Lời khai bệnh hoạn của kẻ rạch đùi phụ nữ

Trong vòng chưa đến tuần lễ, Huỳnh Tuấn Anh đã gây ra 8 vụ rạch mông, đùi phụ nữ trên địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong vòng chưa đến tuần lễ, đối tượng đã gây ra 8 vụ rạch mông, đùi phụ nữ trên địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò). Thời điểm đối tượng gây án chủ yếu vào sáng sớm hoặc giữa trưa, trên các tuyến đường vắng hoặc khu dân cư ít người...

Thú vui bệnh hoạn của kẻ biến thái

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, chị Đỗ Thị Ngọc Bích (40 tuổi, ngụ khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò) vẫn còn lo lắng, hoảng sợ. Chị Bích cho biết, khoảng 12h ngày 11.10, chị đưa con đi học tại thị trấn, trên đường quay về nhà qua đoạn đường vắng gần công trình xây dựng thì bị đối tượng tấn công, phải đến bệnh viện khâu vết thương.

“Đoạn đường này vắng người lắm. Còn đối tượng thì chạy xe máy từ phía sau đến. Nó chạy nhanh, quẹt ngang vào đùi tôi một cái rồi bỏ chạy”, chị Bích kể. Lúc đó, nạn nhân nghĩ đối tượng “biến thái, máu dê” nên rờ đùi. Nhưng sau đó, cảm giác vùng đùi đau nên nạn nhân nhìn xuống phát hiện, chiếc quần rách đoạn dài 20cm. Trên người có vết thương dài, rớm máu. Hoảng sợ, người phụ nữ này gọi cho người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Chiều (41 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò) đang chạy xe máy vào giữa trưa thì đối tượng kè sát, rạch vào đùi. Lúc đó, nạn nhân chỉ kịp la lên vì rất hoảng sợ. Còn thủ phạm gây án, nhanh chóng tẩu thoát mất hút trên tuyến đường vắng.

Không chỉ phụ nữ lớn tuổi, nhiều nữ sinh đi xe đạp trên các tuyến đường cũng bị kẻ gian tiếp cận với thủ đoạn trên, dùng hung khí nhọn đâm hoặc rạch vào vùng mông, đùi. Các vụ việc liên tiếp xảy ra đã khiến người dân hoang mang và không dám đi một mình trên các tuyến đường vắng người hoặc đi chợ vào buổi sáng sớm.

Đối tượng gây ra hàng loạt vụ rạch mông, đùi.

Do thủ phạm gây án khá nhanh và tẩu thoát, nạn nhân cũng không thể nhìn được hung khí tấn công nên rất lo lắng. Chị Nguyễn Thu Hồng (ngụ xã Bình Hàng Trung) là một trong những nạn nhân bị kẻ xấu dùng vật nhọn chích vào đùi, vết thương sưng đỏ.

Do đang nuôi con nhỏ 13 tháng tuổi, từ ngày bị thủ phạm tấn công, chị Hồng phải cai sữa cho con vì sợ hung khí gây ra các bệnh truyền nhiễm. “Lúc đầu, ai cũng sợ là bị thủ phạm tấn công bằng kim tiêm.

Sau khi đi khám bác sĩ và có kết quả vết thương chỉ ngoài da nên vợ chồng em cũng đỡ lo”, chị Hồng nói. Theo báo cáo của Công an huyện Lấp Vò, từ ngày 8 đến ngày 11.10, đã ghi nhận trên địa bàn huyện có 8 phụ nữ và nữ sinh bị kẻ gian dùng vật nhọn chích hoặc rạch vào mông và đùi.

Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an huyện Lấp Vò khởi tố vụ án hình sự, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò cho biết: Các vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 6 đến 7h sáng và 12 đến 13h cùng ngày trên các tuyến đường vắng. Nạn nhân thường đi một mình, khi bị tấn công không nhìn rõ nhận dạng của thủ phạm, phương tiện gây án...

Từ mô tả, nhận dạng của các nạn nhân, Công an huyện Lấp Vò xác định, thủ phạm là thanh niên chạy xe máy, khoảng dưới 30 tuổi. Sau khi tiến hành trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường và khu vực dân cư, Công an huyện Lấp Vò thu được những hình ảnh ban đầu về nghi phạm. Người này chạy xe máy Sirius màu đỏ đen...

Cơ quan Công an đã mở rộng khu vực điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, 9h sáng 18.10, Công an huyện Lấp Vò và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi) tại xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật là xe máy Sirius màu đỏ đen sử dụng khi gây án cùng nhiều vật dụng khác.

Thú tội...

