết. Vào ngày xảy ra vụ án, Anjali đã gọi điện cho em trai khi bị chồng đến phòng khám quấy rối. Sau đó cô tắt máy và nói 10 phút nữa sẽ gọi lại. Đúng 10 phút sau, Amar nhận được cuộc gọi từ số của chị gái mình nhưng do người khác cầm máy. Họ thông báo với anh rằng Anjali đang nằm trong vũng máu. “Anh ta có 3 người vợ nhưng tới 2 người phải tự tử vì không chịu nổi, đến lượt chị gái tôi cũng lại bị anh ta ra tay sát hại. Con người này thật quá đáng sợ!”, Amar đau đớn trước cái chết của chị. ------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 13/5/2018.