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận đã gây ra các vụ tấn công phụ nữ, nữ sinh trên địa bàn huyện Lấp Vò và huyện Chợ Mới (An Giang). Theo lời khai của nam thanh niên, quá trình gây án đã dùng dao rọc giấy, chích hoặc rạch vào mông và đùi gây thương tích rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hồ Huỳnh Tuấn Anh khai, khi gây ra vụ thứ 6, bản thân cảm thấy rất ân hận và suy nghĩ việc làm này không bình thường. Nghi phạm đã tự nhủ với bản thân sẽ không tiếp tục nữa.

“Khi gây án, em thấy mình nhẹ nhõm con người, nhưng gây hậu quả cho người ta (nạn nhân) như thế cũng ân hận. Em cũng mong người ta mau hết bệnh. Bản thân cũng buồn lắm”, Tuấn Anh biện minh cho hành vi biến thái của mình.

Khi gây án, đối tượng cho rằng bản thân không hề nghĩ đến hậu quả xảy ra và bị bắt. Theo một cán bộ điều tra, Tuấn Anh từng lên các tỉnh Đông Nam Bộ làm thuê. Khoảng một năm nay quay về địa phương sinh sống và mới lập gia đình được khoảng vài tháng.

Hằng ngày, Tuấn Anh đi làm thuê, sống bằng nghề cơ khí. Khi cơ quan Công an đến nhà thực hiện lệnh bắt giữ, gia đình đã rất bất ngờ vì không tin con trai mình chính là người gây ra hàng loạt vụ tấn công bằng cách rạch mông và đùi phụ nữ.

Học sinh tung tin sai sự thật bị kiểm điểm.

“Mẹ, vợ của Tuấn Anh khóc rất nhiều. Ai cũng không nghĩ được rằng, con trai, chồng của mình lại gây ra vụ việc trên”, cán bộ điều tra cho hay. Giải thích về nguyên nhân, động cơ gây án, Tuấn Anh khai do buồn chuyện gia đình nên đi rạch đùi phụ nữ để giải toả tâm lý.

“Em làm chuyện đó (rạch mông, đùi) để giải toả bớt tâm trạng trong con người mình. Khi làm, rạch một người thì trong lòng cảm thấy nhẹ hơn nên cứ thế mà tiếp tục gây án. Lúc đó, em suy nghĩ làm cho nhẹ nhõm con người, vì bị áp lực trong gia đình nên làm như vậy thôi”, Tuấn Anh khai.

Ngoài các vụ việc tại Đồng Tháp, đối tượng thừa nhận đã dùng vật nhọn rạch vào người một phụ nữ ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng, tiểu thương ở chợ Lấp Vò (huyện Lấp Vò) bộc bạch: “Lúc nghe mọi người kể chuyện, có một đối tượng rạch vào đùi, chích kim vào đùi phụ nữ, tôi cũng hoang mang, lo sợ không dám đưa con đi học nữa. Giờ thủ phạm bị bắt, bà con ai cũng vui mừng, an tâm đi chợ, đưa con đi học”.

Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết: Ngoài các trường hợp nạn nhân bị đối tượng tấn công, qua điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện và mời lên giáo dục nhiều trường hợp là các nữ sinh, cô gái trẻ lợi dụng thông tin thủ phạm tấn công phụ nữ để tung tin đồn không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

“Cơ quan Công an đã xác minh các tài khoản trên mạng xã hội, mời lên nhắc nhở, giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm đối với 4-5 trường hợp. Trong đó, có trường hợp nữ sinh cấp 3, tự dùng dao lam rạch vào chân và đăng lên Facebook cho rằng bị kẻ gian tấn công vào ngày 13.10 vừa qua. Nữ sinh này thừa nhận do buồn nên tự rạch vào chân để chụp ảnh và đăng lên mạng nhằm mục đích “câu like”…”, Trưởng Công an huyện Lấp Vò nói.

Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng cho biết: Ngoài các trường hợp nạn nhân bị tấn công và Công an huyện Lấp Vò đã bắt giữ thủ phạm, trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện tin đồn thất thiệt về trường hợp kẻ gian tấn công phụ nữ với thủ đoạn trên. Công an TP Sa Đéc đã rà soát, mời lên giáo dục đối với một thiếu nữ 15 tuổi ngụ xã Tân Bình (huyện Châu Thành).

Tối 15.10, thiếu nữ này đã lấy bức ảnh một phụ nữ bị rạch tay trên mạng rồi đăng Facebook cá nhân, kèm nội dung: “Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang nhe, dân biến thái”.

Thông tin này đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến nhiều người lo lắng. Qua xác minh trên địa bàn khu vực trường Lưu Văn Lang không xảy ra vụ việc nào như thông tin trên mạng xã hội. Theo lời khai của thiếu nữ, bản thân khi đăng ảnh chỉ muốn trêu chọc bạn bè và “ăn theo” các vụ việc ở Lấp Vò.